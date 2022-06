French Open 2022: Zverev muss gegen Nadal verletzt aufgeben

Teilen

Im Viertelfinale besiegte Zverev souverän den spanischen Newcomer Alcaraz. Im Halbfinale der French Open 2022 gegen Nadal muss Zverev verletzt aufgeben.

Halbfinale Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Zverev 6 6 Nadal 7 6

+++ 18:17 Uhr: Dieser Ticker ist beendet

French Open 2022: Zverev muss den Platz verletzt verlassen

Zverev - Nadal 6-6: Zverev verlässt den Platz mit einem Rollstuhl. Er wird nun behandelt und nimmt eine medizinische Auszeit. Ein unschöneres Ende kann dieses unglaublich tolle und extrem spannende Spiel nicht nehmen.

Zverev - Nadal 6-6: Das sieht gar nicht gut aus! Zverev versucht noch an einen Ball zu kommen und knickt dabei mit dem rechten Knöchel heftig um und wälzt sich auf dem Boden. Helfer sind auf dem Platz. Er muss das Match wohl beenden.

Alexander Zverev muss im Halbfinale der French Open verletzt aufgeben. © Anne-Christine Poujoulat/dpa

Zverev - Nadal 6-5: Zverev holt das nächste Spiel. Es gibt in diesem Satz ungewöhnlich viele Breaks. Fast kein Aufschlagspiel konnten die beiden Spieler hier durchbringen.

Zverev - Nadal 5-5: Nadal gelingt in einem umkämpften Spiel der Punkt zum 5-5.

Zverev - Nadal 5-4: Beide haben in diesem zweiten Satz extreme Probleme ihr eigenes Aufschlagspiel durchzubringen. Nadal gewinnt das Spiel, auch weil die Aufschläge bei Zverev gerade nicht passen - inklusive Doppelfehler.

French Open 2022: Zverev und Nadal im Halbfinale

Zverev - Nadal 5-3: Zverev gewinnt das Spiel und kann jetzt bei eigenem Aufschlag nach Sätzen ausgleichen. Dafür muss er das nächste Spiel gewinnen.

Zverev - Nadal 4-3: Nadal bleibt dran. Zverev kann sein Aufschlagspiel ebenfalls nicht durchbringen.

Zverev - Nadal 4-2: Zverev gelingt der nächste Break. Er erhöht auf 4-2 im zweiten Satz und das durchaus verdient.

Zverev - Nadal 3-2: Zverev bringt in diesem Satz das erste Aufschlagspiel durch. Es steht 3-2 für den Deutschen.

Zverev - Nadal 2-2: Das ist kaum zu glauben. Zverev holt das Spiel. Stark vom Deutschen. Vierter Break hintereinander.

Zverev - Nadal 1-2: Der dritte Break in Folge. Unglaublicher Ballwechsel mit dem besseren Ende für Nadal. Beide müssen sich danach erstmal ausruhen.

Zverev - Nadal 1-1: Das ist ganz stark von Zverev. Auch er kann sofort breaken. Es steht 1-1 im zweiten Satz.

Zverev - Nadal 0-1: Das ist bitter. Nadal sofort mit dem Break, ohne das Zverev einen einzigen Punkt macht.

French Open 2022: Nadal gewinnt dramatischen ersten Satz im Tie-Break

Zverev - Nadal 6-7: Da ist der Satzgewinn für Nadal. 10-8 im Tie-Break. Ärgerlich für Zverev, der ebenfalls Satzbälle hatte.

Zverev - Nadal 6-6: Es steht 8-7 für Nadal im Tie-Break. Der Spanier hat Aufschlag.

Zverev - Nadal 6-6: Jetzt steht es auch im Tie-Break 6-6. An Spannung ist das nicht zu überbieten.

Zverev - Nadal 6-6: Nadal gibt sich nicht geschlagen. Eine überragende Vorhand von Nadal. Es steht der vierte Satzball für Zverev an. 6-5.

Zverev - Nadal 6-6: Jetzt führt Zverev 6-2. Er hat also vier Satzbälle.

Zverev - Nadal 6-6: Auch im Tie-Break bleibt es spannend. Es steht 3-2 für Zverev.

Zverev - Nadal 6-6: Zverev bleibt dran und gleicht zum 6-6 aus und erzwingt den Tie-Break.

Zverev - Nadal 5-6: Nadal immer wieder mit einem Serve and Volley - er geht nach einem guten Aufschlag ans Netz und macht dort den Punkt per Volley-Schlag. Nadal gewinnt das Spiel zum 6-5 aus seiner Sicht.

Zverev - Nadal 5-5: Es ist an Spannung kaum zu überbieten. Das Spiel geht über 15 Minuten. Und dann holt Zverev dieses Spiel! Das könnte ein ganz ganz wichtiges Spiel gewesen sein. Das freut auch Comedian Oliver Pocher, der im Publikum mitjubelt.

Zverev - Nadal 4-5: Jetzt ein sehr umkämpftes Spiel. Nadal hat mehrere Satzbälle, aber Zverev kämpft sich immer wieder ran.

Zverev - Nadal 4-5: Die erstmalige Führung für Nadal. Der Spanier bringt sein Aufschlagspiel durch.

Zverev - Nadal 4-4: Zverev gibt sein erstes Aufschlagspiel ab. Auch wegen eines Doppelfehlers zwischenzeitlich.

Zverev - Nadal 4-3: Nadal bleibt dran. Er gewinnt das dritte Spiel ohne Punktverlust.

French Open 2022: Zverev startet im Halbfinale ganz stark gegen Nadal

Zverev - Nadal 4-2: Ganz großes Tennis. Zverev spielt eine Rückhand genau auf die Linie. Sehr starker Start des Deutschen.

Zverev - Nadal 3-2: Zverev lässt den Spanier laufen. Nadal gelingt trotzdem der Spielgewinn in seinem dritten Aufschlagspiel.

Zverev - Nadal 3-1: „Wie Papa früher“ sagt Mischa Zverev über einen starken Volley von seinem Bruder. Sein Aufschlagspiel zieht er durch ‒ 3-1

Zverev - Nadal 2-1: Nadal verkürzt und feiert sein erstes gewonnenes Spiel. Bei Nadals Aufschlägen sind immer wieder seine Routinen zu beobachten. In einer fast automatisierten Kombination streicht er sich vor seinen Aufschlägen durchs Gesicht.

Zverev - Nadal 2-0: Sein eigenes Aufschlagspiel kann Zverev durchbringen und gewinnt damit das zweite Spiel. Ganz laute „Rafa-Rufe“ kommen auf. Der Spanier hat die Zuschauer hinter sich, doch auch bei Zverevs Punkten wird fair applaudiert.

Zverev - Nadal 1-0: Das Match läuft und gleich der erste Break von Zverev. Er kommt super in das Match rein. Zverev macht einen tollen Punkt mit einem starken Vorhandschlag. Es steht 1-0 für den Hamburger.

+++ 15:02 Uhr: Heute wird es Hallenatmosphäre geben. Da es in Paris regnet, ist das Dach geschlossen. Eurosport-Experte Mischa Zverev hofft auf einen Vorteil für seinen Bruder. „Nadal liebt es bei der Hitze zu spielen.“

Update vom Freitag, 03. Juni 2022, 14:44 Uhr: Rafael Nadal hat heute schon vor dem Match Grund zum Feiern. Der Spanier wird heute 36 Jahre alt. Die Statistik ist beeindruckend. Er spielte schon einige Male an seinem Geburtstag, unter anderem gegen Federer oder Murray. Verloren hat er an seinem Ehrentag aber nur einmal: 2015 gegen Novak Djokovic.

Erstmeldung vom Donnerstag, 02. Juni 2022: Paris ‒ Das Viertelfinale von Alexander Zverev gegen das spanische Talent Carlos Alcaraz bei den French Open 2022 hat gezeigt, dass Zverev in dem Turnier angekommen ist. In dem spektakulären Match kam er verdient weiter und überstand auch schwierige Phasen, als der Spanier besser wurde. Eine weitere Leistung dieser Art ist am Freitag (03. Juni) nötig, wenn Zverev das Finale erreichen möchte. Mit Rafael Nadal wartet ein starker Gegner auf ihn.

„Da ist etwas mit diesem Platz, das ihn 30 Prozent besser spielen lässt. Nur, indem er auf dem Platz ist“ sagte Zverev über seinen Halbfinalgegner. Nadal konnte in Roland Garros bereits 13-mal triumphieren. „Er geht auf den Platz und auf einmal ist seine Vorhand 20 Kilometer pro Stunde schneller und er bewegt sich federleicht“ adelte Zverev den Spanier. Die deutsche Nummer eins ordnete treffend ein: „Eine größere Aufgabe als gegen Rafa auf dem Court Philippe Chatrier gibt es nicht.“ Nadal hatte im Viertelfinale Novak Djokovic besiegt.

Schafft Alexander Zverev den Finaleinzug. Im Halbfinale wartet der Altmeister Rafael Nadal. © Ella Ling/imago

French Open 2022: Zverev kann befreit aufspielen

Doch bei aller Bewunderung gegenüber Nadal hat Zverev einen möglicherweise entscheidenden Vorteil: Bei der schwachen Form, die Zverev Anfang des Jahres hatte, waren die Erwartungen gering. Dass er es überhaupt bis in das Halbfinale geschafft hat, hätten ihm nicht viele zugetraut. Gegen Nadal geht der Hamburger erneut nicht als Favorit in das Match. Der Druck liegt also bei Nadal, der zuletzt Gerüchte über sein Karriereende nach den French Open 2022 aufkommen ließ. Nicht nur deswegen wäre für den Rekordchampion ein Ausscheiden eine Enttäuschung.

Zverev selbst zeigt sich selbstbewusst. „Ich bin in einem Alter und an einem Punkt meiner Karriere, wo ich gewinnen will, wo ich gewinnen sollte.“ Auch sein Bruder Micha traut ihm Großes zu. Der Sports Illustrated sagte er mit Blick auf einen Grand-Slam-Sieg und Platz eins der Weltrangliste: „Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo er es schaffen kann.“ (Jan Oeftger)