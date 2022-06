French Open 2022 im Live-Ticker: Schaltet Alex Zverev auch Sandplatzkönig Rafael Nadal aus?

Teilen

Im Viertelfinale besiegte Zverev souverän den spanischen Newcomer Alcaraz. Jetzt wartet im Halbfinale der spanische Altstar und Djokovic-Bezwinger Nadal.

Halbfinale Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Zverev Nadal

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Paris ‒ Das Viertelfinale von Alexander Zverev gegen das spanische Talent Carlos Alcaraz bei den French Open 2022 hat gezeigt, dass Zverev in dem Turnier angekommen ist. In dem spektakulären Match kam er verdient weiter und überstand auch schwierige Phasen, als der Spanier besser wurde. Eine weitere Leistung dieser Art ist am Freitag (03. Juni) nötig, wenn Zverev das Finale erreichen möchte. Mit Rafael Nadal wartet ein starker Gegner auf ihn.

„Da ist etwas mit diesem Platz, das ihn 30 Prozent besser spielen lässt. Nur, indem er auf dem Platz ist“ sagte Zverev über seinen Halbfinalgegner. Nadal konnte in Roland Garros bereits 13-mal triumphieren. „Er geht auf den Platz und auf einmal ist seine Vorhand 20 Kilometer pro Stunde schneller und er bewegt sich federleicht“ adelte Zverev den Spanier. Die deutsche Nummer eins ordnete treffend ein: „Eine größere Aufgabe als gegen Rafa auf dem Court Philippe Chatrier gibt es nicht.“ Nadal hatte im Viertelfinale Novak Djokovic besiegt.

Schafft Alexander Zverev den Finaleinzug. Im Halbfinale wartet der Altmeister Rafael Nadal. © Ella Ling/imago

French Open 2022: Zverev kann befreit aufspielen

Doch bei aller Bewunderung gegenüber Nadal hat Zverev einen möglicherweise entscheidenden Vorteil: Bei der schwachen Form, die Zverev Anfang des Jahres hatte, waren die Erwartungen gering. Dass er es überhaupt bis in das Halbfinale geschafft hat, hätten ihm nicht viele zugetraut. Gegen Nadal geht der Hamburger erneut nicht als Favorit in das Match. Der Druck liegt also bei Nadal, der zuletzt Gerüchte über sein Karriereende nach den French Open 2022 aufkommen ließ. Nicht nur deswegen wäre für den Rekordchampion ein Ausscheiden eine Enttäuschung.

Zverev selbst zeigt sich selbstbewusst. „Ich bin in einem Alter und an einem Punkt meiner Karriere, wo ich gewinnen will, wo ich gewinnen sollte.“ Auch sein Bruder Micha traut ihm Großes zu. Der Sports Illustrated sagte er mit Blick auf einen Grand-Slam-Sieg und Platz eins der Weltrangliste: „Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo er es schaffen kann.“ (Jan Oeftger)