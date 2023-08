„Niemand sollte dies als Kleinigkeit abtun“: DFB-Elf solidarisiert sich mit Spanierinnen

Von: Korbinian Kothny

Die spanische Frauen-Fußballnationalmannschaft tritt nach der Kuss-Attacke in den Boykott. Von den deutschen Frauen bekommen sie Unterstützung.

München – Jennifer Hermoso und die spanischen Nationalspielerinnen bekommen nach der Frauen-WM Unterstützung aus Deutschland. In einem gemeinsamen Schreiben solidarisierte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit den Spanierinnen. Dabei kritisieren die DFB-Mädels nicht nur Luis Rubiales.

Frauen-Fußballnationalmannschaft Deutschland Kapitänin: Alexandra Popp Weltmeister: 2003, 2007 Rekordspielerin: Birgit Prinz

DFB-Team verurteilt ganzes Verhalten von Rubiales

In einem offenen Brief, den Kapitänin Alexandra Popp auf Instagram veröffentlichte, heißt es: „Solch ein Verhalten ist nicht akzeptabel und noch weit untragbarer ist, es auch noch herunter zu spielen und die Spielerin unter Druck zu setzen. Niemand, absolut niemand sollte dies als Kleinigkeit abtun.“ Das Schreiben ist mit „Mannschaftsrat der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen“ unterzeichnet.

Popp & Co. beziehen sich bei ihrer Kritik nicht nur auf die Kuss-Attacke von Rubiales an sich, sondern sein ganzes Verhalten. „Es war nicht nur der erzwungene Kuss an Jenni Hermoso, sondern auch das Fassen in den Unterleib oder das Tragen von Athenea del Castillo. Sollte ein Funktionär und Repräsentant so etwas tun? NEIN! Nun müssen wir eigentlich dankbar sein, dass im Überschwang des WM-Finals jemand in Verantwortung wie der spanische Verbandspräsident sein vermeintlich wahres Gesicht gezeigt hat“, heißt es weiter.

Alexandra Popp und Co. kritisieren in einem offenen Brief Luis Rubiales. © Imago / Sports Press Photo / Norbert Schmidt / Instagram@alex.popp11

„Noch nicht alles aufgeklärt genug“ – Probleme nicht nur in Spanien

Trotz Kritik aus aller Welt, hatte Rubiales am Freitag überraschend verkündet, nicht zurückzutreten. Daraufhin eskalierte die Lage in Spanien zunehmend. Nachdem am Freitag bereits alle Nationalspielerinnen einen Boykott angekündigt hatten, traten am Samstag große Teile des Trainerteams zurück. Die FIFA sperrte den spanischen Verbandspräsidenten zudem vorläufig.

In dem offenen Brief erklärte die deutsche Nationalmannschaft außerdem, dass sich das Problem nicht nur auf den spanischen Fußball beschränke: „Es ist traurig, wenn auch in der deutschen Fußball-Welt anscheinend noch nicht alle aufgeklärt genug sind, das einschätzten zu können.“

Karl-Heinz Rummenigge nach „völlig okay“-Aussage in der Kritik

Besonders angesprochen dürfte sich hier Karl-Heinz Rummenigge fühlen. Das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern hatte für Verwunderung gesorgt, indem er Rubiales – mit dem Rummenigge übrigens gemeinsam im FIFA-Exekutivkomitee sitzt – in Schutz nahm.

Im Rahmen des „Sport Bild“-Awards am Montagabend hatte der 67-Jährige den Kuss als „völlig okay“ bezeichnet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte hingegen zum Beispiel gesagt: „Ich habe mir vorgestellt, man wäre in einer ähnlichen Situation: Ich glaube, ich hätte nicht so gehandelt.“ (kk)