Gänsehaut-Moment beim Skispringen: Herzzerreißende Geschichte hinter der Kubacki-Pappfigur

Von: Sascha Mehr

Skirspringer Anze Lanisek sorgte nach dem letzten Weltcup der Saison im slowenischen Planica mit einer rührenden Geste für große Emotionen.

Planica - Die lange Saison im Skispringen ist zu Ende. „Ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagte Andreas Wellinger nach dem letzten Weltcup in Planica. Für die DSV-Adler war nichts zu holen in Slowenien. „Sehr unzufrieden. Wir haben überhaupt nicht das aufrufen können, was wir uns vorgenommen haben. Das ist schade“, kommentierte Bundestrainer Stefan Horngacher den abschließenden Skisprung-Weltcup.

Name Anze Lanisek Alter 26 Nationalität Slowenien Rang im Gesamtweltcup 2022/23 Dritter

Skispringen: Granerud gewinnt Gesamtweltcup

Nach dem letzten Wettkampf kam es zur Ehrung der Top-3 des Gesamtweltcups. Halvor Egner Granerud heißt der Sieger der Saison 2022/23. Hinter dem Norweger folgen der Österreicher Stefan Kraft auf Rang zwei und der Slowene Anze Lanisek auf Rang drei. Nicht dabei war Dawid Kubacki, der die Saison vorzeitig beendete und bei den letzten Springen noch von Kraft und Lanisek überholt wurde in der Gesamzwertung.

Grund für das frühzeitige Saisonaus des Polen war eine Erkrankung seiner Ehefrau. „Meine Frau Marta landete aus kardiologischen Gründen im Krankenhaus, ihr Zustand ist ernst und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Sie ist in guten Händen, sie ist ein starkes Mädchen, ich weiß, sie wird kämpfen. Natürlich ist für mich die Saison vorbei, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste“ schrieb er vor zwei Wochen auf seinem Instagram-Kanal.

Anze Lanisek präsentiert unter Tränen eine Pappfigur von Kubacki © IMAGO/TOMASZ MARKOWSKI

Skispringen: Lanisek mit emotionaler Geste für Kubacki

Bei der Übergabe der Gesamtweltcup-Trophäen präsentierte Anze Lanisek plötzlich unter Tränen eine Pappfigur von Kubacki. Damit wollte der Drittplatzierte zeigen, wem der Rang eigentlich gehörte. „Das finde ich jetzt cool. Da sieht man jetzt mal, was das für eine Familie ist. Er ist Dritter und nimmt Kubacki mit raus. Unfassbar“, kommentierte der ehemalige Bundestrainer der DSV-Adler und jetziger TV-Experte Werner Schuster beim TV-Sender Eurosport.

Für Erleichterung im Skisprung-Zirkus sorgte Kubacki vor einigen Tagen mit einer weiteren Info, die er auf seinem Instagram-Kanal postete: „Die letzte Zeit war für unsere Familie unberechenbarer als das Skispringen. Bei keinem Wettkampf war ich so gestresst wie beim ständigen Piepen der Geräte, die die Vitalwerte meiner Frau überwachen. Heute ist der Tag des Wettkampfs und der erste Sieg für uns. Marta ist stabil und jeder Tag bringt einen Fortschritt. Vielen Dank für die vielen Unterstützungsbekundungen.“ (smr)