Fan löst Massensturz bei der Tour de France aus: 20 Fahrer am Boden

Bei der 15. Etappe der Tour de France kam es zu einem Massensturz. Ausgelöst wurde dieser von einem Zuschauer, der am rechten Rand der Strecke stand. © Screenshots ARD

Die Tour de France geht in die heiße Phase. Die Fans sind hautnah dabei – und genau deshalb kam es nun zu einem Massensturz.

Saint-Gervais-les-Bains – Ein unachtsamer Zuschauer hat bei der Tour de France einen Massensturz ausgelöst und den wichtigsten Helfer von Titelverteidiger Jonas Vingegaard zu Fall gebracht.

Nächster Skandal bei der Tour de France: Fan löst Massensturz aus

Etwa 128 Kilometer vor dem Ziel der 15. Etappe stand ein Fan zu weit auf der Straße und streckte seinen Arm aus, mit dem er offenbar ein Smartphone hielt. Der an der Spitze des Feldes fahrende US-Amerikaner Sepp Kuss touchierte den Arm, stürzte und riss rund 20 Fahrer mit zu Boden.

In den Bergen ist Kuss der wichtigste Helfer von Vingegaard. Neben dem Edelhelfer des Gesamtführenden stürzte unter anderem deren Teamkollege bei Jumbo-Visma Nathan van Hooydonck, der Belgier konnte das Rennen aber zunächst fortsetzen.

Tour de France: Stürze am Samstag und Sonntag – und ein Motorrad-Skandal

„Das ist das Büro der Fahrer. Geht nicht in ihr Büro“, sagte Eurosport-Experte Jens Voigt, der die Etappe nach Saint-Gervais am Mont Blanc auf dem Motorrad begleitete. „Versucht nicht, Teil des Spektakels zu werden. Die Fahrer sind das Spektakel, sie sind die Show. Überlasst die Straße den Fahrern“, appellierte der Ex-Profi. John Degenkolb war ebenfalls in den Sturz verwickelt, der unmittelbar keinen Fahrer zur Aufgabe zwang.

Ein Fan löst einen Massensturz aus – schon 2021 kam es zu solch einem Zwischenfall. Damals hatte eine Frau ein Schild hochgehalten, um ihre deutschen Großeltern zu grüßen. Es kam zu einem heftigen Crash, letztlich wurde die Zuschauerin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt.

Im Video: Spektakuläre 14. Etappe: Massensturz, Motorrad-Eklat und Gigantenduell

Es ist ein ereignisreiches Tour-Wochenende, bereits am Samstag kam es wegen äußerer Umstände zu unschönen Szenen: Tadej Pogacar hatte seinen Rivalen Vingegaard ein letztes Mal entscheidend attackieren wollen – er wurde aber unsanft ausgebremst.

Ein Begleitmotorrad versperrte dem 24-Jährigen den Weg. In dem dichten Fan-Spalier auf der engen Straße des Col de la Joux Plane, dem letzten Anstieg am Samstag, konnte der im Nachgang sanktionierte Motorrad-Pilot nicht schnell genug Platz machen – Pogacar musste seinen Antritt abbrechen, um eine Kollision zu vermeiden. Zuvor war es ebenfalls schon zu einem Massensturz gekommen, allerdings wegen eines Fahrfehlers. Das Rennen wurde kurzzeitig sogar unterbrochen. (akl/dpa)