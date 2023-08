Formel 1 in Zandvoort: Wo läuft der Große Preis der Niederlande live im TV und Stream?

Von: Jannek Ringen

Gewinnt Verstappen auch in diesem Jahr sein Heimrennen in Zandvoort? © IMAGO / PanoramiC

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in den Niederlanden. Hier finden Sie alle Infos, wo das Qualifiying und Rennen live im TV und Stream gezeigt wird.

Zandvoort – Die Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei und am Wochenende findet der Große Preis der Niederlande in Zandvoort statt. Beim Heimrennen möchte Max Verstappen seine unglaubliche Siegesserie weiter ausbauen und den nächsten Schritt in Richtung dritten Weltmeistertitel gehen.

Großer Preis der Niederlande Länge der Strecke: 4,397 km Runden: 71 Distanz: 301,892 km

Wer überträgt die Formel 1 aus Zandvoort live im Stream?

Sky-Kunden haben den Vorteil, ohne zusätzliche Kosten auf die Apps und Streams von Sky Go zuzugreifen. Dort können auch die Inhalte des Senders Sky Sport F1 parallel zur TV-Sendung live gestreamt werden. Wer kein gültiges Abonnement abgeschlossen hat, hat die Option, ein kostenpflichtiges Abo bei dem Sky-Streamingdienst WOW abzuschließen. Dort kann die Formel 1 als Paket gebucht werden und je nach Preis monatlich oder jährlich gekündigt werden.

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV Live-Stream 25.08.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 25.08.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 26.08.2023 11.30 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, WOW 26.08.2023 15.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, WOW 27.08.2023 15.00 Uhr Rennen Sky Sport F1 Sky Go, WOW

Setzt Verstappen seine Serie fort?

Der heimische Telegraaf gerät bei Max Verstappen ins Schwärmen, Superlative inklusive. „Fans, von jung bis alt, fliegen um die ganze Welt, um die Magie der Königsklasse zu entdecken. Mit Verstappen als großartigem Fahrer und Publikumsmagneten. Noch nie hat ein niederländischer Sportler das geschafft“, schreibt die auflagenstärkste Zeitung des Landes.

Rauchschwaden werden wieder über die Dünen ziehen, die Bässe über den Strand wummern – die Orange Army ist auf Dauerparty eingestellt. Verstappen, geboren im belgischen Hasselt, hat das ausgelöst, was Deutschland schon lange wieder vermisst. Einen Formel-1-Boom. Vor zehn Jahren habe niemand in Zandvoort an einen Grand Prix gedacht, meinte Verstappen am Donnerstag bei der offiziellen Pressekonferenz.

Formel 1 bleibt bis 2025 in Zandvoort

Der Vertrag mit der 2021 in den Kalender zurückgekehrten Rennstrecke wurde vorzeitig bis einschließlich 2025 verlängert. „Der Grand Prix der Niederlande hat sich im Kalender schnell als Favorit der Fans etabliert“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali bei der damaligen Verkündung.

Dass Verstappen 2021 und 2022 gewann, dient(e) als weiterer Attraktionsbeschleuniger. Extra-Druck verspürt der in der Sommerpause bestens ausgeruhte WM-Spitzenreiter – „Ich habe viel geschlafen, das ist auch wichtig“ – nicht. Die Euphorie in seiner Heimat und um seine Person sei großartig. (dpa/jari)