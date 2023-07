Formel 1 live im TV und Stream: Qualifying, Sprint, Rennen – alle Infos zum Großen Preis von Belgien

Von: Luca Hartmann

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende auf dem Spa-Francorchamps in Belgien. So können Sie den Großen Preis von Belgien live im TV und Stream verfolgen.

Spa – Es ist traditionell einer der Höhepunkte im Formel-1-Rennkalender: Der Große Preis von Belgien auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps. Seit 1950 finden hier WM-Rennen statt und lassen die Herzen von Motorsportfans höher schlagen. Zugleich wird zum dritten Mal in dieser Saison das neue Sprint-Format durchgeführt.

Das Formel-1-Rennen in Belgien startet am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr .

in startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Rennen in Belgien liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Der Countdown zum Rennen startet am Sonntag, 30. Juli , um 14.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

, um mit den Vorberichten. Der Große Preis von Belgien wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Verstappen peilt nächsten Sieg an

Max Verstappen geht erneut als großer Favorit in das Rennen. Blickt man auf das Potenzial des Autos, müsste Sergio Perez, Max Verstappens Teamkollege bei Red Bull, noch am ehesten mit dem überragenden Weltmeister mithalten können. Die Ergebnisse der vergangenen Rennen aber sprechen eine andere Sprache, jüngst in Ungarn kreuzte Verstappen mehr als 30 Sekunden vor dem zweitplatzierten Lando Norris die Ziellinie.

Ein weiterer Beweis für Verstappens Dominanz: In der WM liegt er 110 Punkte vor seinem „ersten Verfolger“ Perez. Die Gier nach Erfolgen und Rekorden treibt ihn an. Aktuell steht er bei 44 Karriere-Siegen – und will diese Zahl schnell loswerden. Das hat mit seinem Rivalen Hamilton zu tun, der mit der Startnummer 44 fährt. „Hoffentlich bleibt es nicht bei 44, das wäre ganz schlimm“, sagte Verstappen jüngst nach seinem Triumph in Ungarn.

Zeitplan für das Formel-1-Wochenende in Belgien Freitag, 28. Juli, 13 Uhr: 1. Freies Training Freitag, 28. Juli, 17 Uhr: Qualifying Samstag, 29. Juli, 12 Uhr: Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli, 16:30 Uhr: Sprint Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr: Rennen

Verstappen-Konkurrenten schwächeln – Sicherheit im Fokus

Red Bull hat bislang alle elf Saisonrennen gewonnen (neun Verstappen, zwei Perez), auch der Sieg in Belgien geht nur über das Weltmeister-Team. Dahinter hat zuletzt Lando Norris im McLaren mit zwei zweiten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht. Ein wahrer Lichtblick, da die vermeintlichen Red-Bull-Konkurrenten erheblich schwächeln. Mercedes mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat ebenso mit der Balance des Autos zu kämpfen wie Ferrari. Die Scuderia, im Vorjahr noch Zweiter in der Konstrukteurswertung, ist nur noch vierte Kraft. Hinter Red Bull, Mercedes und Aston Martin.

Auch das Thema Sicherheit wird dieses Rennen prägen, zumal für die Region (wieder einmal) Regen vorhergesagt ist. Erst Anfang des Monats war bei widrigen Bedingungen, nasser Strecke und schlechter Sicht das niederländische Motorsporttalent Dilano van‘t Hoff in Spa ums Leben gekommen - vor vier Jahren starb Formel-2-Fahrer Anthoine Hubert (Frankreich) ebenfalls an Ort und Stelle. Die Hochgeschwindigkeitskurven Eau Rouge und Raidillon sind spektakulär, aber höchst anspruchsvoll und gefährlich. Viele Formel-1-Fahrer hatten mit Bestürzung auf van‘t Hoffs Tod reagiert, einige forderten mehr Schutz für die Piloten.

Formel-1-Titelverteidiger Max Verstappen will seine Siegesserie auch beim Großen Preis von Belgien in Spa fortsetzen. © Denes Erdos/AP//dpa

Hülkenberg im Haas wohl chancenlos

Als einziger Deutscher im Feld ist Nico Hülkenberg vertreten. Der Emmericher holt alles aus seinem Haas heraus, im Qualifying genügt das mitunter für Überraschungen, im Rennen folgt dann aber die Ernüchterung. Auch in Spa dürfte sich daran kaum etwas ändern, aber vielleicht nutzt das Team ja die Sommerpause für Upgrades.