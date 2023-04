Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien live im TV und Stream

Die Formel-1-Saison geht mit dem Großen Preis von Australien weiter. Wir sagen Ihnen, wo Sie das Rennen live im TV und Live-Stream sehen können.

Melbourne - Die Formel 1 kommt nach Australien, obwohl die Saison längst läuft – Traditionalisten müssen sich noch immer daran gewöhnen. Nach dem Start in Bahrain und Saudi-Arabien findet am Sonntag (7.00 Uhr MESZ) der Große Preis in Melbourne statt, seit 1996 bereits wird auf der Stadt-Strecke im Albert Park gefahren. Lange Zeit war es das erste Rennen des Jahres, diesen Status hat Australien mittlerweile verloren. Stimmungsvoll geht es aber immer noch zu.

Großer Preis von Australien im Albert Park Circuit Länge: 5,303 Kilometer Runden: 58 Distanz: 307,574 Kilometer

Formel 1: Red Bull dominiert

Das Weltmeister-Team um Max Verstappen sorgt bislang für einige Ernüchterung in der Formel 1. Zwei Rennen, zweimal belegte Red Bull die ersten beiden Plätze, und das, obwohl Verstappen zuletzt von Rang 15 ins Rennen gegangen war. In Saudi-Arabien gewann daher sein Teamkollege Sergio Perez – und daraus ergibt sich momentan der wohl einzige Faktor, der für Spannung an der Spitze sorgen könnte.

Beide Piloten liegen (fast) gleichauf im WM-Ranking, sie sind nicht die besten Freunde, und Perez würde den Status des Helfers zu gerne ablegen. Verstappen allerdings wirkte in den zwei gemeinsamen Jahren bislang stets sehr überlegen.

Beim Großen Preis von Australien geht es auf den Stadtkurs von Melbourne heiß her. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Melbourne: Wer kann die Weltmeister stoppen?

Es braucht schon einen etwas genaueren Blick, und auch dann sind nur ganz kleine Hoffnungsschimmer sichtbar. Aston Martin wurde über den Winter vom Mittelfeldteam zum ersten Verfolger und hat in seinem noch neuen Auto-Konzept das vielleicht größte Entwicklungspotenzial. Mercedes hatte bereits nach dem ersten Rennen intern festgestellt, dass mit dem eigenen Boliden eine neue „Design-Philosophie“ verfolgt werden muss, präsentierte sich dann aber mit dem „alten“ Silberpfeil schon beim zweiten Rennen verbessert.

Ferrari ist zumindest im Qualifying recht stark, muss dies aber ins Rennen überführen. „Es wird keine Wunder geben an diesem Wochenende“, sagte Scuderia-Pilot Charles Leclerc am Donnerstag. So richtig eng dürfte es für Verstappen und Perez also nicht werden. Der Red Bull sei „das schnellste Auto, das ich je gesehen habe“, sagte Mercedes-Star Lewis Hamilton zuletzt ernüchtert. Vielleicht hilft ja wenigstens dieser Fakt: Seit 2011 hat Red Bull in Melbourne nicht mehr gewonnen.

Das dritte Rennen der Saison in Australien startet am Sonntag, 02.04.2023, um 7.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Großer Preis von Australien: Formel 1 live im Free-TV?

Der Große Preis von Australien, das dritte Rennen der Saison, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Formel 1 live im Pay-TV bei Sky: Übertragung aus Melbourne

Der Große Preis von Australien wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Am Sonntag, 2. April 2023 , überträgt der Pay-TV-Sender Sky den Großen Preis von Saudi-Arabien live und in voller Länge im TV.

, überträgt der Pay-TV-Sender Sky den live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Rennens beginnt um 6.00 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 7.00 Uhr .

beginnt um mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um . Um das Formel-1-Rennen live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

