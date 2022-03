Formel 1: Der Große Preis von Saudi-Arabien live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

An Ferrari kam zum Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain niemand vorbei. © ANP/Imago Images

Die Formel-1-Saison geht mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien weiter. Wir sagen Ihnen, wie Sie Training, Qualifying und Rennen live im TV und Live-Stream sehen können.

Frankfurt – Die neue Formel-1-Saison hat begonnen und Ferrari hat beim Großen Preis von Bahrain seine Stärke demonstriert. Kein Auto kam an den beiden Boliden des italienischen Rennstalls vorbei, Charles Leclerc siegte am Ende von Teamkollege Carlos Sainz junior und Lewis Hamilton im Mercedes. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull schied aus.

Für die Fahrer gibt es keine Verschnaufpause, schon an diesem Wochenende geht es für sie nach Saudi-Arabien. Erneut ausfallen könnte der viermalige deutsche Weltmeister Sebastian Vettel. Der 34 Jahre alte Fahrer war kurz vor dem Saisonstart in Bahrain an Corona erkrankt, am Donnerstag (24.03.2022) teilte sein Team Aston Martin nun mit, dass er auch für die Reise nach Saudi-Arabien noch keinen negativen Test vorlegen konnte.

Formel 1: Sebastian Vettel droht auch Rennen in Saudi-Arabien zu verpassen

Der Rennstall verschob deshalb die Entscheidung über einen Einsatz von Sebastian Vettel beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Wochenende auf den Freitag (25.03.2022). Sollte Vettel wie schon beim Saisonauftakt in Bahrain ausfallen, würde er erneut von seinem Landsmann Nico Hülkenberg vertreten werden. Der Rheinländer ist bereits nach Dschidda gereist und könnte am Freitag bei den Trainingseinheiten erneut im Auto sitzen.

Für Sebastian Vettel ist es ein denkbar schlechter Start in seine zweite Saison bei dem britischen Privatteam. Im neuen Rennjahr mit stark verändertem Regelwerk und komplett neuen Autos wollte der ehemalige Weltmeister wieder Anschluss an die Spitze gewinnen, nachdem die Vorsaison weitgehend ernüchternd verlaufen war.

Das zweite Rennen der Saison in Saudi-Arabien startet am Sonntag, 27.03.2022, um 19 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen sowie die freien Trainings und das Qualifying live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Formel 1: Rennen in Saudi-Arabien im Überblick

Großer Preis von Saudi-Arabien Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 25.03.2022 15 Uhr 2. Freies Training Freitag, 25.03.2022 18 Uhr 3. Freies Training Samstag 26.03.2022 15 Uhr Qualifying Samstag 26.03.2022 18 Uhr Rennen Sonntag, 27.03.2022 19 Uhr

Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Trainings am Freitag, 25.03.2022, und Samstag, 26.03.2022, live und in voller Länge im TV.

überträgt die am Freitag, 25.03.2022, und Samstag, 26.03.2022, live und in voller Länge im TV. Darüber hinaus ist auch das Qualifying am Samstag, 26.03.2022, live auf Sky zu sehen.

am Samstag, 26.03.2022, live auf Sky zu sehen. Am Sonntag, 27.03.2022, überträgt der Pay-TV-Sender Sky den Großen Preis von Saudi-Arabien live und in voller Länge im TV.

live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Qualifyings beginnt am Samstag, 26.03.2022, um 17.30 Uhr, der Startschuss fällt um 18 Uhr.

beginnt am Samstag, 26.03.2022, um 17.30 Uhr, der Startschuss fällt um 18 Uhr. Die Übertragung des Rennens beginnt am Sonntag, 27.03.2022, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 19 Uhr.

beginnt am Sonntag, 27.03.2022, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 19 Uhr. Um das Formel-1-Rennen live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

