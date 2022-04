Formel 1: So sehen Sie den Großen Preis von Australien heute live im TV und Stream

Für Lewis Hamilton läuft es im Mercedes in dieser Formel-1-Saison bisher nicht so glatt, wie in den vergangenen Jahren. © Bratic/Imago Images

Die Formel-1-Saison geht mit dem Großen Preis von Australien weiter: So sehen Sie das Training, das Qualifying und das Rennen heute live im TV und Live-Stream.

Melbourne – Nach einwöchiger Pause ist der Formel-1-Zirkus in Australien angekommen. Dort wird am Sonntag (10.07.2022) das dritte Rennen der neuen Saison stattfinden. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wird in diesem Rennen auch endlich in die Saison starten, die ersten beiden Wochen verpasste er aufgrund einer Corona-Infektion. Nun will der Heppenheimer in seinem Aston Martin richtig durchstarten.

2019 wurde letztmals im australischen Melbourne gefahren, seitdem verhinderte die Pandemie die Austragung von zwei Rennen. Jetzt ist die Formel 1 zurück in Australien. Der Kreis der Favoriten hat sich seit dem letzten Großen Preis in der Metropole allerdings verändert. Vor drei Jahren war Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die unangefochtene Nummer Eins, in dieser Saison will es aber einfach nicht so richtig laufen.

Formel 1: Großer Preis von Australien – Kann Lewis Hamilton angreifen?

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Pilot Charles Leclerc liefern sich hingegen schon gleich zu Beginn der neuen Formel-1-Saison einen intensiven Fight. Das erste Rennen in Bahrain konnte Leclerc für sich entscheiden, in Saudi-Arabien siegte Verstappen knapp. Lewis Hamilton ist indes noch weit weg von der Spitze.

Hinzu kommt, dass Melbourne nie seine Lieblingsstrecke war, nur zwei Mal konnte er bislang gewinnen. Mercedes ist in dieser Saison nicht in der Form, in der der Rennstall in den vergangenen acht Jahren war. Hamilton sieht auf sein Team noch viel Arbeit zukommen, der 37-Jährige wurde zuletzt in Saudi-Arabien nur zehnter und konnte sich auch nicht gegen die Haas-Rennwagen auf der Strecke wehren.

Formel 1: Mick Schumacher für Großen Preis Australien fit

Gute Neuigkeiten gibt es hingegen von Mick Schumacher. Der 23 Jahre alte Haas-Fahrer baute im Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien einen schweren Unfall, verpasste daraufhin das Rennen. Mittlerweile ist der Sohn der Rennfahrer-Legende Michael Schumacher aber wieder fit und gut gelaunt nach Australien gereist. Sein Teamkollege Kevin Magnussen holte in den ersten beiden Rennen jeweils WM-Punkte, das will Schumacher in Melbourne nun auch endlich schaffen.

Das dritte Rennen der Saison in Australien startet am Sonntag, 10.04.2022, um 07.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen sowie die freien Trainings und das Qualifying heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Formel 1: Das Rennen in Australien im Überblick

Großer Preis von Australien Datum Uhrzeit (MEZ) 1. Freies Training Freitag, 08.04.2022 5 Uhr 2. Freies Training Freitag, 08.04.2022 8 Uhr 3. Freies Training Samstag, 09.04.2022 5 Uhr Qualifying Samstag, 09.04.2022 8 Uhr Rennen Sonntag, 10.04.2022 7 Uhr

Formel 1: Großer Preis von Australien live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Trainings am Freitag, 08.04.2022, und Samstag, 09.04.2022, live und in voller Länge im TV.

überträgt die am Freitag, 08.04.2022, und Samstag, 09.04.2022, live und in voller Länge im TV. Darüber hinaus ist auch das Qualifying am Samstag, 09.04.2022, live auf Sky zu sehen.

am Samstag, 09.04.2022, live auf Sky zu sehen. Am Sonntag, 10.04.2022, überträgt der Pay-TV-Sender Sky den Großen Preis von Australien live und in voller Länge im TV.

live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Qualifyings beginnt am Samstag, 09.04.2022, um 7.30 Uhr (MEZ), der Startschuss fällt um 8 Uhr.

beginnt am Samstag, 09.04.2022, um 7.30 Uhr (MEZ), der Startschuss fällt um 8 Uhr. Die Übertragung des Rennens beginnt am Sonntag, 10.04.2022, um 5.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 7 Uhr.

beginnt am Sonntag, 10.04.2022, um 5.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 7 Uhr. Um das Formel-1-Rennen live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

