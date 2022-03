Formel 1: Der Große Preis von Bahrain ab morgen live im TV und Live-Stream

Saisonstart

Die neue Formel-1-Saison beginnt mit dem Großen Preis von Bahrain. Wir sagen Ihnen, wie Sie Training, Qualifying und Rennen live im TV und Live-Stream sehen können.

Bahrain - Die neue Formel-1-Saison 2022 steht in den Startlöchern und mit dem Großen Preis von Bahrain steht am Sonntag (20.03.2022) das erste von 23 Rennen an. Nach dem packenden Finale in Abu Dhabi, bei dem Max Verstappen Lewis Hamilton in der letzten Runde den Titel noch wegschnappte, gehen die beiden sicher auch in die Saison 2022 als Favoriten. Doch mehreren Expert:innen zufolge sollte man auch Ferrari auf dem Zettel haben, die ebenfalls ein starkes Auto haben.

Aber auch Youngster Mick Schumacher, der in seine zweite Saison geht, hat für sich einen klaren Anspruch definiert: Weltmeister werden. „Das bleibt mein Ziel, sonst wäre ich falsch hier“, sagt der 22-Jährige dem Sportinformationsdienst vor dem Start der neuen Saison: „Ich will der beste Fahrer werden, den es gibt.“

Neue Formel-1-Saison: Haas-Bolide endlich konkurrenzfähig?

In Bahrain soll sein Haas-Bolide endlich konkurrenzfähig sein – im Vorjahr fuhren die Haas-Piloten dem Feld meistens hinterher. Die Eindrücke aus den Tests jedenfalls „waren gut, besser als letzte Saison“, sagte Schumacher, der mit dem 29 Jahre alten Dänen Kevin Magnussen einen neuen Teamkollegen erhalten hat.

Deutschland schaut neben Mick Schumacher natürlich auch auf Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister ist mittlerweile im Aston Martin unterwegs. „Vettel ist genauso weit entfernt von einem Sieg, wie im vergangenen Jahr“, sagte Experte Christian Danner gegenüber Sport1. „Es wird gemunkelt, dass er seine besten Jahre bereits hinter sich. In den letzten Jahren ist er nämlich nicht durch fahrerische Highlights aufgefallen, sondern durch Fehler.“

Das erste Rennen der Saison in Bahrain startet am Sonntag, 20.03.2022, um 16 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen sowie die freien Trainings und das Qualifying live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Neue Formel-1-Saison startet: Erstes Rennen in Bahrain im Überblick

Große Preis von Bahrain Datum Uhrzeit 1. Freies Training Freitag, 18.03.2022 13 Uhr 2. Freies Training Freitag, 18.03.2022 16 Uhr 3. Freies Training Samstag 19.03.2022 13 Uhr Qualifying Samstag 19.03.2022 16 Uhr Rennen Sonntag, 20.03.2022 16 Uhr

Formel 1: Großer Preis von Bahrain morgen live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Trainings am Freitag, 18.03.2022, und Samstag, 19.03.2022, live und in voller Länge im TV.

überträgt die am Freitag, 18.03.2022, und Samstag, 19.03.2022, live und in voller Länge im TV. Darüber hinaus ist auch das Qualifying am Samstag, 19.03.2022, live auf Sky zu sehen.

am Samstag, 19.03.2022, live auf Sky zu sehen. Am Sonntag, 20.03.2022, überträgt der Pay-TV-Sender Sky den Großen Preis von Bahrain live und in voller Länge im TV.

live und in voller Länge im TV. Die Übertragung des Qualifyings beginnt am Samstag, 19.03.2022, um 15.30 Uhr, der Startschuss fällt um 16 Uhr.

beginnt am Samstag, 19.03.2022, um 15.30 Uhr, der Startschuss fällt um 16 Uhr. Die Übertragung des Rennens beginnt am Sonntag, 20.03.2022, um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 16 Uhr.

beginnt am Sonntag, 20.03.2022, um 14.30 Uhr mit den Vorberichten, das Rennen beginnt um 16 Uhr. Um das Formel-1-Rennen live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Formel 1: Großer Preis von Bahrain morgen im Live-Stream auf Sky-Go