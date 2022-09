FC Porto gegen Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Hier läuft das Champions-League-Spiel der Leverkusener

Von: Johannes Skiba

Moussa Diaby von Bayer Leverkusen wird eine Schlüsselrolle im Champions-League Spiel gegen den FC Porto einnehmen. © Kawamori/imago

Am 3. Spieltag der Champions-League reist Bayer Leverkusen nach Portugal zum FC Porto. Hier lesen Sie, wo das Fußballspiel live im TV zu sehen ist.

Porto – Auch wenn die Saison von Bayer Leverkusen insgesamt noch ausbaufähig ist, gab es zuletzt immerhin in der Champions-League Grund zum Jubeln. Im Heimspiel bei Gruppenfavorit Atlético Madrid siegten die Rheinländer überraschend mit 2:0 durch Tore von Robert Andrich, der sich noch Hoffnungen auf die deutsche Nationalmannschaft macht und Moussa Diaby. Beide Tore gegen Antoine Griezmann und Co. fielen in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit. Der eingewechselte Außenverteidiger Jeremie Frimpong bereitete die Treffer vor.

Das gibt der Werkself nach der bitteren Auftaktniederlage in Brügge nun eine gute Ausgangslage für das Spiel in Porto. Die Portugiesen ihrerseits stehen noch ohne Punktgewinn in der Königsklasse da. Zu Hause gab es gegen Außenseiter Brügger eine historische 0:4-Niederlage, wodurch die Belgier aktuell die Tabelle der Gruppe B anführen.

Champions-League: Bayer Leverkusen vor schwerer Aufgabe

Unabhängig von der schwachen Form von Gerardo Seoanes Truppe steht die Mannschaft vor einer schweren Partie im UEFA Wettbewerb. Der FC Porto weist eine interessante Kadermischung vor, die die Leverkusener vor eine große Herausforderung stellt. Neben erfahrenen Kräften um Kapitän Pepe, der allerdings fraglich für diese Begegnung ist, finden sich mit dem gleichnamigen Brasilianer Pepe und seinem Landsmann Gabriel Veron zwei aufregende Talente im Team von Trainer Sergio Conceicao. Spannung ist garantiert.

Die Champions-League-Begegnung FC Porto gegen Bayer Leverkusen wird am Dienstag, den 4. Oktober, um 21.00 Uhr im Estadio do Dragao angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen: Champions-League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions-League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen: Champions-League live im Stream bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen am Dienstag, 4. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen dem am Dienstag, 4. Oktober 2022, . Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr.

ist um 21.00 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie DAZN.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen: Champions-League im Live-Stream von DAZN

Als DAZN-Kunde kann man sich das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen wie gewohnt im Live-Stream auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

im auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: DAZN im iTunes-Store (Apple); DAZN im Google-Play-Store (Android).

