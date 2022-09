Bundesliga: FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Stream

Von: Johannes Skiba

Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München Bayer Leverkusen zu Gast. Hier erfahren Sie, wo das Fußballspiel heute live im TV zu sehen ist.

München - Es könnte bereist das Endspiel von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München sein. Eine Niederlage im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dürfte wohl das Aus für den jungen Coach bedeuten. Nach den zwei Unentschieden gegen Union Berlin und den VfB Stuttgart folgte eine Niederlage in Augsburg. Sollten die Bayern auch gegen Leverkusen nicht gewinnen, bliebe der deutsche Rekordmeister im September ohne Sieg in der Bundesliga

FC Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann steht mit dem Rücken zur Wand. © Wagner/imago

FC Bayern München: Trotz schlechter Verfassung Favorit

Dazu konnten sich die deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich und Thomas Müller beim DFB nicht in Form bringen. Mit der Niederlage gegen Ungarn und dem Remis in England verlängerten sie ihre Sieglosserie. Die Formkrise hält an

Trotz der Formkrise des FCB stehen die Chancen von Bayer Leverkusen nicht allzu gut. Die Rheinländer befinden sich ihrerseits ebenfalls in einer Krise. Mit fünf Punkten aus den ersten sieben Partien steht Bayer nur auf Rang 15 der Tabelle. Trainer Gerardo Seoane steht gehörig unter Druck. Ein Punktgewinn in München könnte ihm zumindest etwas Luft verschaffen.

Die Bundesliga-Begegnung FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wird am Freitag, den 30. September, um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit Sat.1 sowie die Pay-TV-Sender Sky und DAZN.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Pay-TV bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Freitag, 30. September 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Freitag, 30. September 2022, . Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

ist um 20.30 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie DAZN .

schauen zu können, benötigen Sie . Als DAZN-Kunde kann man sich das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen wie gewohnt im Live-Stream von DAZN auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

im von DAZN auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: DAZN im iTunes-Store (Apple); DAZN im Google-Play-Store (Android).

(jsk)