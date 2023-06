„Unmoralische Angebote“: Enttäuschte Fans wüten wegen ausverkauften Tickets für NFL-Spiel in Frankfurt

Von: Niklas Kirk

Am Dienstag (27. Juni) begann der Vorverkauf für das erste von zwei NFL-Spielen in Frankfurt. Viele Fans blieben enttäuscht zurück und beklagen dreiste Weiterverkäufe.

Frankfurt – Den 5. und 12. November 2023 dürften sich Football-Fans in Deutschland rot im Kalender markiert haben. Denn dann treffen im Frankfurter Waldstadion, wo sonst die Eintracht zu Hause ist, vier NFL-Teams in zwei Spielen der regulären Saison aufeinander. Prominent besetzt, mit dem amtierenden Super Bowl Champion, den Kansas City Chiefs um ihren Star-Quarterback Patrick Mahomes gegen die Miami Dolphins am 5. November. Eine Woche später treffen die nicht minder bekannten New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Für Ernüchterung sorgte jedoch zuvor das Verkaufsprozedere für die Tickets und der Geschäftssinn mancher, die ein Ticket bekommen haben.

National Football League (NFL) Ligagründung: 1920 Mannschaften: 32 Titelträger: Kansas City Chiefs

Tickets für NFL-Spiel in Frankfurt – ausverkauft nach 15 Minuten

Dabei mussten Fans, die überhaupt die Chance auf Tickets wahren wollen, bereits Wochen zuvor auf der Hut sein. Bis zum 16. Juni musste nämlich eine Registrierung erfolgt sein, um im Anschluss einen Code zu erhalten, der einem die Möglichkeit einräumte, am 27. Juni in die Lotterie um die Karten einzusteigen.

Der Anbieter Ticketmaster, durch den der Kauf abgewickelt wurde, richtete zuvor einen „Warteraum“ ein, um dann allen Anwesenden um 12 Uhr einen Platz in der Warteschlange zum Ticketkauf zuzuordnen – die Vergabe verlief dabei nach dem Zufallsprinzip.

Wie Sport1 nur kurze Zeit später berichtet, seien alle Tickets innerhalb von 15 Minuten ausverkauft gewesen. Da sich zur Höchstzeit 1,5 Millionen Menschen in der Warteschlange befunden haben sollen, war die Nachfrage somit um ein Vielfaches größer als das überschaubare Angebot. Die Sitzplatzkapazität des Waldstadion – also bei vollzogener Umwandlung der Stehplätze in Sitzplätze – liegt bei gerade mal 48.500 Plätzen. Dabei ist nicht genau bekannt, wie viele Tickets tatsächlich in den Verkauf gingen und wie viele Tickets etwa für Partner und Sponsoren zurückgehalten werden.

Nicht nur für Fußball geeignet: Im Waldstadion finden im November wieder American-Football-Spiele statt. © osnapix/imago

Tickets für NFL-Spiel in Frankfurt – Ticketangebot bei Drittanbietern zu horrenden Preisen

Auf die Enttäuschung beim Verkauf leer ausgegangen zu sein, sorgten kurze Zeit später die ersten Weiterverkaufsangebote auf diversen Plattformen für weiteren Ärger. Auf Ebay boten etwa erste Verkäufer Tickets zwischen 500 und 600 Euro an, mehr als das doppelte der teuersten Preiskategorie. Die Preisspanne für die regulären Tickets lag zwischen 75 und 225 Euro. Für einen Sitzplatz im Unterrrang des Stadions wären mindestens 160 Euro pro Karte fällig geworden.

Ähnliche Preisspannen kursieren beim in Verruf stehenden Ticket-Zwischenhändler Viagogo. Vor einigen Jahren ging Bayer Leverkusen mit einer einstweiligen Verfügung gegen das Geschäftsgebaren des Händlers vor. So bezahlen Kundinnen und Kunden in der Regel nicht nur überteuerte Preise, sondern laufen Gefahr, Kopien von Tickets zu erstehen, mit denen sie letztendlich keinen Einlass erhalten. Auch die Sportsendung ran warnte via Twitter vor unseriösen Drittmärkten und sprach von „unmoralischen Angeboten“.

Weitere Fans ließen bei Twitter ihren Enttäuschungen freien Lauf. Ein User merkte mit einem augenrollenden Emoji an: „Und in spätestens 10 Minuten sind die Tickets wieder auf Ebay und Co.“ Und für den Benutzer „LasseBets“ verheißt der heutige Verkauf nichts Gutes für das Prozedere am 11. Juli: „Das Ticketsystem für die deutschen NFL-Spiele macht mich so unglaublich wütend, es ist verrückt...Wird nächste Woche der gleiche Mist sein, wenn die Tickets für Colts vs. Patriots freigegeben werden.“

NFL-Spiele in Frankfurt – Liga expandiert seit Jahren

Statt Vorfreude auf die Stars aus der weltweit besten Football-Liga live in Deutschland bleiben die meisten Interessenten also mit leeren Händen zurück. Jedoch bietet sich noch eine Chance: der Kartenverkauf für das zweite NFL-Spiel am 12. November zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots steigt am 11. Juli. Dennoch ist auch hier wieder mit mehr enttäuschten als glücklichen Fans zu rechnen. Eine Registrierung zum jetzigen Zeitpunkt ist für das Spiel zudem nicht mehr möglich.

Für die Erschließung neuer Absatzmärkte begann die NFL im Jahr 2005 damit, Spiele der regulären Saison ins Ausland zu verlegen. Das erste Duell fand im Aztekenstadion in Mexiko City statt. Ab 2007 kamen Spiele in London hinzu, zunächst allein im neuen Wembley Stadion, später, ab 2019 auch in der neuen White Hart Lane. Den Grundstein für NFL Spiele in Deutschland legte im letzten Jahr eine Partie in München. (nki)