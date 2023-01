Familienbesuch im TV-Studio macht Tennis-Legende Boris Becker „glücklich“

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Nach seiner Haftentlassung arbeitet Boris Becker wieder als Tennis-Experte für den TV-Sender Eurosport. Lesen Sie hier, wer ihn dort nun besucht hat:

Mehr zum Thema Besonderer Besuch: So gelöst hat man Boris Becker lange nicht gesehen

Seit Januar arbeitet Boris Becker wieder als Tennis-Experte für den Sender Eurosport. In dieser Funktion begleitet er aktuell aus dem Studio in München die Australian Open, die in Melbourne stattfinden. Unterstützt wird er dabei auch von seiner Familie.

HEIDELBERG24 verrät Ihnen, über welchen Besuch im TV-Studio sich Tennis-Legende Boris Becker extrem gefreut hat.

„Mir geht‘s gut, ich bin wieder in Friede und Freiheit. Habe mich nur ein bisschen versteckt. Mich freut es, dass ich jetzt wieder meiner großen Leidenschaft Tennis nachgehen kann“, sagte Becker Anfang Januar bei seinem Comeback als TV-Experte. (nwo)