Entscheidung im Viertelfinale? Kölner Haie empfangen Adler Mannheim zu Spiel 6

Von: Nils Wollenschläger

Am Sonntag (26. März) steigt in den DEL-Playoffs das sechste Viertelfinal-Spiel zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim. Hier finden Sie alle Infos:

Die Viertelfinal-Serie Adler Mannheim gegen Kölner Haie ist von viel Spannung geprägt. Am vergangenen Freitag (24. März) haben die Mannheimer vor heimischer Kulisse einen dramatischen 4:3-Sieg gefeiert. Sollten die Adler nun auch Spiel sechs am Sonntag in Köln gewinne, stehen sie im Viertelfinale.

Kölner Haie gegen Adler Mannheim – alle Infos zum sechsten Spiel der Viertelfinal-Serie finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn in der Lanxess Arena ist am Sonntag um 14 Uhr. (nwo)