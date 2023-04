Emotionales Statement: Mehrfacher Ski-Weltmeister verkündet sofortiges Karriereende

Von: Sascha Mehr

Ein mehrfacher Weltmeister sowie einer der besten Langläufer der Welt erklärt seine sofortiges Karriereende und wird dabei emotional.

Norwegen - Die Rücktrittswelle im Wintersport nimmt kein Ende. Zahlreiche Spitzensportlicher beenden nach dem Ende der Saison ihre Karrieren, so auch Hans Christer Holund. Der Norweger verkündete über seinen Instagram-Kanal seinen sofortigen Rücktritt vom Leistungssport und wurde dabei sehr emotional.

Name Hans Christer Holund Alter 36 Nationalität Norwegen Sportart Langlauf

Weltmeister beendet Karriere: Zahlreiche Medaillen für Holund

„In Lahti habe ich vor 14 Jahren mein Debüt im Weltcup über 15 km Freistil gegeben. Damals standen Alexander Legkov, Pietro Piller Cottrer und Christian Hoffmann auf dem Podium. Ich war Nummer 52, mit über zwei Minuten Rückstand. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit her. Gleichzeitig erinnere ich mich an jedes kleine Detail aus der Anfangszeit meiner Karriere. Wie nervös ich vor dem Start war. Wie stolz ich war, für den Weltcup nominiert worden zu sein, und wie überwältigt ich war, die Skistars im Speisesaal des Hotels zu sehen“, schrieb der 36-Jährige.

„Es war eine Achterbahnfahrt, aber zwölf Jahre später habe ich auf der gleichen Distanz WM-Gold gewonnen und mehr erreicht, als ich als Kind zu träumen gewagt habe. Ich habe mich jetzt endgültig entschieden, meine Skikarriere zu beenden. Es war eine schwierige Entscheidung, aber mit zwei kleinen Kindern und vielen Projekten fühlt es sich richtig an“, so Hans Christer Holund weiter.

Hans Christer Holund beendet seine Karriere. © IMAGO/Terje Pedersen

Weltmeister beendet Karriere: Emotionale Abschiedsworte von Holund

Die größten Erfolge des Norwegers waren die Weltmeistertitel 2019 in Seefeld über 50 Kilometer Freistil, 2021 in der Staffel und im Einzel über 15 Kilometer und 2023 in Planica erneut in der Staffel. Zudem holte er bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Bronze im Skiathlon und bei OIympia 2022 in Peking Silber mit der Staffel. Nach acht Jahren in der Nationalmannschaft, 145 Weltcupstarts und acht Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympia geht damit eine erfolgreiche Karriere zu Ende.

„Danke an meine Teamkollegen, Trainer und Unterstützer für alles, was wir zusammen erlebt haben, an treue Sponsoren, die mir die Bedingungen gegeben haben, um Leistung zu bringen, an die gute Skiumgebung in Lyn, an die Skitechniker, die Tag und Nacht unsere Skier präpariert haben, und nicht zuletzt meiner Familie, die mich durch dick und dünn getragen haben. Es war eine fabelhafte Reise“, wurde der Norweger am Ende seines Statements emotional.

Ganz ohne Wintersport wird es aber auch in Zukunft bei ihm nicht gehen, wie er verriet: „Auch wenn ich jetzt als Spitzensportler in Rente gehe, wird Langlaufen immer meine große Leidenschaft bleiben.“ (smr)