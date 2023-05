Deutschland gegen Österreich heute live im TV und Stream: Hier sehen Sie die Eishockey-WM

Von: Alexander Kaindl

Am 5. Spieltag der Eishockey-WM trifft Deutschland auf Österreich. So sehen Sie die Begegnung live im TV und im Live-Stream.

Tampere – Deutschland meldet sich eindrucksvoll zurück! Die DEB-Auswahl hat Dänemark mit 6:4 besiegt und damit ihren ersten Sieg bei der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft eingefahren. Der Dreier war auch bitter nötig, denn: Bei einer Pleite wären die deutschen Kufen-Cracks beinahe sicher ausgeschieden gewesen, obwohl noch drei Spiele auf dem Plan stehen. Durch den Triumph hat man nun aber auch etwas Selbstvertrauen tanken können.

Deutschland gegen Österreich: Endspiel Nummer Zwei für das DEB-Team

Nach dem Sieg am Donnerstagabend kommt es bereits am Freitag zum nächsten Endspiel für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Das Prestigeduell gegen Nachbar Österreich steht an! „Wir müssen wissen, dass es von vorne losgeht und das Spiel genauso wichtig ist wie das von heute“, sagte Kapitän Moritz Müller unmittelbar nach dem Triumph gegen Dänemark. Exakt 24 Stunden später geht es in Tampere wieder rund.

Nico Sturm und das deutsche Eishockey-Team müssen nun gegen Österreich ran. © IMAGO/Kalle Parkkinen

Durch die unglücklichen Auftaktniederlagen gegen die Titel-Mitfavoriten Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) helfen der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis nun wohl nur noch Siege, um das Minimalziel Viertelfinale – auch ohne Superstar Leon Draisaitl – noch zu schaffen. Nach der Partie gegen Österreich stehen noch die Duelle mit den Außenseitern Ungarn (Sonntag/15.20 Uhr) und Frankreich (Dienstag/11.20 Uhr) an. Die Dänen, die aktuell acht Punkte haben, müssen ihre restlichen Spiele nun gegen die stärksten Teams der Gruppe – USA, Schweden und Finnland – bestreiten. Sollten die Favoriten diese Partien gewinnen, könnte sich das deutsche Team sogar noch einen Ausrutscher gegen die schwächeren Teams leisten.

Die DEB-Auswahl trifft am 5. Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Österreich. Das Spiel findet am Freitag, 19. Mai 2023, um 19.20 Uhr im finnischen Tampere statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Deutschland gegen Österreich: Alle Infos zum WM-Spiel im Free-TV

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Duell Deutschland gegen Österreich am Freitag, 19. Mai 2023 , live und in voller Länge im Free-TV.

, live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 19.00 Uhr mit den Vorberichten, der Auftaktbully erfolgt dann um 19.20 Uhr.

Deutschland gegen Österreich: WM-Begegnung im Live-Stream von MagentaSport

MagentaSport zeigt das Duell Deutschland gegen Österreich am Freitag, 19. Mai 2023 , live und in voller Länge im Live-Stream.

, live und in voller Länge im Live-Stream. Die Übertragung startet um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 19.20 Uhr.

startet um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, los geht die Partie um 19.20 Uhr. Um das Spiel bei MagentaSport verfolgen zu können, ist allerdings ein Abonnement notwendig. Dieses kostet für Telekom-Kunden im Jahresabo 4,95 Euro monatlich, für Kunden ohne Telekom-Vertrag 9,95 Euro monatlich.

Deutschland gegen Österreich: Fünftes Gruppenspiel der Eishockey-WM im Live-Ticker

Wir berichten vom fünften Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Österreich am Freitagabend im Live-Ticker.

Wichtige Spielszenen, Tore und Stimmen zum Spiel – in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!