Drama um Olympiasieger: Nach Füßen müssen auch Hände amputiert werden

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Roman Kostomarow holte bei Olympia 2006 in Turin mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Navka Gold. © Itar-Tass/imago

Wegen einer lebensbedrohlichen Durchblutungsstörung verliert Eiskunstläufer Roman Kostomarow nach seinen Füßen offenbar auch seine Hände.

Update vom Dienstag, 14. Februar, 10.59 Uhr: Die Situation um den russischen Eiskunstläufer Roman Kostomarow wird wohl immer dramatischer. Denn wie die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda berichtet, mussten dem Olympiasieger von 2006 nach seinen Füßen nun auch beide Hände amputiert werden. Eine offizielle Bestätigung fehle aber laut dem Blatt noch.

Kostomarow war Anfang Januar wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, kurz darauf wurde das Gangrän-Risiko bei ihm festgestellt. Dabei sterben durch eine Blutunterversorgung Teile des Körpers ab. Sollten die dabei entstehenden Bakterien in den Blutkreislauf gelangen, kann es zu einer septischen Blutvergiftung oder sogar zum Tod kommen.

Olympiasieger müssen beide Füße amputiert werden

Erstmeldung vom Montag, 13. Februar, 11.52 Uhr: Frankfurt - Roman Kostomarow kämpft um sein Leben. Der Olympiasieger von 2006 im Eistanz hat laut mehrerer übereinstimmender Medienberichte aus Russland eine lebensbedrohliche Durchblutungsstörung, die dazu führte, dass ihm bereits beide Füße amputiert werden mussten. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, seien auch seine Hände in Gefahr.

„Leider mussten beide Füße amputiert werden. Jetzt gibt es einen Kampf um die Hände. Der Allgemeinzustand des Patienten verbessert sich, aber er befindet sich immer noch auf der Intensivstation unter strenger Aufsicht von Ärzten“, wird ein Familienmitglied des Eiskunstläufers Kostomarow zitiert.

Roman Kostomarow wegen Lungenentzündung in Krankenhaus eingeliefert

Kostomarow wurde offenbar bereits am 10. Januar wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort habe sich sein Zustand schnell verschlechtert, die Ärztinnen und Ärzte hätten eine lebensbedrohliche Durchblutungsstörung festgestellt. Zwischenzeitlich habe er sogar ins Koma versetzt und künstlich beatmet werden müssen.

Aufgrund einer beginnenden Nekrose habe man sich nun für die Amputation der Füße entschieden, um sein Leben zu retten. Bei einer Nekrose sterben Zellen in einem lebenden Organismus ab und können bei Nichtbehandlung tödlich sein. Kostomarows Zustand wird weiterhin als ernst eingestuft.

Roman Kostomarow hat wohl auch Kontrolle über seine Hände verloren

Kostomarow soll laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung nämlich die Kontrolle über seine Hände verloren haben, könne kaum noch sprechen, habe aber einer Amputation seiner Finger zugestimmt. Der Wundbrand habe zudem zu Herzproblemen geführt. Es seien mehrere Blutgerinnsel festgestellt worden.

An Kostomarows Geburtstag am 8. Februar meldete sich seine Ehefrau Oksana Domnina mit einem emotionalen Post auf Instagram zu Wort. „Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte...aber jetzt ist es so...und wir werden alles überwinden“, heißt es in dem Beitrag.

In seiner Karriere gewann Kostomarow neben olympischem Gold mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Navka zwei WM- und drei EM-Titel. (msb)