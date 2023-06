Deutscher Skispringer beendet mit nur 26 Jahren seine Karriere

Von: Alexander Kaindl

David Siegel, hier bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen bei der Vierschanzentournee 2023, beendet seine Karriere. © Fotostand / Eibner / Imago

Er war Junioren-Weltmeister und Deutscher Meister. Doch jetzt beendet David Siegel mit nur 26 Jahren seine Skisprung-Karriere.

Baiersbronn – Und auf einmal ist Schluss: Skispringer David Siegel beendet seine Karriere – mit nur 26 Jahren. Das gab der frühere Junioren-Weltmeister und Deutsche Meister über die sozialen Medien bekannt.

David Siegel Geboren: 28. August 1996 (Alter 26 Jahre), Baiersbronn Größte Skisprung-Erfolge: Junioren-Weltmeister (Einzel und Team), Deutscher Meister (2 x Einzel)

„Nun ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Nach 21 Jahren Skispringen ist leider das Ende schon da“, hieß es beispielsweise auf Siegels Instagram-Account.

Und weiter: „In all der Zeit hat mir vor allem mein Glaube, aber auch unzählige Menschen geholfen. Vielen Dank dafür! Ich durfte jede Menge lernen: Fliegen lernen, Hinfallen lernen, Aufstehen lernen, Vertrauen lernen, neue Menschen kennen lernen, Lieben lernen. Vielen Dank für Alles!“

Skispringer David Siegel war zuletzt nicht mehr im deutschen Kader

In der zuletzt veröffentlichten Mannschaftsliste des Deutschen Skiverbands für die kommende Saison hatte der Springer aus Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg) bereits gefehlt.

Der Schwarzwälder war 2016 im Einzel und im Team Junioren-Weltmeister geworden. Zudem sicherte er sich 2016 und 2018 die deutsche Meisterschaft. Seinen einzigen Weltcupsieg holte er im Januar 2019 mit der Mannschaft im polnischen Zakopane. In dem Wettkampf stürzte er nach der Landung im zweiten Durchgang schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. An seine früheren Leistungen kam Siegel danach nicht mehr heran.

Skispringen 2022/23: Der Kader der deutschen Skispringer

David Siegel startet neues Projekt mit seiner Familie

Wie geht es nun weiter mit der einstigen Skisprung-Hoffnung? Siegel hatte in den vergangenen Wochen schon ein paar Einblicke auf Instagram gegeben. Er und seine Familie engagieren sich in den Bereichen „Tagespflege“ und „Barrierefreies Wohnen“.

Unter einem Plakat vom „Lebenshof Siegel“, der Anfang 2024 in Dürrenmettstetten (Landkreis Rottweil) bezogen werden soll, schrieb der 26-Jährige: „Ich freue mich sehr darüber, gemeinsam mit meiner Familie hier etwas für Menschen zu machen, die Gemeinschaft und Unterstützung im Alltag suchen. Wie das entstanden ist, wie weit wir gerade mit dem Bau sind und was uns bei der Arbeit antreibt, versuche ich euch Stück für Stück zu zeigen.“ Den Wintersport hinter sich lassen und eine neue Richtung einschlagen: Auch Biathletin Eleonora Fauner hat eine neue Berufung. Währenddessen gibt es Gedankenspiele, möglicherweise schon bald in Dubai oder Las Vegas Skizuspringen. (akl)