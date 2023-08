Zehn Monate vor der Heim-EM: Schreibt Watzke jetzt schon den Titel ab?

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die DFB-Elf enttäuschte zuletzt. Vizepräsident Hans-Joachim Watzke nimmt Bundestrainer Hansi Flick in die Pflicht. Schreibt er den EM-Titel schon ab?

Dortmund/Frankfurt – In weniger als einem Jahr beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Rund zehn Monate vor dem Start des Heim-Turniers steckt die deutsche Nationalmannschaft jedoch in einer handfesten Krise. Nach ernüchternden Ergebnissen wie zuletzt beim 0:2 im Testspiel gegen Kolumbien wächst der Druck auf Hansi Flick. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke fordert jetzt einen Stimmungswandel vom Bundestrainer.

Fußball-Europameisterschaft 2024 Gastgeber: Deutschland Zeitraum: Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2023 Anzahl der teilnehmenden Nationen: 24 Spielorte: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, München, Stuttgart

„Da ist Hansi Flick gefragt“: DFB-Vize Watzke macht zehn Monate vor EM Druck

„Es geht darum, ein System zu entwickeln, das Erfolge möglich macht. Da ist Hansi Flick gefragt“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund gegenüber der FAZ. Watzke, seit Dezember 2021 Vizepräsident des DFB, zufolge präsentiere sich das DFB-Team oft unter seinen Möglichkeiten. Er bescheinigte der Nationalmannschaft ein hohes Niveau. „Sonst würden unsere Nationalspieler nicht fast alle bei Top-Klubs in Europa spielen“, so der 64-Jährige.

„Das Potenzial, eine gute Euro zu spielen, ist da, jetzt muss die Herangehensweise sein: Wir wollen uns in dieses Turnier hineinbeißen. Dann ist zu Hause viel möglich“, formulierte der BVB-Boss klare Anforderungen an die Nationalelf um Coach Flick, der unlängst scharf von Union Berlins Geschäftsführer Oliver Ruhnert kritisiert worden war.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (r.) nahm jetzt Bundestrainer Hansi Flick (l.) in die Pflicht. © Imago / ANP / Bild13

DFB-Vize Watzke formulierte Forderungen an Flick – und glaubt nicht an EM-Titel

Dennoch trat der BVB-Boss auf die Euphoriebremse: „Wir haben es bei der Frauen-WM gesehen, bei der Australien als Gastgeber plötzlich im Halbfinale stand. Vom EM-Titel reden sollten wir lieber nicht“, sagte Watzke, um eine realistische Erwartungshaltung an die Nationalmannschaft bemüht. Der 64-Jährige machte auch klar, warum er das DFB-Team nicht zu den Titelfavoriten zählt: „Uns fehlen beispielsweise Spielertypen, die widerstandsfähiger, konsequenter und durchsetzungsstärker sind.“

Watzke erwartet vom Bundestrainer, der sich zuletzt deutlich gegen Kritik gewehrt hatte, mitreißende Auftritte der deutschen Auswahl in den kommenden Partien. „Und wir müssen es hinbekommen, dass die Menschen sich auf die EM 2024 freuen“, fordert der Chef des DFL-Aufsichtsrats.

In der ersten Länderspielpause der EM-Saison trifft die DFB-Elf zunächst am 9. September in Wolfsburg auf Japan. Drei Tage später gastiert mit Frankreich der Vizeweltmeister in Dortmund. Für diese Spiele kündigte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt bereits an, in der Kaderzusammenstellung hart durchzugreifen. (wuc)