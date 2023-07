Wo läuft die Tour de France 2023 heute live im TV und Stream? Alle Informationen

Vom 1. bis zum 23. Juli steigt die 110. Tour de France. Wir verraten Ihnen, wie Sie das wichtigste Radrennen der Welt live verfolgen können.

Bilbao – Le tour commence! 176 Radsportler aus 22 Teams treten ab dem 1. Juli bei der Tour de France gegeneinander an. Der Start findet 2023 im Baskenland statt. Start und Ziel der ersten Etappe ist die baskische Großstadt Bilbao. Danach führen 21 harte Etappen die Profis über Pyrenäen, Alpen und Vogesen in die französische Hauptstadt Paris, wo am 23. Juli die Zieleinfahrt traditionell auf den Champs-Elysees stattfindet.

Tour de France 2023 Start: 1. Juli 2023 in Bilbao Ziel: 23. Juli 2023 in Paris Anzahl Etappen: 21 Gesamtstrecke der Tour: 3399,5 Kilometer

Tour de France 2023: Bora-hansgrohe einziges deutsches Team

Die Gesamtstrecke der Tour beträgt 3399,5 Kilometer, vier Bergankünfte sind geplant. Besonders bei den schweren Bergetappen durchs Hochgebirge fallen oft wichtige Entscheidungen über den Gesamtsieg. Der höchste Punkt der diesjährigen Tour wird der Col de la Loze mit 2304 Metern sein, der bei der 17. Etappe überquert wird.

Insgesamt gibt es acht Bergetappen, acht Flachetappen, vier hügelige Etappen und ein Zeitfahren bei der Tour de France 2023. Am zweiten und dritten Montag wird es Ruhetage geben. Als einziges deutsches Team wird Bora-hansgrohe an den Start gehen. Zu den Topfavoriten auf den Sieg zählen Tadej Pogacar (Slowenien) und Vorjahressieger Jonas Vingegaard (Dänemark). Einen deutschen Mitfavoriten auf den Gesamtsieg gibt es nicht.

Pogacar? Vingegaard? Die Tour de France 2023 verspricht eine Menge Spannung. © IMAGO/Nico Vereecken

Tour de France 2023 „die härteste Tour aller Zeiten“?

Sieben deutsche Fahrer sind im Feld vertreten, so wenige, wie seit 28 Jahren nicht. Ex-Radprofi Jens Voigt macht aber durchaus Hoffnung auf deutsche Etappensiege. „Es gibt ganz sicher Chancen, sogar für eigentlich jeden der sieben Starter“, sagte er bei Eurosport.

Das Profil der diesjährigen Tour hat es in sich – für den Toursieger von 1997, Jan Ullrich, wird es sogar so hart wie noch nie. „Ich bin überzeugt: Diese Tour wird die härteste Tour aller Zeiten“, sagte er im Interview mit der Bild. Spektakel ist also vorprogrammiert.

Die Tour de France beginnt am 1. Juli in Bilbao und endet am 23. Juli in Paris. Wir sagen Ihnen, wie Sie die 21 Etappen live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Tour de France 2023 live im Free-TV bei ARD und Eurosport

Gute Nachrichten für Radsport-Fans: Mit der ARD und Eurosport übertragen gleich zwei Free-TV-Sender die gesamte Tour de France live.

und übertragen gleich zwei die gesamte live. Die ARD hat ihre Live-Berichterstattung im Ersten noch einmal ausgeweitet. Unter der Woche wird die Tour de France in der Regel von 14.10 Uhr bis 17.30 Uhr übertragen, am Wochenende wechseln die Anfangszeiten.

hat ihre Live-Berichterstattung im Ersten noch einmal ausgeweitet. Unter der Woche wird die in der Regel übertragen, am Wochenende wechseln die Anfangszeiten. Auch Eurosport ist wieder voll dabei, geplant sind 120 Live-Sendestunden.

Tour de France 2023 im Live-Stream von ARD und DAZN

In der ARD-Mediathek läuft die Tour de France 2023 im kostenlosen Live-Stream . Bei der 2., 6., 7., 8., und 15. Etappe startet der Live-Stream sogar früher als die TV-Übertragung.

läuft die Tour de France 2023 im . Bei der 2., 6., 7., 8., und 15. Etappe startet der Live-Stream sogar früher als die TV-Übertragung. Wer den Live-Stream von Eurosport vorzieht, braucht ein kostenpflichtiges Abonnement von DAZN . Der Streamingdienst zeigt die Übertragung von Eurosport komplett auf seiner Plattform.

Wer den Live-Stream von vorzieht, braucht ein kostenpflichtiges Abonnement von . Der Streamingdienst zeigt die Übertragung von Eurosport komplett auf seiner Plattform.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

