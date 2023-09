Deutschland historisch: DBB-Team schlägt Serbien und ist Basketball-Weltmeister

Von: Luca Hartmann

Teilen

Deutschland ist Basketball-Weltmeister! Im Finale der WM sichert sich das DBB-Team nach einer starken Leistung gegen Serbien Gold. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

WM-Finale: Deutschland - Serbien 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

(23:26, 24:21, 22:10, 14:20) Deutschland schlägt Serbien und ist Basketball-Weltmeister!

Sieg im Finale: Deutschland sichert sich ersten WM-Titel.

Fazit: Es ist ein historischer Tag für Basketball-Deutschland. Das DBB-Team sichert sich nach hartem Kampf im Endspiel in Manila Gold gegen Serbien. 83:77 heißt es am Ende für Deutschland. Damit krönt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert eine einzigartige WM-Reise, in dem im Halbfinale auch der große Titelanwärter USA gegen Deutschland verlor. Für Deutschland ist es der größte Erfolg in seiner langen Basketball-Geschichte und natürlich auch das erste WM-Gold! Dennis Schröder wird völlig verdient zum MVP des Turniers ausgezeichnet. Eine große Ehre für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er ist es auch, der den WM-Pokal in die Höhe streckt. Das deutsche WM-Märchen findet damit seinen perfekten Abschluss.

JAAAAAAAAAAAAAAAAA DAS SPIEL IST AUS. DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER 2023!!!

40. Minute: Das muss es doch jetzt sein. Serbien verwirft und passt den Ball ins Aus. Nur noch 13 Sekunden zu spielen. Das schnelle Foul folgt, Schröder geht an die Linie und trifft beide! Wie nervenstark ist das denn. Deutschland steht ganz kurz vor dem WM-Titel.

40. Minute: Das könnte die Entscheidung sein! Schröder zieht unvergleichlich zum Korb und versenkt bärenstark. Es sind wieder vier Punkte Vorsprung. Noch 21 Sekunden auf der Uhr.

40. Minute: Schröder macht einen. 48 Sekunden noch. Deutschland führt mit vier Punkten. Serbien geht jetzt auch an die Linie und macht beide rein. Nur noch 2 Punkte Vorsprung.

40. Minute: Das gibt es doch nicht. Bonga verliert den Ball im Aufbauspiel, doch Serbien verpasst den weit offenen Dreier. Das wäre beinahe der Ausgleich gewesen. Der Rebound ist bei Deutschland und Schröder zeiht das Foul für zwei Freiwürfe. Ist das jetzt wichtig.

39. Minute: Was ist das jetzt doch noch für ein Krimi in Manila. Deutschland hatte lange Zeit alles im Griff, doch jetzt sind die Serben plötzlich wieder da. Eine Possession kann hier alles ändern. Ist das spannend.

39. Minute: Und es gibt drei Freiwürfe für Serbien. Abramowic versenkt alle. Noch 1:21 auf der Uhr. Deutschland führt mit drei. Gordon Herbert nimmt die Auszeit.

39. Minute: Wagner trifft beide Freiwürfe. Deutschland ist wieder mit neun Punkten vorne! Weniger als 2 Minuten sind zu spielen. Doch Serbien kontert mit einem Dreier.

38. Minute: Deutschland ist im Angriff zu hektisch, kann die Fehlwürfe der Serben also nicht nutzen. Aber das braucht es gerade auch nicht unbedingt. Noch 2 Minuten. Der WM-Titel ist zum greifen Nahe!

37. Minute: Serbien verwirft den nächsten Dreier. Die Uhr tickt ganz klar für die deutsche Mannschaft. Und auch der nächste Angriff der Serben verpufft.

36. Minute: Ganz offener Dreier für Serbien. Der passt. Doch Voigtmann kontert den direkt mit einem eigenen Dreier. Weiter sieben Punkte Vorsprung. Noch 4 Minuten zu spielen.

34. Minute: Wilde Szene im deutschen Angriff. Zweimal sichert sich das DBB-Team einen Offensiv-Rebound, doch auch der dritte Wurf geht nicht rein. Dafür zieht Mo Wagner das Offensiv-Foul. Ballbesitz Deutschland bei sieben Punkten Führung!

33. Minute: Andi Obst sorgt mit seinen Punkten sechs und sieben dafür, dass die deutsche Führung wächst. Doch Serbien kontert mit einem einfachen Korbleger. Noch sechs Minuten sind zu spielen.

32. Minute: Deutschland steht defensiv weiterhin richtig gut, trotzdem fällt jetzt mal ein tiefer Dreier und kurz darauf begeht Bonga ein Offensiv-Foul. Jetzt nicht nervös werden.

Fazit 3. Viertel: Was war das für ein starkes drittes Viertel der deutschen Mannschaft. Die Serben treffen im Angriff kaum noch was und plötzlich führt Deutschland mit zwölf Punkten. Nur noch ein Viertel zu gehen und Deutschland ist dem Weltmeister-Titel nah!

Deutschland vor letztem Viertel auf Gold-Kurs

30. Minute: Das DBB-Team kämpft um jeden Ball, haut sich in alles rein. Moritz Wagner holt sich nach eigenem Fehlwurf den Rebound und baut die Führung aus. Bei Serbien hingegen fällt fast nichts mehr. Wieder geht ein einfacher Korbleger daneben.

30. Minute: Serbien kommt kaum noch zu einfachen Punkten, jedoch geht Bogdanovic nach einem Foul von Schröder an die Linie und sorgt nach langer Zeit für die nächsten serbischen Punkten. Doch Franz Wagner kontert sofort mit dem nächsten Dreier. Die Führung wächst!

28. Minute: Beide Teams haben die Teamfoul-Grenze erreicht, gehen also bei jedem weiteren sofort mit Freiwürfen an die Linie. Doch bei den Serben gehen zwei daneben und Deutschland kann sich absetzen! Voigtmann findet mit einem tollen Pass Moritz Wagner unterm Korb. Deutschland führt mit elf Punkten! Pesic nimmt sofort die Auszeit.

27. Minute: Erst sechs Punkte hat Deutschland im dritten Viertel zugelassen. Wieder verwerfen die Serben einen offenen Dreier. Und Dennis Schröder läuft langsam heiß. Wieder sorgt er mit einem harten Drive zum Korb für die nächsten Punkte. Auch der nächste Wurf von Serbien wird geblockt. Deutschland kann sich jetzt vielleicht das erste Mal etwas absetzen!

26. Minute: Die Schiedsrichter schauen sich ein mögliches unsportliches Foul von Schröder an. Der wird zwar von Avramovic beim Dreier gefoult, doch der Serbe lässt sich danach theatralisch fallen, offenbar, weil Schröder ihn unglücklich im Gesicht getroffen hat. Es gibt trotzdem die drei Freiwürfe für Deutschland. Schröder macht zwei von drei. Deutschland ist mit vier Punkten vorne!

26. Minute: Voitgmann kommt über einen schönen Wurf übers Brett zu den nächsten deutschen Punkten. Auf der Gegenseite gibt es Freiwürfe für Serbien. Kein Team kann sich hier entscheidend absetzen.

24. Minute: Erst verwirft Obst einen schweren Dreier, danach sorgt Theis für den Turnover. Aber auch Serbien ist offensiv noch nicht wieder im Flow nach der Pause und kann die Schwächen der deutschen Offensive nicht bestrafen. Wieder Schröder zieht zum Korb und bringt Deutschland wieder in Führung.

23. Minute: Serbien kommt durch einen Korbleger zum Ausgleich. Auf der anderen Seite wird Voigtmann gefoult und verwandelt beide Freiwürfe. Deutschland wieder zwei vor.

21. Minute: Das dritte Viertel beginnt. Serbien beginnt mit zwei Punkten, doch die Wurfuhr war vorher abgelaufen. Die Offiziellen schauen, ob der Ball vorher am Ring war, doch das ist nicht der Fall. Die Punkte zählen nicht. Schröder zieht auf der Gegenseite aggressiv zum Korb und sorgt für die Führung!

Fazit zur Halbzeit: Und dann ist Halbzeit. Deutschland zeigt ein starkes zweites Viertel, steht vor allem defensiv besser, als noch zu Beginn. Da war die Effektivität der Serben durchaus beeindruckend. Aber Deutschland hat sich rein gekämpft, ständige Führungswechsel waren die Folge. Bei Deutschland haben Schröder und Franz Wagner 14 Punkte, Serbiens Bogdanovic steht bei 15 Punkten. Zur Pause ist alles offen, es steht 47:47. Der Gold-Traum der Deutschen lebt! Gleich geht es weiter!

Zur Halbzeit alles offen zwischen Deutschland und Serbien

20. Minute: Und dann sorgt Schröder mal für ein Highlight! Der Kapitän fängt einen Pass der Serben ab, sprintet zum Korb und dunkt den Ball rein. Das ist auch ein Zeichen an die ganze Mannschaft! Auf der Gegenseite gibts die nächsten Freiwürfe, die zum Ausgleich führen. Den letzten Jumper aus dem Halbfeld vergibt Schröder.

20. Minute: Nach einem Foul von Wagner an Avramovic schauen sich die Schiedsrichter die Szene an, überprüfen, ob ein unsportliches Foul vorliegt. Doch das ist es nicht. Die beiden Freiwürfe gibt es trotzdem.

20. Minute: Defensiv sieht das jetzt gut aus bei Deutschland. Immer wieder erzwingen das DBB-Team schwierige Würfe. Es ist sehr spannend. Deutschland führt mit 45:44.

18. Minute: Und das ist so wichtig! Schröders Dreier will heute noch nicht so recht fallen, doch jetzt trifft er nichts als Netz und Deutschland führt plötzlich mit einem Punkt. Sofort nimmt Serbien-Coach Pesic die Auszeit.

Von Beginn an schwer beschäftigt: die deutsche Defensive um Daniel Theis im WM-Finale gegen Serbien © picture alliance/dpa/AP/Michael Conroy

18. Minute: Franz Wagner geht wieder an die Freiwurflinie und versenkt beide Würfe. Wichtig, den guten Lauf der Serben durch eigene Punkte zu stoppen.

17. Minute: Drei Minuten vor der Halbzeit muss Deutschland aufpassen. Schröder verliert in der eigenen Hälfte den Ball und es fällt fast der nächste Dreier.

16. Minute: Die Serben und vor allem Bogdanovic laufen langsam heiß. Er trifft den nächsten Dreier. Das gefällt Gordon Herbert natürlich gar nicht, deswegen nimmt er die Auszeit. Serbien ist vier vor.

16. Minute: Das Spiel geht hin und her. Immer wieder Führungswechsel. Das Spiel hat ein sehr hohen Niveau.

15. Minute: Serbien kontert mit zwei schnellen Körben nacheinander, doch Bonga trifft von außen den nächsten Dreier und stellt wieder auf Unentschieden.

13. Minute: Wagner trifft alle drei Freiwürfe. Deutschland führt mit zwei!

12. Minute: Deutschland kommt gut aus der Viertelpause und verkürzt den Rückstand durch zwei schöne Korbleger. Defensiv stehen die Deutschen jetzt auch sicherer. Franz Wagner wird beim Dreier gefoult und bekommt jetzt drei Freiwürfe. Chance zur Führung.

Fazit 1. Viertel: Das erste Viertel ist vorbei. Die Deutschen zeigen eine gute Leistung, doch Serbien hat vor allem offensiv immer wieder Lösungen gefunden. Jedoch hatten sie auch Glück bei zwei wilden Dreiern.

Deutschland gegen starke Serben nach 1. Viertel knapp in Rückstand

10. Minute: Die Deutschen bekommen die Serben offensiv noch nicht richtig in den Griff. Wieder fällt ein Jumper der Serben. Deutschland muss jetzt aufpassen, den Gegner nicht wegziehen zu lassen. Da kommen die Punkte von Mo Wagner gerade richtig.

7. Minute: Das gibt es doch nicht. Wieder treffen die Serben in letzter Sekunde einen wilden Dreier übers Brett. Doch Serbien produziert zu viele Fouls. Für jedes weitere bekommt Deutschland jetzt Freiwürfe. Schröder trifft beide und verkürzt.

6. Minute: Schöne Kombination von Deutschland. Voigtmann sorgt per Dunk zum 16:16 Ausgleich. Doch auf der Gegenseite fällt der nächste Dreier für die Serben. Andi Obst kann das aber auch. Auch sein Dreier fällt rein. 19:19!

5. Minute: Bogdanovic trifft einen wilden Dreier übers Brett. Auf der anderen Seite verliert Schröder den Ball. Doch auch die Serben fabrizieren einen Turnover.

5. Minute: Das Spiel geht hin und her. Beide Mannschaften kommen in dieser Anfangsphase zu leichten Punkten.

4. Minute: Wieder wird Wagner gefoult und geht erneut an die Linie. Dieses Mal trifft er beide. Deutschland führt!

4. Minute: Franz Wagner holt einen Offensiv-Rebound und wird beim Wurf gefoult. Von den anschließenden Freiwürfen trifft er jedoch nur den letzten.

3. Minute: Voigtmann trifft für Deutschland den ersten Dreier. Ausgleich!

3. Minute: Schröder zieht zum Korb und stellt mit einem schönen Korbleger auf 4:5 aus deutscher Sicht. Auf der Gegenseite gibt es zwei Freiwürfe für die Serben nach einem Foul an Dobric. Der hat sich dabei offenbar sogar schwerer verletzt und muss gestützt aus der Halle getragen werden.

2. Minute: Nach einem spektakulären Dunk der Serben, erzielt Franz Wagner die ersten Punkte für Deutschland.

1. Minute: Das Spiel läuft! Serbien startet direkt mit einem Dreier von Stefan Jovic ins Spiel.

Tip-Off!

Update: 14:39 Uhr: In wenigen Sekunden geht es los. Das größte Spiel in der Geschichte des deutschen Basketballs steht an. Deutschland will sich gegen Serbien die WM-Krone aufsetzen.

Update, 14:35 Uhr: Die ‚starting five‘ von Deutschland für das Endspiel steht! Deutschland beginnt mit Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Daniel Theis und natürlich Kapitän Dennis Schröder. Für Serbien beginnen. Jovic, Bogdanovic, Dobric, Stefan Jovic und Milutinov.

Update, 14.31 Uhr: Das erste Mal Gänsehaut: Gerade ertönten die beiden Hymnen durch die Halle in Manila. Erst die der Serben, anschließend die deutsche Hymne. Zuvor liefen beide Mannschaften unter großem Applaus in die Halle zur offiziellen Vorstellung der Spieler ein.

Update, 14.05 Uhr: Mit Trainer Svetislav Pesic haben die Serben einen großen Trumph in ihrer Hand. Der 74-Jährige war jahrelang in Deutschland als Trainer aktiv und gilt als Vater des deutschen EM-Erfolgs 1993. „Es ist eine große Möglichkeit für uns, natürlich verfügt Deutschland über eine starke Mannschaft. Ich hoffe, wir können unser Potenzial abrufen und den Titel holen“, sagte Pesic rund eine halbe Stunde vor dem Spiel. Auf der Gegenseite steht Bundestrainer Gordon Herbert, der Deutschland spätestens jetzt zu einer großen Macht im internationalen Basketball gemacht hat. „Heute müssen wir Ruhe bewahren. Es wird wahrscheinlich eher defensiver Kampf werden. Wir sind heiß auf das Spiel“, sagte Herbert gerade eben bei Magenta Sport.

Update, 13.50 Uhr: Neben den NBA-Stars um unter anderem Kapitän Dennis Schröder, Franz Wagner und Daniel Theis, hoffen die Deutschen auch wieder auf eine ähnlich starke Leistung von Andreas Obst. Der 27-Jährige vom FC Bayern München war beim Halbfinalsieg gegen die USA der Matchwinner, mit 24 Punkten bester Scorer beider Mannschaften. Kann Obst diese Leistung heute nochmal abrufen?

Update, 13.40 Uhr: Die Spannung bei Fans und Spielern steigt! In einer Stunde geht es los. Deutschland kämpft gegen Serbien um WM-Gold. Die Spieler machen sich warm und bereiten sich auf das Match vor. Schafft Deutschland die Sensation und holt erstmals den WM-Titel?

Erstmeldung: Manila - Es ist ein historischer Tag: Die deutschen Basketballer spielen um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Im Finale von Manila ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gegen Serbien leicht favorisiert. Bisher war Bronze 2002 in den USA mit Starspieler Dirk Nowitzki die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Gegner Serbien wird vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic betreut.

Basketball-WM heute im Live-Ticker: DBB-Team nach Sieg über USA im Endspiel

Am Freitag hatte die deutsche Auswahl nach einer bärenstarken Leistung mit einem 113:111 über Olympiasieger und den großen WM-Favoriten USA überraschend das Endspiel erreicht. Doch der große Triumph aus dem Halbfinale soll gegen Serbien vergoldet werden. „Es geht sofort los nach dem Spiel. Es gibt keine Zeit zu feiern und keine Zeit, sich irgendwie gut zu fühlen“, sagte Herbert nach dem Sieg über die USA.

„So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen“, sagte Herbert vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel. Seine Spieler und das Trainer-Team, so der Kanadier, sollen den einmaligen Moment genießen. Denn mit Silber sind Kapitän Dennis Schröder und Co. keinesfalls zufrieden. „Natürlich ist es ein schwieriges Spiel, und natürlich ist es kompliziert“, sagte Moritz Wagner: „Aber wir sind jetzt nicht hier, um das Halbfinale zu gewinnen. Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass man das Finale gewinnen will.“

Es geht um Gold! Andi Obst trifft mit Deutschland im Endspiel der Basketball-WM auf Serbien. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Deutschland im Finale gegen Serbien leicht favorisiert: Live-Ticker zur Basketball-WM

Obwohl die Serben leicht schwächer einzuschätzen sind als die USA, müssen die Deutschen gewarnt sein. Serbien ist genau wie Deutschland noch ungeschlagen bei dieser WM, gewann sowohl das Viertelfinale gegen Litauen, als auch das Halbfinale gegen Mitfavorit Kanada souverän. „Jetzt soll der Bessere gewinnen“, so Pesic vor dem großen Showdown. Experten erwarten ein ähnlich enges Spiel, wie im Viertelfinale gegen Lettland, das Deutschland knapp gewann.

Der Trainer der Serben kennt den deutschen Basketball wie kaum ein anderer, war selbst jahrelang als Trainer in Deutschland aktiv und führte das DBB-Team 1993 als Trainer zum EM-Titel und dem ersten internationalen Titelgewinn. Pesic kann bei dieser WM wieder einmal mit einer unheimlich talentierten Generation arbeiten, doch auch weil Top-Spieler wie NBA-Champion Nikola Jokić oder Nikola Kalinic auf den Philippinen nicht mit dabei sind, hat Deutschland eine echte Chance auf das erste WM-Gold seiner Geschichte.