Darts-WM 2023: Spielplan und alle Ergebnisse im Überblick

Von: Lukas Rogalla

Wer holt sich den Titel bei der Darts-WM 2023? Hier können Sie alle Teilnehmer, Ergebnisse und den Turnierverlauf finden.

London – Von Dezember bis Januar steigt die Darts-WM 2023. Zum 16. Mal in Folge wird die World Darts Championship im Alexandra Palace in London, „Ally Pally“ genannt, ausgetragen. Es ist die 30. Auflage des PDC-Turniers überhaupt.

Pro Tag wird bei der Darts-WM in der Regel eine Mittags- sowie eine Abendsession gespielt. Ausnahmen sind der 15. und 20. Dezember sowie der 2. und 3. Januar. Die genauen Startzeiten der Spiele hängen vom Verlauf der vorherigen Partie ab. Titelverteidiger Peter Wright schließt traditionsgemäß den ersten Turniertag ab.

Modus bei der Darts-WM 2023

Die 32 Teilnehmer, die sich über die PDC Order of Merit für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, steigen erst in Runde zwei ein, darunter die Deutschen Gabriel Clemens und Martin Schindler. Florian Hempel muss schon in Runde eins gegen Keegan Brown ran. Die ersten beiden Turnierrunden starten im „Best-of-5“-Modus. Heißt, dass ein Spieler oder eine Spielerin drei Sätze (Sets) gewinnen muss, um in die nächste Runde zu kommen. Die Anzahl der zum Sieg benötigten Sätze erhöht sich bis zum Finale. Um einen Satz zu gewinnen, müsste man wiederum die meisten von fünf „Legs“ gewinnen. Ein Leg im Darts gewinnt der Spieler, der als erster genau 501 Punkte wirft. Dabei muss der letzte Wurf auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Teilnehmer der Darts-WM 2023

Neben den 32 Höchstplatzierten der PDC-Weltrangliste („Order of Merit“), qualifizieren sich 32 weitere Spieler als Führende der „PDC Pro Tour of Merit“, die nicht bereits über erstere Liste bei der WM dabei sind. Die verbleibenden 32 Teilnehmer haben sich ihren Platz bei der Weltmeisterschaft über verschiedene regionale Turniere verdient, wie zum Beispiel Florian Hempel.

PDC Order of Merit

1. Gerwyn Price (Wales)

2. Peter Wright (Schottland)

3. Michael van Gerwen (Niederlande)

4. Michael Smith (England)

5. Luke Humphries (England)

6. Rob Cross (England)

7. Jonny Clayton (Wales)

8. James Wade (England)

9. Danny Noppert (Niederlande)

10. Nathan Aspinall (England)

11. Gary Anderson (Schottland)

12. Dave Chisnall (England)

13. Joe Cullen (England)

14. Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

15. Dimitri van den Bergh (Belgien)

16. Ryan Searle (England)

17. José de Sousa (Portugal)

18. Krzysztof Ratajski (Polen)

19. Ross Smith (England)

20. Damon Heta (Australien)

21. Stephen Bunting (England)

22. Chris Dobey (England)

23. Callan Rydz (England)

24. Dary Gurney (Nordirland)

25. Gabriel Clemens (Deutschland)

26. Brendan Dolan (Nordirland)

27. Mervyn King (England)

28. Vincent van der Voort (Niederlande)

29. Martin Schindler (Deutschland)

30. Mensur Suljovic (Österreich)

31. Kim Huybrechts (Belgien)

32. Raymond van Barneveld

PDC Pro Tour Order of Merit

17. Josh Rock (Nordirland)

19. Andrew Gilding (England)

22. Martin Lukeman (England)

27. Madars Razma (Lettland)

28. Adrian Lewis (England)

29. Rowby-John Rodriguez (Österreich)

33. Scott Williams (England)

34. Jim WIlliams (Wales)

35. Ryan Meikle (England)

38. William O‘Connor (Irland)

39. Steve Beaton (England)

40. Jermaine Wattimena (Niederlande)

41. Simon Whitlock (Australien)

42. Keane Barry (Irland)

43. Keegan Brown (England)

44. Ricky Evans (England)

46. Alan Soutar (Schottland)

47. Karel Sedlacek (Tschechien)

49. Jamie Hughes (England)

50. Matt Campbell (Kanada)

51. Danny Jansen (Niederlande)

52. Mike De Decker (Belgien)

54. Ritchie Edhouse (England)

55. Boris Krcmar (Kroatien)

56. Cameron Menzies (Schottland)

57. Luke Woodhouse (England)

58. Mickey Mansell (Nordirland)

59. Geert Nentjes (Niederlande)

61. Niels Zonneveld (Niederlande)

62. Martijn Kleermaker (Niederlande)

63. John O‘Shea (Irland)

64. Adam Gawlas (Tschechien)

International Qualifiers

Leonard Gates (USA)

Raymond Smith (Australien)

Nobuhiro Yamamoto (Japan)

Darius Labanauskas (Litauen)

Daniel Larsson (Schweden)

Han Xicheng (China)

Danny Baggish (USA)

David Cameron (Kanada)

Lourence Ilagan (Philippinen)

Christian Perez (Philippinen)

Toru Suzuki (Japan)

Paolo Nebrida (Philippinen)

Nathan Rafferty (Nordirland)

Lewy Williams (Wales)

Grant Sampson (Südafrika)

Wladislaw Omeltschenko (Ukraine)

Robert Owen (Wales)

Danny van Trijp (Niederlande)

Diogo Portela (Brasilien)

Ben Robb (Neuseeland)

Mal Cuming (Australien)

Prakash Jiwa (Indien)

Lisa Ashton (England)

Beau Greaves (England)

Florian Hempel (Deutschland)

José Justicia (Spanien)

Sebastian Bialecki (Polen)

Fallon Sherrock (England)

Jimmy Hendriks (Niederlande)

Richie Burnett (Wales)

Ryan Joyce (England)

Jeff Smith (Kanada)

Darts-WM 2023: Spiele, Ergebnisse und Termine der 1. Runde

Die 1. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 5 Sets“ ausgetragen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis 1. Runde Do., 15.12.2022 20.15 Uhr Mansell - Robb 1. Runde Do., 15.12.2022 21.15 Uhr Barry - Sampson 1. Runde Do., 15.12.2022 22.15 Uhr Wattimena - Rafferty 1. Runde Fr., 16.12.2022 13.45 Uhr Soutar - Cuming 1. Runde Fr., 16.12.2022 14.45 Uhr Krcmar - Suzuki 1. Runde Fr., 16.12.2022 15.45 Uhr Lewis - Larsson 1. Runde Fr., 16.12.2022 20.15 Uhr Rodriguez - Ilagan 1. Runde Fr., 16.12.2022 21.15 Uhr O'Connor - Greaves 1. Runde Fr., 16.12.2022 22.15 Uhr Brown - Hempel 1. Runde Sa., 17.12.2022 12.15 Uhr Lukeman - Yamamoto 1. Runde Sa., 17.12.2022 13.15 Uhr Whitlock - Perez 1. Runde Sa., 17.12.2022 14.15 Uhr Gawlas - Burnett 1. Runde Sa., 17.12.2022 21.15 Uhr Meikle - Ashton 1. Runde Sa., 17.12.2022 22.15 Uhr Menzies - Portela 1. Runde Sa., 17.12.2022 23.15 Uhr Rock - Justicia 1. Runde So., 18.12.2022 12.15 Uhr Razma - Jiwa 1. Runde So., 18.12.2022 13.15 Uhr Sedlacek - Raymond Smith 1. Runde So., 18.12.2022 14.15 Uhr Woodhouse - Omeltschenko 1. Runde So., 18.12.2022 21.15 Uhr De Decker - J. Smith 1. Runde So., 18.12.2022 22.15 Uhr S. Williams - Joyce 1. Runde So., 18.12.2022 23.15 Uhr Campbell - Baggish 1. Runde Mo., 19.12.2022 13.45 Uhr Gilding - Owen 1. Runde Mo., 19.12.2022 14.45 Uhr Jansen - Nebrida 1. Runde Mo., 19.12.2022 15.45 Uhr Zonneveld - L. Williams 1. Runde Mo., 19.12.2022 20.15 Uhr Nentjes - Gates 1. Runde Mo., 19.12.2022 21.15 Uhr Edhouse - Cameron 1. Runde Mo., 19.12.2022 22.15 Uhr Beaton - van Trijp 1. Runde Di., 20.12.2022 20.15 Uhr J. Williams - Bialecki 1. Runde Di., 20.12.2022 21.15 Uhr Hughes - Hendriks 1. Runde Di., 20.12.2022 22.15 Uhr Evans - Sherrock 1. Runde Mi., 21.12.2022 13.45 Uhr O'Shea - Labanauskas 1. Runde Mi., 21.12.2022 14.45 Uhr Kleermaker - Han

2. Runde der Darts-WM 2023

Die 2. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 5 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis 2. Runde Do., 15.12.2022 23.15 Uhr Wright - Mansell/Robb 2. Runde Fr., 16.12.2022 16.45 Uhr Huybrechts - Barry/Sampson 2. Runde Fr., 16.12.2022 23.15 Uhr M. Smith - Wattimena/Rafferty 2. Runde Sa., 17.12.2022 15.15 Uhr Gurney - Soutar/Cuming 2. Runde So., 18.12.2022 00.15 Uhr Van den Bergh - Rodriguez/Ilagan 2. Runde So., 18.12.2022 15.15 Uhr Heta - Lewis/Larsson 2. Runde Mo., 19.12.2022 00.15 Uhr Aspinall - Krcmar/Suzuki 2. Runde Mo., 19.12.2022 16.45 Uhr de Sousa - Whitlock/Perez 2. Runde Mo., 19.12.2022 23.15 Uhr Price - Woodhouse/Omeltschenko 2. Runde Di., 20.12.2022 23.15 Uhr van Barneveld - Meikle/Ashton 2. Runde Mi., 21.12.2022 15.45 Uhr Rydz - Rock/Justicia 2. Runde Mi., 21.12.2022 16.45 Uhr Chisnall - Gilding/Owen 2. Runde Mi., 21.12.2022 20.15 Uhr King - Campbell/Baggish 2. Runde Mi., 21.12.2022 21.15 Uhr Clemens - O'Connor/Greaves 2. Runde Mi., 21.12.2022 22.15 Uhr van Gerwen - Zonneveld/L. Williams 2. Runde Mi., 21.12.2022 23.15 Uhr Bunting - Nentjes/Gates 2. Runde Do., 22.12.2022 13.45 Uhr Ratajski - Jansen/Nebrida 2. Runde Do., 22.12.2022 14.45 Uhr Searle - Gawlas/Burnett 2. Runde Do., 22.12.2022 15.45 Uhr Suljovic - De Decker/J. Smith 2. Runde Do., 22.12.2022 16.45 Uhr van Duijvenboode - Sedlacek/Raymond Smith 2. Runde Do., 22.12.2022 20.15 Uhr Anderson - Razma/Jiwa 2. Runde Do., 22.12.2022 21.15 Uhr Wade - J. Williams/Bialecki 2. Runde Do., 22.12.2022 22.15 Uhr Humphries - Brown/Hempel 2. Runde Do., 22.12.2022 23.15 Uhr van der Voort - Menzies/Portela 2. Runde Fr., 23.12.2022 13.45 Uhr Dolan - Hughes/Hendriks 2. Runde Fr., 23.12.2022 14.45 Uhr Dobey - Kleermaker/Han 2. Runde Fr., 23.12.2022 15.45 Uhr Ross Smith - O'Shea/Labanauskas 2. Runde Fr., 23.12.2022 16.45 Uhr Cross - S. Williams/Joyce 2. Runde Fr., 23.12.2022 20.15 Uhr Schindler - Lukeman/Yamamoto 2. Runde Fr., 23.12.2022 21.15 Uhr Noppert - Edhouse/Cameron 2. Runde Fr., 23.12.2022 22.15 Uhr Clayton - Beaton/van Trijp 2. Runde Fr., 23.12.2022 23.15 Uhr Cullen - Evans/Sherrock

3. Runde der Darts-WM 2023

Die 3. Runde der World Darts Championship wird im Modus „Best of 7 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis 3. Runde Di., 27.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Di., 27.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Di., 27.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Di., 27.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Di., 27.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Di., 27.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Mi., 28.12.2022 20.00 Uhr 3. Runde Do., 29.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Do., 29.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Do., 29.12.2022 13.30 Uhr 3. Runde Do., 29.12.2022 20.00 Uhr

Achtelfinale der Darts-WM 2023

Das Achtelfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 7 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis Achtelfinale Do., 29.12.2022 20.00 Uhr Achtelfinale Do., 29.12.2022 20.00 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 13.30 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 13.30 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 13.30 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 20.00 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 20.00 Uhr Achtelfinale Fr., 30.12.2022 20.00 Uhr

Viertelfinale der Darts-WM 2023

Das Viertelfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 9 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis Viertelfinale So., 01.01.2023 13.30 Uhr Viertelfinale So., 01.01.2023 13.30 Uhr Viertelfinale So., 01.01.2023 20.30 Uhr Viertelfinale So., 01.01.2023 20.30 Uhr

Halbfinale der Darts-WM 2023

Das Halbfinale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 11 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis Halbfinale Mo., 02.01.2023 20.30 Uhr Halbfinale Mo., 02.01.2023 20.30 Uhr

Finale der Darts-WM 2023: Termin, Begegnung und Ergebnis

Das Finale der World Darts Championship wird im Modus „Best of 13 Sets“ ausgetragen.

Weitere Infos folgen.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung Ergebnis Finale Di., 03.01.2023 21.00 Uhr