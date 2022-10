Darts-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse im Überblick

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Die Darts-EM 2022 in Dortmund startet: Den Spielplan, Turnierverlauf und alle Ergebnisse finden Sie hier in der Übersicht.

Dortmund – Die Darts-EM 2022 steht an. Ende Oktober kämpfen 32 der besten Darts-Profis Europas um die Trophäe. Austragungsort der Europameisterschaft ist zum zweiten Mal die Westfalenhalle in Dortmund. Gespielt wird jeden Tag von Donnerstag (27.10.2022) bis Sonntag (30.10.2022). Am Wochenende beginnen die ersten Sessions bereits am Nachmittag, am Donnerstag und Freitag erst am Abend.

Der Spielplan der Darts-EM 2022 basiert auf den dreizehn Events der PDC European Tour. Die dort ausgespielten Preisgelder werden in einer Rangliste zusammengefasst, die als „Order of Merit“ bezeichnet wird. Die Top 32 dieser Liste ist für die Darts-EM qualifiziert. Dabei spielt in der ersten Runde Platz 1 gegen Platz 32, 2 gegen 31 usw.

Darts-EM 2022: Alle Teilnehmer im Überblick

1. Luke Humphries (England)

2. Michael van Gerwen (Niederlande)

3. Peter Wright (Schottland)

4. Rob Cross (England)

5. Damon Heta (Australien)

6. Joe Cullen (England)

7. Dave Chisnall (England)

8. Michael Smith (England)

9. Nathan Aspinall (England)

10. Jonny Clayton (Wales)

11. Dimitri Van den Bergh (Belgien)

12. Danny Noppert (Niederlande)

13. Dirk van Duijvenbode (Niederlande)

14. Gerwyn Price (Wales)

15. José de Sousa (Portugal)

16. Ryan Searle (England)

17. Martin Lukeman (England)

18. Martin Schindler (Deutschland)

19. Rowby-John Rodriguez (Österreich)

20. Madars Razma (Lettland)

21. Andrew Gilding (England)

22. Daryl Gurney (Nordirland)

23. Gabriel Clemens (Deutschland)

24. Josh Rock (Nordirland)

25. Karel Sedláček (Tschechien)

26. Stephen Bunting (England)

27. Ross Smith (England)

28. Vincent van der Voort (Niederlande)

29. James Wade (England)

30. Ryan Meikle (England)

31. Chris Dobey (England)

32. Krzysztof Ratajski (Polen)

Datum Session Donnerstag Abend Session (8x 1. Runde) 27.10.2022, 19 Uhr bis 23 Uhr Freitag Abend Session (8x 1. Runde) 28.10.2022, 19 Uhr bis 23 Uhr Samstag Nachmittag Session (4x Achtelfinale) 29.10.2022, 14 Uhr bis 18 Uhr Samstag Abend Session (4x Achtelfinale) 29.10.2022, 20 Uhr bis 0 Uhr Sonntag Nachmittag Session (Viertelfinale) 30.10.2022, 13 Uhr bis 17 Uhr Sonntag Abend Session (Halbfinale und Finale) 30.10.2022, 19 Uhr bis 23 Uhr

Alle Spiele der Darts-EM sind live im TV und online im Live-Stream zu sehen.

Runde 1 der Darts-EM 2022

Runde 1 wird im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Die Partien finden am Donnerstag, 27. Oktober und Freitag, 28. Oktober statt.

Begegnung Sieger / Ergebnis Luke Humphries (1) - Krzysztof Ratajski (32) Ryan Searle (16) - Martin Lukeman (17) Michael Smith (8) - Karel Sedlacek (25) Nathan Aspinall (9) - Josh Rock (24) Rob Cross (4) - James Wade (29) Dirk van Duijvenboode (13) - Madars Razma (20) Damon Heta (5) - Vincent van der Voort (28) Danny Noppert (12) - Andrew Gilding (21) Michael van Gerwen (2) - Chris Dobey (31) José de Sousa (15) - Martin Schindler (18) Dave Chisnall (7) - Stephen Bunting (26) Jonny Clayton (10) - Gabriel Clemens (23) Peter Wright (3) - Ryan Meikle (30) Gerwyn Price (14) - Rowby-John Rodriguez (19) Joe Cullen (6) - Ross Smith (27) Dimitri Van den Bergh (11) - Daryl Gurney (22)

Gerwyn Price bei der Darts-EM 2019: Kann der Waliser in Dortmund 2022 seinen ersten EM-Titel holen? © Swen Pförtner

Was ist ein „Leg“? Ein „Leg“ im Darts gewinnt der Spieler, der als erster genau 501 Punkte wirft. Dabei muss der letzte Wurf auf ein Doppelfeld erfolgen.

Achtelfinale der Darts-EM 2022

Das Achtelfinale findet am Samstag, 29. Oktober statt und wird im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen.

Begegnung Sieger / Ergebnis 1/32 - 16/17 8/25 - 9/24 4/29 - 13/20 5/28 - 12/21 2/31 - 15/18 7/26 - 10/23 3/30 - 14/19 6/27 - 11/22

Viertelfinale der Darts-EM 2022

Auch im Viertelfinale am Sonntag, 30. Oktober gilt „Best of 19 Legs“.

Begegnung Sieger / Ergebnis

Halbfinale der Darts-EM 2022

Das Halbfinale wird am Sonntagabend, 30. Oktober im „Best of 21 Legs“-Modus ausgetragen.

Begegnung Sieger / Ergebnis

Finale der Darts-EM 2022

Das Finale um den EM-Titel steigt ebenfalls am Sonntagabend, 30. Oktober. Wer von 21 Legs die meisten gewinnt, ist Darts-Europameister 2022 und darf sich nicht nur von den Fans in Dortmund feiern lassen, sondern kassiert auch 120.000 Pfund Preisgeld (rund 137.000 Euro). Titelverteidiger ist der Engländer Rob Cross.

Begegnung Sieger / Ergebnis