Darts-EM 2022 live im TV und Stream: Wo Sie das Turnier sehen können

Von: Andreas Apetz

Die Darts-EM 2022 startet Ende Oktober in Dortmund. Hier erfahren Sie, wo Sie das Sportevent live im Stream und Free-TV sehen können.

Dortmund – Die Darts-EM kehrt zurück in die Westfalenhalle nach Dortmund. Vom 27. bis zum 30. Oktober kämpft die Weltspitze des Darts rund um Peter Wright, Michael van Gerwen und Gerwyn Price um die europäische Meisterschaft. Amtierender Champion und Titelverteidiger ist der Engländer Rob Cross.

Die Darts-EM 2022 wird von der Professional Darts Cooperation (PDC) organisiert. Bereits 2018 wurde das Event in Dortmund ausgetragen. Damals brachten bis zu 9.000 Darts-Fans pro Session die Westfalenhalle zum Toben. Doch das Sportereignis kann auch bequem von zu Hause aus verfolgt werden. Alle Matches können Sie live im Free-TV und Live-Stream sehen.

Rob Cross feiert seinen Sieg bei der Darts-EM 2021. (Archivfoto) © GEPA pictures/Imago Images

Darts-EM 2022: Favoriten und Preisgeld

Die Darts-EM geht in die 15. Runde. Zum krönenden Abschluss des europäischen Dart-Jahres treten die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit gegeneinander an. Nach einem bislang durchwachsenen Dart-Tour 2022 steht Titelverteidiger Rob Cross momentan nur noch auf dem achten Weltranglistenplatz. Als heiße Favoriten gehen Gerwyn Price, Michael van Gerwen und natürlich Peter Wright ins Rennen.

Darts-EM 2022 Cazoo European Darts Championship 2022 Austragungsort Westfalenhalle, Dortmund Datum Do., 27.10.2022 bis So., 30.10.2022 Titelverteidiger Rob Cross (England) Gesamtpreisgeld 500.000 britische Pfund

Die Cazoo European Darts Championship war 2008 das erste Major-Event in Deutschland. Nachdem das Turnier zuletzt in Oberhausen und Salzburg ausgetragen wurde, kehrt die Darts-EM 2022 zurück in die traditionsreiche Dortmunder Westfalenhalle. Insgesamt 500.000 britische Pfund sind im Preisgeldpool. Davon gehen 120.000 Pfund an den Europameister. Das entspricht rund 137.000 Euro.

Darts-EM 2022 live im TV und Stream: Zeitplan und Übertragungsrechte

Über vier Tage hinweg wird der beste Darts-Profi Europas ermittelt. In zwei Vorrunden werden zunächst die acht besten Teilnehmer ermittelt. Am 30. Oktober, dem Final-Sonntag, werden dann Viertel- und Halbfinale ausgespielt. Um 22.30 Uhr kommt es zum Showdown im Finale zwischen den beiden besten Teilnehmern.

Datum (Uhrzeit) Turnierrunde Uhrzeit Anbieter Donnerstag, 27.10.2022 1. Runde 20 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Freitag, 28.10.2022 1. Runde 20 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Samstag, 29.10.2022 2. Runde 13.45 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Samstag, 29.10.2022 2. Runde 23 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Sonntag, 30.10.2022 Viertelfinale 13.45 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Sonntag, 30.10.2022 Halbfinale 20 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv Sonntag, 30.10.2022 Finale 22.30 Uhr Sport1, DAZN, bet365, pdc.tv

Übertragen wird die Darts-EM 2022 auf mehreren Sendern. Unter anderem bietet der kostenpflichtige Streaming-Dienstleister DAZN Live-Material aus der Westfalenhalle an. Außerdem wird die Dart-EM 2022 kostenlos und live im Free-TV und online im Stream bei Sport1 übertragen. Daneben kann auch beim Wettanbieter bet365 ein Streaming-Zugang für das Turnier erworben werden. Auch über livepdc.tv kann man die Duelle verfolgen. (aa)