Brauchen Biathleten einen Waffenschein?

Teilen

Schwitzen beim Curling: Die Deutschen Corinna Scholz (li.) und Melanie Robillard. © dpa

Was Sie schon immer über Wintersport wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten: FR-online.de hat Antworten auch auf die blödesten Fragen zu den olympischen Disziplinen.

Schwitzen Curling-Spieler überhaupt? Skip Andrea Schöpp hört solche Fragen gar nicht gerne: "Ich fahre drei bis fünf Stunden Fahrrad pro Tag, da geht der Puls weniger hoch als beim Wischen." Ordentlich Muskeln braucht man auch bei "Schach auf Eis". Routinier Andy Kapp erklärt, dass man einen Druck von 30 bis 50 Kilo auf dem Besen haben muss: "Wischen Sie mal so ihre Küche!"

Was machen die Eiskunstläufer mit den vielen Kuscheltieren, die ihnen die Fans zuwerfen? "Die meisten sammeln sich über die Jahre auf den Schränken an", sagt Ingo Steuer, Trainer von Aljona Savchenko/Robin Szolkowy und früherer Paarlauf-Weltmeister. Beim seinem Umzug kürzlich stopfte er sie in acht Tüten und will sie einer sozialen Einrichtung spenden: "Die Maskottchen von Olympischen Spielen behält man natürlich."

Und wie kann man die Sprünge der Eiskunstläufer unterscheiden? "Da muss man sich schon tiefgreifend mit der Sportart beschäftigen", sagt Ingo Steuer. "Den einzigen Sprung, den man gut erkennen kann, ist der Axel, weil man da nach vorne abspringt. Ansonsten muss man hoffen, dass man einen guten Fernsehreporter hat, der das erklärt."

Spielen die Eishockey-Profis immer mit dem gleichen Puck? Nein, die Hartgummischeibe - 170 Gramm schwer, 7,6 Zentimeter im Durchmesser groß - ist Massenware. 3000 Pucks wurden für das olympische Turnier bestellt, 40 für jedes Spiel. Gelagert werden sie bei minus zehn Grad.

Bekommt man beim Rodeln Genickstarre? Profis nicht - sie trainieren mit Kopfbändern, an denen Gewichte hängen. Beim Rennen lastet das Vier- bis fünffache des Körpergewichts auf der Nackenmuskulatur. Patric Leitner, Olympiasieger von 2002, hatte aber so anhaltende Probleme, dass er im vergangenen Jahr eine künstliche Bandscheibe an der Halswirbelsäule eingesetzt bekam - ebenso wie die zweimalige Goldmedaillen-Gewinnerin Sylke Otto.

Was ist, wenn ein Skispringer in letzter Sekunde Schiss bekommt? Das geschieht - im Gegensatz zu Bungee Jumping - relativ selten. Ist aber dem Alexander Herr beim windumtosten Weltcup-Auftakt 2002 in Kuopio passiert: Er stieg wieder von der Schanze. "Von vielen Leuten in der sportlichen Leitung bin ich damals als Angsthase hingestellt worden", beklagte er sich später. Bei grüner Ampel haben die Skispringer zehn Sekunden Zeit. Wenn sie dann nicht in der Anlaufspur sind, scheiden sie aus.

Wer hat Vorfahrt beim Eisschnelllauf? Beim Spurwechsel auf der Gegengeraden immer derjenige, der von außen kommt. Wer auf der falschen Bahn läuft, wird disqualifiziert. Bei den 10.000 Metern dürfen die Sportler übrigens nicht mehr im Windschatten übers Eis flitzen.

Brauchen Biathleten einen Waffenschein? Für die Kleinkaliber- Gewehre wird in Deutschland eine Waffenbesitzkarte verlangt. Dazu werden die Skijäger in Waffenkunde geprüft. Die Projektile könnten auf die beim Biathlon geschossene Distanz von 50 Metern tödlich sein.

Was machen Skilangläufer, wenn sie im 50-Kilometer-Rennen pinkeln müssen? "Anhalten und ausziehen geht nicht, da verliert man zu viel Zeit", sagt Bundestrainer Jochen Behle. "Also: Laufenlassen! Machen die ja in der Formel 1 und im Radsport zumindest in der Endkampfgestaltung auch." Ihm selbst sei das noch nicht widerfahren. "Und wem es passiert, der wird nicht drüber reden. Ist ja irgendwo auch peinlich." Sein Schützling Tim Tscharnke behauptet: "Die zweieinhalb Stunden kann man es sich verkneifen." (dpa)