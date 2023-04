Vierfacher Biathlon-Weltmeister gesteht Probleme: „Dann hätte ich aufgehört“

Von: Melanie Gottschalk

Für den französischen Biathlon-Star Emilien Jacquelin endete die Saison vorzeitig. Nun berichtet er von seiner tiefen Krise, die er durchmachte.

Grenoble - Der Franzose Emilien Jacquelin gilt als einer der großen Stars in der Biathlon-Szene. Acht Medaillen bei Weltmeisterschaften, vier davon Gold, und zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen konnte die 27-jährige Wintersport-Berühmtheit bisher sammeln. Doch in diesem Winter lief es nicht rund für Jacquelin.

Name: Emilien Jacquelin Alter: 27 Jahre (11. Juli 1995) Sportart: Biathlon Größte Erfolge: 2x Olympisches Silber, 4x Gold Weltmeisterschaften, 4x Bronze Weltmeisterschaften, 1x Silber Europameisterschaften

Jacquelin kann während Biathlon-Saison keine konstanten Leistungen zeigen

Jacquelin holte zwar zu Beginn drei Podestplätze, doch konstant gute Leistungen blieben aus. Bei der WM in Oberhof war er nur 36. im Sprint, 37. im Einzel und 20. im Massenstart geworden. In der Staffel holte er dann mit seinem Teamkollegen Gold, in der Mixed-Staffel wurde es Bronze. Kurz nach der WM verkündete er dann überraschend sein vorzeitiges Saison-Ende.

„Der Tank ist leer. Traurig, aber beruhigt, verkünde ich, dass ich meine Saison beende“, schrieb der 27 Jahre alte Biathlon-Star Ende Februar auf Instagram. „Die letzten Monate und Jahre waren sehr heftig. Ich habe mir nie wirklich Zeit genommen, um abzuschalten und auf mich zu hören.“

Der Franzose Emilien Jacquelin gilt als einer der großen Stars in der Biathlon-Szene. © Johann /imago

Biathlon-Star Jacquelin macht tiefe Krise öffentlich

Nun hat er seine tiefe Krise, in der steckt, öffentlich gemacht. „Wenn ich mir diese Pause nicht genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich im nächsten Jahr aufgehört, weil ich mich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden würde“, sagte er gegenüber der L’Equipe.

Vor den letzten Biathlon-Rennen, die er machte, sei er zwar hochkonzentriert gewesen, aber: „Sobald der Wettkampf begann, spürte ich, wie der Kopf ausschaltete. Ich hatte einfach keine mentalen Ressourcen mehr, ich konnte auf dem hohen Niveau und vor allem beim Schießen nicht mehr die nötige Intensität aufbringen“, sagte Jacquelin.

Jacquelin möchte Leben ändern – und in der nächsten Biathlon-Saison wieder angreifen

Der Abbruch der Biathlon-Saison sei dabei kein Eingeständnis des Scheiterns für ihn gewesen, „sondern die Möglichkeit, sich selbst zu sagen: ‚Ich bin nicht mehr in der Lage, um den Weltcup mitzukämpfen‘.“

Nun möchte er sein Leben ändern. „Ich habe aufgehört, ich selbst zu sein. Das will ich ändern, ich muss tun, was ich will und was ich von mir erwarte. Das Motto: Habe deine Überzeugung und lebe deine Karriere“, sagte Biathlon-Star Jacquelin der L’Equipe. In der kommenden Saison will er dann wieder angreifen und zu alter Stärke zurückfinden – anders als eine deutsche Biathlon-Hoffnung, die ihre Karriere mit gerade einmal 22 Jahren beendet hat. (msb/dpa)