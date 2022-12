Biathlon-Weltcup 2022/2023: Zeitplan, Termine und Disziplinen im Überblick

Von: Andreas Apetz

Der Biathlon-Weltcup 2022/23 geht von Ende November bis Mitte März. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Biathlon-Weltcup geht in die 46. Runde. Hier finden Sie den Zeitplan mit allen Terminen, Orten und Disziplinen für die Saison im Winter 2022/23.

Kontiolahti – Ab Ende November kämpfen in Europa die besten Biathletinnen und Biathleten um den Sieg beim 46. Biathlon-Weltcup. Zwischen dem 29. November und dem 19. März wird auf insgesamt neun Bahnen um den Titel geschossen. Im letzten Jahr dominierten der Franzose Quentin Fillon Maillet und die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland den Biathlon-Weltcup und gehen als Gesamtsieger in die kommenden Wettkämpfe.

Für Deutschland stehen die Hoffnungsträger:innen Denise Herrmann-Wick, Franziska Preuß und Benedikt Doll in den Startlöchern. Bei den Frauen könnten besonders Herrmann-Wick oben mitmischen. Nach ihrer Hochzeit im September machte sie bei den Vorbereitungen einen befreiten und selbstbewussten Eindruck und gehört somit auch in diesem Winter wieder zu den Favoritinnen auf einige Weltcupsiege.

In Hinblick auf den Gesamtweltcup zählen die deutschen Athlet:innen jedoch nur zu den Außenseitern. Der Favoritenkreis kommt weiterhin aus Norwegen, Schweden und Frankreich. Klarer Titelanwärter bei den Männern ist Überflieger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich. Momentan könnte ihm vermutlich nur das norwegische Geschwister-Duo Tarjei und Johannes Thingnes Bø gefährlich werden. Bei den Frauen wird es spannender: Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen verpasste krankheitsbedingt den Saisonstart und ließ somit wichtige Punkte liegen. Das sorgt für Vorteile bei der Zweitplatzierten vom vergangenen Weltcup, Elvira Öberg aus Schweden.

Biathlon-Weltcup 2022/2023: Alle Disziplinen im Überblick

Wie in bereits im vergangenen Weltcup treten die Biathletinnen und Biathleten auch dieses Jahr in sieben verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Neben den Einzelwettbewerben Sprint, Verfolgung, Massenstart und Single, messen sich die teilnehmenden Nationen auch als Gruppe in mehreren Staffelwettkämpfen.

Sprint (10 Kilometer Männer, 7,5 Kilometer Frauen)

Verfolgung (12,5 Kilometer Männer, 10 Kilometer Frauen)

Massenstart (15 Kilometer Männer, 10 Kilometer Frauen)

Single (20 Kilometer Männer, 15 Kilometer Frauen)

Staffel (4x7,5 Kilometer Männer, 4x6 Kilometer Frauen)

Mixed Staffel

Single Mixed Staffel

Eine Neuerung beim 46. Biathlon-Weltcup stellt das Punktesystem dar. Die Internationalen Biathlon-Union (IBU) gab im Sommer 2022 die neue Regelreform für den Winter bekannt, welche die ersten sechs Plätze eines Weltcuprennens mit deutlich mehr Punkten als bisher belohnt.

Platzierung Neues Punktesystem Altes Punktesystem Platz 1 90 Punkte bisher 60 Platz 2 75 Punkt bisher 54 Platz 3 60 Punkte bisher 48 Platz 4 50 Punkte bisher 43 Platz 5 45 Punkte bisher 40 Platz 6 36 Punkte bisher 36

Durch das neue Punktesystem soll es den besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich sein, den Gesamtweltcup auch dann zu gewinnen, wenn sie ein Rennen verpassen, beispielsweise aufgrund einer Krankheit. Die neue Regelung soll die bereits abgeschafften Streichergebnisse ersetzten, bei denen die drei schlechtesten Ergebnisse jedes Startenden gestrichen wurden.

Biathlon in Europa: Wo findet der Weltcup 2022/2023 statt?

Den Saisonauftakt beim 46. Biathlon-Weltcup macht Finnland im November. Im Dezember geht es nach Tirol und Frankreich. Anfang Januar reisen die Biathlet:innen nach Slowenien. Im Anschluss stehen Deutschland und Italien auf dem Zettel. Nach der Biathlon-Weltmeisterschaft vom 8. Februar bis zum 19. Februar 2023 in Oberhof, geht es im März nach Tschechien und Schweden. Den Saisonabschluss geben die Sportler:innen vom 16. bis zum 19. März in Norwegen.

Datum Ort Land 29.11. – 04.12.2022 Kontiolathi Finnland 08.12. – 11.12.2022 Hochfilzen Österreich 15.12. – 18.12.2022 Le Grand Bornand Frankreich 05.01. – 08.01.2023 Pokljuka Slowenien 11.01. – 15.01.2023 Ruhpolding Deutschland 19.01. – 22.01.2023 Antholz Italien 08.02. – 19.02.2023 Oberhof (Weltmeisterschaft) Deutschland 02.03. – 05.03.2023 Nove Mesto Tschechien 09.03. – 12.03.2023 Östersund Schweden 16.03. – 19.03.2023 Oslo Norwegen

Hinweis: Alle Termine sind vorläufig und können sich nach Angaben der IBU jederzeit ändern.

Saisonstart beim Biathlon-Weltcup 2022/23 in Kontiolahti, Finnland

Los geht‘s am 29. November im finnischen Kontiolahti. Von 29. November bis 4. Dezember stehen in Einzel, Staffel, Sprint und Verfolgung insgesamt acht Rennen für die Männer und Frauen auf dem Programm.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland) Disziplinen Dienstag, 29.11.2022, 13.15 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Mittwoch, 30.11.2022, 13.15 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 01.12.2022, 11.00 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Donnerstag, 01.12.2022, 13.35 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Samstag, 03.12.2022, 10.45 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 03.12.2022, 13.45 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Sonntag, 04.12.2022, 12.15 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 04.12.2022, 14.15 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Von Finnland nach Hochfilzen in Österreich

Nach dem Saisonstart in Finnland stehen drei freie Tage im Kalender bis die Biathlet:innen in Österreich auf der Loipe wieder am Schießstand stehen. In Hochfilzen werden an vier Tagen insgesamt sechs Wettkämpfe ausgetragen, darunter Sprint, Verfolgung und Staffel.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) Disziplinen Donnerstag, 08.12.2022, 14.10 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 09.12.2022, 13.45 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 10.12.2022, 11.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 10.12.2022, 13.40 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Sonntag, 11.12.2022, 11.30 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 11.12.2022, 14.15 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Frankreich: Erster Massenstart in Annecy-Le Grand Bornand

Nur eine Woche nach dem Weltcup in Hochfilzen erwartet Männer und Frauen im französischen Annecy-Le Grand Bornard jeweils drei Rennen, darunter auch zum ersten Mal in der Saison der Massenstart. Dieser findet am Sonntag, den 18. Dezember, statt.

Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) Disziplinen Donnerstag, 15.12.2022, 14.10 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 16.12.2022, 14.15 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 17.12.2022, 12.10 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 17.12.2022, 14,15 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 18.12.2022, 12.10 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 18.12.2022, 14.15 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup 2022/23: Termine für den Januar in Pokljuka, Slowenien

Über Weihnachten und Neujahr macht auch der Biathlon-Weltcup traditionell eine Pause. Nach zweieinhalb Wochen geht es weiter in Slowenien. Mit frisch getankter Energie starten die Sportler:innen und Sportler in Poklijuka in die nächsten sechs Rennen der Saison. Neben Sprint und Verfolgung stehen auch Single Mixed Staffel und Mixed Staffel auf dem Zeitplan.

Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Slowenien) Disziplinen Donnerstag, 05.01.2023, 14.20 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 06.01.2023, 14.20 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 07.01.2023, 11.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 07.01.2023, 14.45 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 08.01.2023, 11.45 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen) Sonntag, 08.01.2023, 14.25 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen)

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Deutschland: Termine und Uhrzeiten in Ruhpolding im Überblick

Der nächste Weltcup-Stopp wird in Deutschland in der Chiemgau Arena im bayerischen Ruhpolding eingelegt. Erneut stehen sechs Wettkämpfe auf dem Zettel, verteilt auf fünf Tage. Dort heißt es: Einzel, Staffel und Massenstart.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) Disziplinen Mittwoch, 11.01.2023, 14.10 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Donnerstag, 12.01.2023, 14.10 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Freitag, 13.01.2023, 14.25 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Samstag, 14.01.2023, 14.25 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 15.01.2023, 12.30 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 15.01.2023, 14.45 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: WM-Generalprobe in Antholz, Italien

Beim Weltcup in Italien in Antholz warten die nächsten sechs Rennen. Für die Biathlet:innen geht es in den Sprint, die Verfolgung und zwei Staffelrennen. Im Anschluss gibt es eine Weltcup-Pause und die Weltmeisterschaft in Oberhof steht an.

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) Disziplinen Donnerstag, 19.01.2023, 14.30 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 20.01.2023, 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 21.01.2023, 13.00 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 21.01.2023, 15.00 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 22.01.2023, 11.45 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 22.01.2023, 14.30 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Termine und Zeitplan - kein Einfluss auf Weltcup

Vom 8. bis 19. Februar 2023 finden in Oberhof (Thüringen) die 53. Biathlon-Weltmeisterschaften statt, die nicht mehr Teil des Weltcups sind. In der letzten Saison wurde aufgrund der Olympischen Winterspiele noch auf eine WM-Austragung verzichtet.

Biathlon-WM in Oberhof (Deutschland) Disziplinen Mittwoch, 08.02.2023, 14.45 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen) Freitag, 10.02.2023, 14.30 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Sonntag, 12.02.2023, 13.25 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 12.02.2023, 15.30 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Dienstag, 14.02.2023, 14.30 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Mittwoch, 15.02.2023, 14.30 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 16.02.2023, 15.10 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen) Samstag, 18.02.2023, 11.45 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Samstag, 18.02.2023, 15.00 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 19.02.2023, 12.30 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 19.02.2023, 15.15 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup 2022/23: Termine in Nové Město, Tschechien

Nach der Biathlon-WM geht es weiter mit dem Welcup in Nové Město. Auf der tschechischen Bahn stehen dann Sprint- und Verfolgungs-Rennen der Männer und Frauen auch die Mixed Staffel sowie die Single Mixed Staffel an.

Biathlon-Weltcup in Nové Město na Moravě (Tschechien) Disziplinen Donnerstag, 02.03.2023, 16.10 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 03.03.2023, 16.10 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 04.03.2023, 13.50 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 04.03.2023, 15.45 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 05.03.2023, 11.30 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen) Sonntag, 05.03.2023, 15.15 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen)

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Schlussspurt in Östersund, Schweden

Vor dem Finale in Norwegen geht der Biathlon-Weltcup nach Östersund in Schweden. An drei Wettkampftagen treten die Athletinnen und Athleten zum letzten Mal in der Saison 2022/23 im Einzel und in der Staffel gegeneinander an.

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) Disziplinen Donnerstag, 09.03.2023, 13.15 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 09.03.2023, 16.20 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Samstag, 11.03.2023, 14.00 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Samstag, 11.03.2023, 16.30 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Sonntag, 12.03.2023, 13.00 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen Sonntag, 12.03.2023, 16.00 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer

Biathlon-Weltcup 2022/23: Termine für das Saisonfinale in Oslo, Norwegen

Am 19. März endet der Biathlon-Weltcup 2022/23 mit den Massenstart-Rennen der Männer und Frauen in Oslo-Holmenkollen. In den Tagen zuvor finden noch vier weitere Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint und Verfolgung statt.

Biathlon-Weltcup in Oslo-Holmenkollen (Norwegen) Disziplinen Donnerstag, 16.03.2023, 15.15 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 17.03.2023, 15.20 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 18.03.2023, 12.45 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 18.03.2023, 15.10 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 19.03.2023, 12.50 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 19.03.2023, 15.10 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Neben dem Gesamtsieger im Biathlon Weltcup werden auch die Sieger in den einzelnen Disziplinen gekürt. Die im Rahmen der Biathlon-WM ausgetragenen Rennen gehen in die Gesamtwertung des Biathlon-Weltcups mit ein. Im Anschluss geht es in eine kurze Pause, ehe es in die neue Saison geht. Der Biathlon-Weltcup 2023/24 startet voraussichtlich wieder gegen Ende November. (aa)