Biathlon-Weltcup 2022/2023 in Pokljuka live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Nach einer kurzen Pause geht es am Wochenende im Biathlon-Weltcup weiter. © Adelsberger/imago

Das erste Wochenende des Biathlon-Weltcups im Jahr 2023 findet in Pokljuka statt. Hier sehen Sie die Wettkämpfe live im TV und im Live-Stream.

Pokljuka - Für die Biathlet:innen geht es nach einer kurzen Pause über Weihnachten und Silvester mit dem nächsten Weltcup-Wochenende weiter. Viele deutsche Fans werden sicher vor allem auf Denise Herrmann-Wick schauen, die sich in diesem Winter bisher in einer bestechenden Form präsentiert. Sverre Olsbu Röiseland, der Disziplintrainer des deutschen Frauenteams, kann sich die Skijägerin sogar im Gelben Trikot vorstellen, aktuell liegt sie auf Platz vier der Gesamtwertung.

Laut der 34-Jährigen liegt ihr Fokus aber nicht so sehr auf dem Weltcup wie auf der Heim-WM in Oberhof im Februar und März. Die deutschen Biathlon-Männer hoffen hingegen auf eine Steigerung im slowenischen Pokljuka, denn im letzten Weltcup des Jahres 2022 lief es nur mittelmäßig.

Biathlon: Franziska Preuß verpasst Weltcup-Wochenende in Slowenien

Neben Sprint und Verfolgung warten auf die Teams die Mixed-Staffeln und die Singe-Mixed-Staffeln an diesem Wochenende in Slowenien. Die deutsche Skijägerin Franziska Preuß wird an diesem Weltcup-Wochenende allerdings nicht dabei sein, da sie erneut ein Infekt zu einer Pause zwingt.

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Pokljuka finden vom Donnerstag (05.01.2023) bis Sonntag (08.01.2023) statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die einzelnen Wettkämpfe live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Pokljuka: Hier läuft das Wintersport-Event live im Free-TV

Der Biathlon-Weltcup wird von den TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Rechte liegen bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Zudem berichtet der TV-Sender Eurosport live vom Biathlon-Weltcup 2022/23.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Pokljuka: Hier sehen Sie das Wintersport-Event live im TV

05.01.2023 (Donnerstag, ab 14.20 Uhr) - 7,5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen

- 7,5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen Der Sprint der Damen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von der ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

06.01.2023 (Freitag, ab 14.20 Uhr) - 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer

- 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer Der Sprintwettbewerb der Männer des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

07.01.2023 (Samstag, ab 11.30 Uhr) - 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen

- 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen Der Verfolgungswettkampf der Frauen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

07.01.2023 (Samstag, ab 14.45 Uhr) - 12,5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer

- 12,5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer Der Verfolgungswettkampf der Männer des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

08.01.2023 (Sonntag, ab 11.45 Uhr) - Single-Mixed-Staffel

- Single-Mixed-Staffel Die Single-Mixed-Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

08.01.2023 (Sonntag, ab 14.25 Uhr) - Mixed-Staffel

- Mixed-Staffel Die Mixed-Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Pokljuka wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

Hinweis der Redaktion: Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen des Biathlon-Weltcups in Pokljuka handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. (msb)