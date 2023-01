Biathlon-Weltcup 2022/2023 in Antholz ab heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Die deutsche Biathletin Franziska Preuß ist rechtzeitig vor der WM in Oberhof fit geworden. Sie ist beim Weltcup in Antholz wieder dabei. © Oryk Haist/imago

Das letzte Weltcup-Wochenende vor der Biathlon-WM in Oberhof findet in Antholz statt. So sehen Sie die Rennen ab heute live im TV und Live-Stream.

Antholz - Für die Skijägerinnen und Skijäger steht in Antholz das letzte Weltcup-Wochenende vor der Biathlon-WM in Oberhof an. Die Ziele sind dabei ganz unterschiedlich. Einige wollen ihre Form halten, andere wollen vor der Weltmeisterschaft noch einmal ihr Können unter Beweis stellen und wieder andere nutzen die Rennen in Südtirol für den Wiedereinstieg – im Fall der deutschen Mannschaft Franziska Preuß.

Die 28-Jährige verpasste die ersten beiden Weltcup-Wochenenden des Jahres in Pokljuka und Ruhpolding, ist aber rechtzeitig zur WM-Generalprobe fit geworden. Sie hatte sich mehrere Wochen mit einem Infekt rumgeschlagen, lange war nicht klar, ob sie überhaupt an der Heim-Weltmeisterschaft teilnehmen kann. „Die letzten zwei, drei Wochen waren schon sehr frustrierend“, wird Preuß von der ARD zitiert.

Biathlon: Franziska Preuß kann in Antholz beim Weltcup antreten

Jetzt gilt es für die deutsche Biathletin, fit zu bleiben und weiter an ihrer Form zu arbeiten. Sollte sie die kommenden vier Wochen ohne Probleme durchkommen und ihre Form wie geplant aufbauen, dann könne sie bei der WM „etwas bewirken“, sagte der Frauen-Cheftrainer Kristian Mehringer. Die Biathlon-WM in Oberhof startet am 08. Februar. Bis dahin ist also noch Zeit für Preuß.

In Antholz bekommt sie nach den vielen Wochen Pause darüber hinaus noch einmal eine Chance, ihre aktuelle Fitness in einem Wettkampf einordnen zu können. Das könnte ein wichtiger Gradmesser für die kommenden Wochen vor der Biathlon-WM in Oberhof sein.

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Antholz finden vom Donnerstag (19.01.2023) bis Sonntag (22.01.2023) statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die einzelnen Wettkämpfe live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Antholz: Hier läuft das Wintersport-Event ab heute live im Free-TV

Der Biathlon-Weltcup wird von den TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Rechte liegen bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Zudem berichtet der TV-Sender Eurosport live vom Biathlon-Weltcup 2022/23.

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Antholz: Hier sehen Sie das Wintersport-Event ab heute live im TV

19.01.2023 (Donnerstag, ab 14.20 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

- Sprint der Damen 7,5 Kilometer Der Sprint der Damen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird vom ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

20.01.2023 (Freitag, ab 14.20 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer

- Sprint der Herren 10 Kilometer Der Sprintwettbewerb der Männer des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

21.01.2023 (Samstag, ab 13 Uhr) - Verfolgung der Damen 10 Kilometer

- Verfolgung der Damen 10 Kilometer Der Verfolgungswettkampf der Frauen des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

21.01.2023 (Samstag, ab 15 Uhr) - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

- Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer Der Verfolgungswettkampf der Männer des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

22.01.2023 (Sonntag, ab 11.45 Uhr) - Staffel der Damen 4x6 Kilometer

- Staffel der Damen 4x6 Kilometer Die Damen-Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

22.01.2023 (Sonntag, ab 14.25 Uhr) - Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

- Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer Die Herren-Staffel des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Antholz wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

Hinweis der Redaktion: Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen des Biathlon-Weltcups in Pokljuka handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. (msb)