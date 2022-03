Biathlon-Weltcup 2021/2022: Die Wettkämpfe in Oslo heute live im TV und Live-Stream

Vanessa Voigt stand am vergangenen Wochenende erstmals im Weltcup auf dem Podium.

Wintersport

Von Melanie Gottschalk schließen

Zum Finale des Biathlon-Weltcups 2021/2022 geht es nach Oslo. So sehen Sie die Wettkämpfe heute live im TV und im Live-Stream.

Oslo - Für die Biathlet:innen geht es am letzten Weltcup-Wochenende der Saison ins norwegische Oslo. Dort wollen die DSV-Adler ihre bestechende Form zum Saisonende ein letztes Mal bestätigen. Vanessa Voigt schaffte am vergangenen Wochenende im estländischen Otepaeae ihr erstes Weltcup-Podium, Erik Lesser und Franziska Preuß erfüllten sich in der letzten gemeinsamen Single-Mixed-Staffel ihren Podesttraum.

Nach dem zweiten Platz im Sprint war die Freude bei Vanessa Voigt natürlich riesig: „Ich bin irgendwie sprachlos. Es ist echt verrückt“, sagte sie am ARD-Mikrofon. „Ich freue mich mega auf das Podest. Wer hatte das vor der Saison gedacht.“ Auch Franziska Hildebrand lobte ihre Teamkollegin: „Sie zeigt eine tolle Saison, da geht für sie ein Traum in Erfüllung“, sagte Hildebrand.

Biathlon-Weltcup in Oslo: Erik Lesser beendet seine Karriere

Erik Lesser wollte kurz vor seinem Karriereende noch ein letztes Mal mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel laufen – die Trainer erfüllten ihm diesen Wunsch. „Ich wollte in Bestbesetzung laufen - wenn ich mich zur Bestbesetzung zählen darf. Wenn man die Aufstellung der Norweger und Schweden sieht, das sind keine Pappnasen, da brauchst du fürs Podium die Bestbesetzung“, sagte er in der ARD.

Die Top-Favoriten Sturla Holm Laegreid und Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen waren nicht aufzuhalten, dahinter lieferten sich Deutschland und Schweden einen packenden Fight. Am Ende hatte Schweden die Nase vorne, Preuß und Lesser freuten sich aber sehr über ihren dritten Platz.

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Oslo finden vom Donnerstag (17.03.2022) bis Sonntag (20.03.2022) statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die einzelnen Wettkämpfe live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in Oslo: Hier läuft das Wintersport-Event heute live im Free-TV

Der Biathlon-Weltcup wird von den TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Rechte liegen bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Zudem berichtet der TV-Sender Eurosport live vom Biathlon-Weltcup 2021/22.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in Oslo: Hier sehen Sie das Wintersport-Event heute live im TV

17.03.2022 (Donnerstag, ab 15.45 Uhr) - 7,5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen

- 7,5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen Das Einzel der Damen des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von der ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

18.03.2022 (Freitag, ab 15.45 Uhr) - 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer

- 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer Der Sprintwettbewerb des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

19.03.2022 (Samstag, ab 12.50 Uhr) - 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen

- 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen Der Verfolgungswettkampf der Frauen des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

19.03.2022 (Samstag, ab 15 Uhr) - 12,5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer

- 12,5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer Der Verfolgungswettkampf der Männer des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

20.03.2022 (Sonntag, ab 12.50 Uhr) - 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

- 12,5 Kilometer Massenstart Frauen Der Massenstart der Frauen des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

20.03.2022 (Sonntag, ab 15 Uhr) - 15 Kilometer Massenstart Männer

- 15 Kilometer Massenstart Männer Der Massenstart der Männer des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Oslo wird von ZDF und Eurosport übertragen

Das Event ist auch per Live-Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen

Hinweis der Redaktion: Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen des Biathlon-Weltcups in Oslo handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. Auch die Corona-Pandemie kann zu kurzfristigen Änderungen im Terminplan des Biathlon-Weltcups 2021/2022 führen. (msb)