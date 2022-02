Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2021/2022: Termine, Disziplinen und Orte

Olympia Teil des Weltcups

Für Wintersport-Fans ist der Biathlon-Weltcup jedes Jahr ein Highlight. Termine, Orte und Disziplinen für den Weltcup 2021/2022 finden Sie im Überblick.

Ruhpolding – Sechsunddreißig Wettbewerbe an zehn Austragungsorten in neun verschiedenen Ländern: Zwischen November 2021 und März 2022 findet der Biathlon-Weltcup 2021/2022 statt. Anders als beispielsweise bei der Vierschanzentournee 2021/2022 treten beim Biathlon-Weltcup, der offiziell BMW IBU World Cup Biathlon 2021/2022 heißt, Männer und Frauen an (Hier finden Sie alle Ergebnisse zum Biathlon-Weltcup 2021/22).

Ein Höhepunkt des Winter-Sport-Turniers werden die Olympischen Winter-Spiele in Peking sein. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in dieser Saison Änderungen bei den Qualifikationsbedingungen zum Biathlon-Weltcup 2021/2022, wie die Internationale Biathlon-Union IBU bekannt gab. Die IBU ist der Ausrichter des Biathlon-Weltcups.

Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2021/22 im Übersicht

Bei dem Biathlon-Weltcup 2021/2022 werden die Athletinnen und Athleten in sieben verschiedenen Disziplinen auf die Probe gestellt. Bei der Wertung vergibt die IBU sowohl Weltcup- als auch Nationencup-Punkte. Alle Rennen können Sie live im TV oder Live-Stream verfolgen. In diesen Disziplinen treten die Winter-Sport-Athletinnen und Athleten an:

Sprint (9 Rennen)

Verfolgung (8 Rennen)

Staffel (5 Rennen)

Massenstart (3 Rennen)

Mixed Staffel (Männer und Frauen zusammen) (3 Rennen)

Singel Mixed Staffel (Männer und Frauen zusammen) (2 Rennen)

Einzel (2 Rennen)

Wo findet der Biathlon-Weltcup 2021/22 statt?

Die Veranstaltungen des Biathlon-Weltcup 2021/2022 finden in neun verschiedenen Ländern statt. Den Anfang macht Schweden.

Schweden

Österreich

Frankreich

Deutschland

Italien

China

Finnland

Norwegen

Estland

Starttermin des Biathlon-Weltcup 2021/2022 - Schweden als Startpunkt

Am 27. November 2021 beginnt der Biathlon-Weltcup in Oestersund in Schweden. Frauen und Männer werden sich hier in jeweils fünf Rennen messen.

Biathlon-Weltcup Termine in Oestersund (Schweden) Disziplinen 27.11.2021 - 11.45 Uhr 15 Kilometer Einzelwettkampf Frauen 27.11.2021 - 15.00 Uhr 20 Kilometer Einzelwettkampf Männer 28.11.2021 - 11.00 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 28.11.2021 - 13.45 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 02.12.2021 - 13.45 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 02.12.2021 - 16.30 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 04.12.2021 - 13.00 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen 04.12.2021 - 15.10 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 05.12.2021 - 12.35 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf 05.12.2021 - 15.15 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer Quelle: biathlonworld.com

An fünf Wettkampftagen treten die Winter-Sportlerinnen und Sportler in Einzel-, Sprint-, Verfolgung- und Staffel-Wertungen an. In der Stadt in der Mitte Schwedens wurde der Biathlon-Weltcup bereits dreimal ausgetragen. Durch die festen Startquoten werden für Schweden jeweils sechs Frauen und sechs Männer beim Biathlon-Weltcup 2021/2022 antreten können.

Termine Biathlon-Weltcup 2021/2022: Von Schweden nach Österreich

Als nächstes zieht das Winter-Sport-Spektakel nach Hochfilzen im österreichischen Bundesland Tirol. Bereits zum fünften Mal wird der Ort im Bezirk Kitzbühel zum Austragungsort beim Biathlon-Weltcup. Zwischen dem 6. und dem 12. Dezember 2021 können die Biathletinnen und Biathleten hier in drei verschiedenen Disziplinen Punkte sammeln.

Biathlon-Weltcup Termine in Hochfilzen (Österreich) Disziplinen 10.12.2021 - 11.25 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 10.12.2021 - 14.15 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 11.12.2021 - 12.15 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer 11.12.2021 - 14.15 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf Frauen 12.12.2021 - 11.45 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 12.12.2021 - 14.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen Quelle: biathlonworld.com

Für Österreich werden voraussichtlich fünf Starterinnen und sechs Starter beim Biathlon-Weltcup 2021/2022 teilnehmen. In der Nationen-Wertung 2020/2021 (Männer) schafft es Österreich nur auf Platz sechs. Demnach dürften sie nur fünf Biathleten an den Start schicken. Hier greift jedoch die Corona-Sonderregelung, da Österreich im Biathlon-Weltcup 2019/2020 es auf Platz fünf schaffte.

Termine Biathlon-Weltcup 2021/2022 in Deutschland: Zwei Austragungsorte

Nach einer kurzen Auszeit macht der Biathlon-Weltcup ab dem dritten Januar 2022 Halt in Deutschland. Es ist das einzige Land, in dem der Winter-Sport-Zirkus an zwei verschiedenen Orten Wettkämpfe austrägt. Zuerst geht es für die Biathletinnen und Biathleten nach Oberhof in Thüringen. Ab dem 10. Januar wird das Winter-Sport-Event dann nach Ruhpolding in den bayrischen Alpen ziehen, das geht aus dem Terminplan der IBU hervor.

Biathlon-Weltcup Termine in Oberhof (Deutschland) Disziplinen 07.01.2022 - 11.30 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 07.01.2022 - 14.15 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 08.01.2022 - 12.15 Uhr 4x7.5 Kilometer Mixed Staffel 08.01.2022 - 14.45 Uhr Single Mixed Staffel 09.01.2022 - 12.30 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer 09.01.2022 - 14.45 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen Quelle: biathlonworld.com

Biathlon-Weltcup Termine in Ruhpolding (Deutschland) Disziplinen 12.01.2022 - 14.30 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 13.01.2022 - 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 14.01.2022 - 14.30 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf Frauen 15.01.2022 - 14.30 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 16.01.2022 - 12.45 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen 16.01.2022 - 14.45 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer Quelle: biathlonworld.com

Da es Deutschland in der Nationen-Wertung bis in die obersten Plätze geschafft hat, dürfen nach der Start-Quotenregelung jeweils sechs Frauen und sechs Männer beim Biathlon-Weltcup 2021/2022 antreten.

Winter-Sport-Idylle in den Dolomiten: Biathlon-Weltcup 2021/22 macht Stopp in Italien

Über die Alpen geht es für die Winter-Sportlerinnen und Winter-Sportler weiter in die italienischen Dolomiten. In Rasen-Antholz in Südtirol werden insgesamt sechs Wettkämpfe im Biathlon-Weltcup stattfinden. Bereits in der Saison 2020/2021 war Antholz ein Austragungsort des IBU Biathlon-Weltcups.

Biathlon-Weltcup Termine in Rasen-Antholz (Italien) Disziplinen 20.01.2022 - 14.15 Uhr 20 Kilometer Einzelwettkampf Männer 21.01.2022 - 14.15 Uhr 15 Kilometer Einzelwettkampf Frauen 22.01.2022 - 12.50 Uhr 15 Kilometer Massenstart Wettkampf Männer 22.01.2022 - 15.00 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf Frauen 23.01.2022 - 12.15 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 23.01.2022 - 15.15 Uhr 12.5 Kilometer Massenstart Wettkampf Frauen Quelle: biathlonworld.com

Für Italien werden insgesamt zehn Winter-Sport-Athleten zum Biathlon-Weltcup fahren - und zwar fünf Frauen und fünf Männer.

Termine Biathlon-Weltcup 2021/22 und Olympia 2022: China wird zum Winter-Sport-Nabel der Welt

Nach zwei Dritteln des Biathlon-Weltcups ist es endlich so weit, es geht nach Peking. Die Wettkämpfe im Rahmen der Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt stellen für viele das Highlight der Biathlon-Saison 2021/2022 dar. Insgesamt werden bei dem Winter-Sport-Spektakel im Reich der Mitte elf Wettkämpfe im Rahmen des Biathlon-Weltcups 2021/2022 ausgetragen, so die Planung der IBU.

Biathlon-Weltcup Termine in Peking (China) Disziplinen 05.02.2022 - 10.00 Uhr 4x6 Kilometer Mixed Staffel 07.02.2022 - 10.00 Uhr 15 Kilometer Einzelwettkampf Frauen 08.02.2022 - 09.30 Uhr 20 Kilometer Einzelwettkampf Männer 11.02.2022 - 10.00 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 12.02.2022 - 10.00 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 13.02.2022 - 10.00 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen 13.02.2022 - 11.45 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer 15.02.2022 - 10.00 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 16.02.2022 - 08.45 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf Frauen 18.02.2022 - 10.00 Uhr 15 Kilometer Massenstart Wettkampf Männer 19.02.2022 - 10.00 Uhr 12.5 Kilometer Massenstart Wettkampf Quelle: biathlonworld.com

Für die Volksrepublik China werden beim Biathlon-Weltcup 2021/2022 vier Biathletinnen und drei Biathleten an den Start gehen. In beiden Gruppen profitiert China von der geänderten Start-Quotenregelung. Die Volksrepublik wird im kommenden Jahr die Olympischen Winterspiele in Peking austragen.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in der „Bärenbucht“ - alle Termine und Uhrzeiten

Ab dem 28. Februar findet das Winter-Sport-Spektakel wieder auf europäischem Boden statt. Für sechs Wettkämpfe werden die Biathletinnen und Biathleten in den finnischen Ort Kontiolahti reisen. Die Gemeinde, deren Name übersetzt so viel bedeutet wie „Bärenbucht“, ist für die Austragung von Biathlon-Wettkämpfen bereits länger bekannt. Der Biathlon-Weltcup 2021/2022 wird dort bis zum 06. März 2022 stattfinden.

Biathlon-Weltcup Termine in Kontiolahti (Finnland) Disziplinen 03.03.2022 - 14.30 Uhr 4x6 Kilometer Staffelwettkampf Frauen 04.03.2022 - 14.30 Uhr 4x7.5 Kilometer Staffelwettkampf Männer 05.03.2022 - 12.45 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 05.03.2022 - 15.30 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 06.03.2022 - 12.45 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen 06.03.2022 - 14.40 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer Quelle: biathlonworld.com

Genau wie China darf auch Finnland vier Frauen in den Biathlon-Weltcup 2021/2022 entsenden. Bei den Männern sind es ebenfalls vier Biathleten.

Termine Biathlon-Weltcup 2021/22: „Winter-Hauptstadt“ in Estland beherbergt Winter-Sport-Spektakel

Der vorletzte Stopp des Biathlon-Weltcups 2021/2022 findet in Estland statt. In der als „Winter-Hauptstadt“ Estlands bekannten Stadt Otepaeae wird der Biathlon-Weltcup 2021/2022 vom 07. März bis zum 13. März 2022 haltmachen.

Biathlon-Weltcup Termine in Otepaeae (Estland) Disziplinen 10.03.2022 - 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 11.03.2022 - 14.30 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 12.03.2022 - 13.00 Uhr 15 Kilometer Massenstart Wettkampf Männer 12.03.2022 - 15.15 Uhr 12.5 Kilometer Massenstart Wettkampf Frauen 13.03.2022 - 12.30 Uhr 4x7.5 Kilometer Mixed Staffel 13.03.2022 - 15.15 Uhr Single Mixed Staffel Quelle: biathlonworld.com

Für das Land zwischen Ostsee und Russland werden drei Biathleten und vier Biathletinnen zum Biathlon-Weltcup 2021/2022 fahren.

Krönung in der Hauptstadt des nördlichsten Königreichs: Biathlon-Weltcup 2021/2022 endet in Norwegen

Zum krönenden Abschluss des Biathlon-Weltcups geht es für die Winter-Sportlerinnen und Winter-Sportler ins Königreich Norwegen. In der Region, in welcher knapp ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Nord-Staates lebt, wird die letzte Etappe des Biathlon-Weltcups vom 14. März bis zum 20. März 2022 stattfinden.

Biathlon-Weltcup Termine in Oslo (Norwegen) Disziplinen 17.03.2022 - 15.45 Uhr 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen 18.03.2022 - 15.45 Uhr 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer 19.03.2022 - 12.50 Uhr 10 Kilometer Verfolgungswettkampf Frauen 19.03.2022 - 15.00 Uhr 12.5 Kilometer Verfolgungswettkampf Männer 20.03.2022 - 12.50 Uhr 12.5 Kilometer Massenstart Frauen 20.03.2022 - 15.00 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Quelle: biathlonworld.com

Aus Norwegen werden jeweils sechs Biathletinnen und sechs Biathleten an dem Winter-Sport-Fest teilnehmen.

Termine bisher lediglich geplant Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. Auch die Corona-Pandemie kann zu kurzfristigen Änderungen im Terminplan des Biathlon-Weltcups 2021/2022 führen.

