Biathlon-Weltcup 2021/2022 live im TV und Stream: Wo Sie den Wettkampf heute in Otepaeae sehen können

Das vorletzte Biathlon-Weltcupwochenende in Otepaeae steht an: So sehen Sie die Wettkämpfe heute live im TV und im Live-Stream.

Otepaeae - Für die Biathlet:innen geht es am vorletzten Weltcup-Wochenende der Saison ins estländische Otepaeae. Dort wollen die DSV-Adler ihre bestechende Form zum Saisonende ein weiteres Mal bestätigen. Denise Herrmann schaffte es am vergangenen Wochenende im finnischen Kontiolahti gleich zweimal aufs Podium, Erik Lesser holte sich kurz vor dem Ende seiner Karriere noch einmal einen Platz auf dem Treppchen.

In der als „Winter-Hauptstadt“ Estlands bekannten Stadt Otepaeae wollen die Deutschen deshalb nun noch einmal angreifen. Bereits am Donnerstag (10.03.2022) fand der zehn Kilometer Sprintwettbewerb der Männer statt, Benedikt Doll konnte sich dabei den dritten Platz hinter Quentin Fillon Maillet (Frankreich) und Sturla Holm Laegreid (Norwegen) sichern.

Biathlon-Weltcup in Estland: Benedikt Doll wird Dritter im Sprint

Der 31 Jahre alte Doll leistete sich dabei keinen Schießfehler und lieferte die drittschnellste Laufzeit ab. „Die Null war die Vorgabe und man sollte auch recht schnell schießen. Da habe ich noch die eine oder andere Sekunde liegen lassen, aber ansonsten war es perfekt. Es macht richtig Spaß hier“, sagte Doll der ARD-Sportschau.

Quentin Fillon Maillet ist indes seinem Ziel, bester Biathlet der Saison zu werden, mit seinem Sieg in Estland einen großen Schritt näher gekommen. Ihm spielte in die Karten, dass sein schärfster Konkurrent im Kampf um den Gesamtweltcup, Emilien Jacquelin, mit vier Fehlern abgeschlagen nicht mal in den Top Ten landete. „Ich war mir nicht so sicher vor dem Rennen, ob ich gewinnen kann oder nicht. Ich habe den Fokus behalten. Es hat perfekt geklappt und es fühlt sich gut an, zu gewinnen“, sagte Maillet nach dem Rennen in der Sportschau.

Biathlon-Weltcup in Estland: Denise Herrmann in Top-Form

Die Biathlon-Damen werden am Freitag (11.03.2022) ebenfalls mit dem Sprintwettbewerb in das Weltcup-Wochenende starten. Denise Herrmann konnte den Sprint im finnischen Kontiolahti für sich entscheiden und gehört damit am Freitag definitiv zu den Favoritinnen.

Die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups in Otepaeae finden vom Donnerstag (10.03.2022) bis Sonntag (13.03.2022) statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die einzelnen Wettkämpfe live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in Otepaeae: Hier läuft das Wintersport-Event heute live im Free-TV

Der Biathlon-Weltcup wird von den TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Die Rechte liegen bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten.

Zudem berichtet der TV-Sender Eurosport live vom Biathlon-Weltcup 2021/22.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in Otepaeae: Hier sehen Sie das Wintersport-Event heute live im TV

10.03.2022 (Donnerstag, ab 14.30 Uhr) - 10 Kilometer Sprintwettkampf Männer

11.03.2022 (Freitag, ab 14.30 Uhr) - 7.5 Kilometer Sprintwettkampf Frauen

12.03.2022 (Samstag, ab 13 Uhr) - 15 Kilometer Massenstart Wettkampf Männer

12.03.2022 (Samstag, ab 15.15 Uhr) - 12.5 Kilometer Massenstart Wettkampf Frauen

13.03.2022 (Sonntag, ab 12.30 Uhr) - 4x7.5 Kilometer Mixed Staffel

13.03.2022 (Sonntag, ab 15.15 Uhr) - Single Mixed Staffel

Hinweis der Redaktion: Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen des Biathlon-Weltcups in Otepaeae handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. Auch die Corona-Pandemie kann zu kurzfristigen Änderungen im Terminplan des Biathlon-Weltcups 2021/2022 führen. (msb)