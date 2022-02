Biathlon-Weltcup 2021/2022: Ergebnisse, Gewinner und Gesamtstand

Ergebnisse, Gewinner, Resultate

Der Biathlon-Weltcup 2021/2022 läuft, viele Rennen sind schon gefahren. Die bisherigen Ergebnisse und Sieger finden Sie hier in der Übersicht.

Rasen-Antholz – Der Biathlon-Weltcup geht in die 45. Runde: Von November 2021 bis März 2022 messen sich Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt in 36 Wettbewerben und ringen um die Spitze der winterlichen Königsdisziplin. Die Veranstaltungen des Biathlon-Weltcup 2021/22 werden an zehn Orten in neun Ländern ausgetragen und sind auch Teil der Olympischen Winterspiele in Peking. Die Rennen während Olympia 2022 werden allerdings nicht in die Gesamtwertung des Weltcups mit einfließen.

Beim letzten BMW IBU World Cup Biathlon 2020/21 dominierten die Norweger das Teilnehmerfeld. Bei den Männern belegten die Skandinavier letztes Jahr in allen Disziplinen und der Gesamtwertung den ersten Platz. Auch die Frauen konnten sich in drei von sechs Weltcups durchsetzen und in der Gesamtweltcup-Wertung den Sieg nach Hause bringen. Der Mixed-Staffelcup ging ebenfalls an Norwegen.

Biathlon-Weltcup 2021/2022: Alle Ergebnisse – Die aktuelle Gesamtwertung

Der Zeitplan des Biathlon-Weltcup 2021/22 erstreckt sich über knapp fünf Monate. Alle Rennen sollen trotz der angespannten Corona-Lage und der neuartigen Omikron-Variante stattfinden – in manchen Regionen allerdings ohne Zuschauer. Wintersportfans können den Wettbewerb weiterhin vor dem Fernseher verfolgen. Alle Rennen werden im TV oder Live-Stream übertragen. Die Rangliste der Gesamtwertung nach dem 23. Januar sieht folgendermaßen aus:

Biathlon-Weltcup 21/22: Gesamtwertung der Männer:

Platz Name (Nation) Gesamtpunktzahl 1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 636 2. Emilien Jacquelin (Frankreich) 501 3. Tarjei Bö (Norwegen) 486 4. Sebastian Samuelsson (Schweden) 484 5. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 440

Biathlon-Weltcup 21/22: Gesamtwertung der Frauen:

Platz Name (Nation) Gesamtpunktzahl 1. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 651 2. Dzinara Alimbekava (Belarus) 589 3. Elvira Oeberg (Schweden) 563 4. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 487 5. Hanna Öberg (Schweden) 482

In der Gesamtwertung des Biathlon Worldcup 2021/22 belegen bislang Benedikt Doll (13./301) und Johannes Kühn (15. Platz/279 Punkte) sowie Vanessa Voigt (17./285) und Denise Herrmann (18./272) die deutschen Spitzenpositionen.

Biathlon-Weltcup 2021/22: Die Ergebnisse und Sieger aller Wettbewerbe

Hier finden Sie alle Siegerinnen und Sieger in den Disziplinen Einzelwettkampf, Sprintwettkampf, Verfolgungswettkampf, Staffelwettkampf, Massenstart, Single-Mixed-Staffel und Mixed-Staffel im Überblick:

27.11. bis 28.11.2021 – Biathlon-Weltcup in Schweden: Ergebnisse und Sieger in Östersund

15 km Einzelwettkampf der Frauen (27.11.2021):

1. Platz Marketa Davidova (Tschechien) 42:43.5 2. Platz Lisa Theresa Hauser (Österreich) +1:11.7 3. Platz Denise Herrmann (Deutschland) +1:23.0

20 km Einzelwettkampf der Männer (27.11.2021):

1. Platz Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 51:04.0 2. Platz Tarjei Boe (Norwegen) +59.2 3. Platz Simon Desthieux (Frankreich) +1:00.6

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (28.11.2021):

1. Platz Hanna Oeberg (Schweden) 19:01.5 2. Platz Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +11.3 3. Platz Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) +15.4

10 km Sprintwettkampf der Männer (28.11.2021):

1. Platz Sebastian Samuelsson (Schweden) 22:33.5 2. Platz Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +11.8 3. Platz Johannes Thingnes Boe (Norwegen) +12.2

02.12. bis 05.12.2021 – Biathlon-Weltcup in Schweden: Ergebnisse und Sieger von Östersund

7,5 km Sprintwettkampf der Fauen (02.12.2021):

1. Platz Lisa Theresa Hauser (Österreich) 19:30.2 2. Platz Elvira Oeberg (Schweden) +12.5 3. Platz Hanna Sola (Bulgarien) +14.4

10 km Sprintwettkampf der Männer (02.12.2021):

1. Platz Sebastian Samuelsson (Schweden) 22:58.7 2. Platz Emilen Jacquelin (Frankreich) +18.0 3. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +21.5

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (04.12.2021):

1. Platz Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 32:20.6 2. Platz Anais Bescond (Frankreich) +4.8 3. Platz Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +7.0

4 x 7,5 km Staffelwettkampf der Männer (04.12.2021):

1. Platz Staffel aus Norwegen 1:14:09.3 2. Platz Staffel aus Frankreich +11.2 3. Platz Staffel aus Russland +45.9

Das deutsche Team belegte den vierten Platz (+1:07.8).

4x 6 km Staffelwettkampf der Frauen (05.12.2021):

1. Platz Staffel aus Frankreich 1:10:30.3 2. Platz Staffel aus Bulgarien +57.9 3. Platz Staffel aus Schweden +1:09.6

Das deutsche Team belegte den fünften Platz (+1:26.8).

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (05.12.2021):

1. Platz Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) 30:14.8 2. Platz Sebastian Samuelsson (Schweden) +9.8 3. Platz Emilien Jacquelin (Frankreich) +11.0

Biathlon-Weltcup in Österreich: 10.12. bis 12.12.2021 – Ergebnisse und Sieger von Hochfilzen

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (10.12.2021):

1. Platz Hanna Sola (Bulgarien) 20:44.4 2. Platz Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) +46.8 3. Platz Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) +50.3

10 km Sprintwettkampf der Männer (10.12.2021):

1. Platz Johannes Kühn (Deutschalnd) 26:05.0 2. Platz Martin Ponsiluoma (Schweden) +14.3 3. Platz Anton Smolski (Bulgarien) +20.5

10 km Verfolgungswettkampf der Männer (11.12.2021):

1. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 33:52.0 2. Platz Emilien Jacquelin (Frankreich) +32.1 3. Platz Sebastian Samuelsson (Schweden) +38.2

4 x 6km Staffelwettkampf der Frauen (11.12.2021):

1. Platz Staffel aus Schweden 1:13:52.5 2. Platz Staffel aus Russland +29.1 3. Platz Staffel aus Frankreich +59.2

Das deutsche Team belegte den vierten Platz (+1:06.5).

4 x 7,5km Staffelwettkampf der Männer (12.12.2021):

1. Platz Staffel aus Norwegen 1:14:34.8 2. Platz Staffel aus Frankreich +21.2 3. Platz Staffel aus Russland +47.3

Das deutsche Team belegte den vierten Platz (+1:00.0).

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (12.12.2021):

1. Platz Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 30:04.1 2. Platz Hanna Sola (Bulgarien) +4.1 3. Platz Elvira Oeberg (Schwede) +23.3

Biathlon-Weltcup in Frankreich: 16.12. bis 19.12.2021 – Ergebnisse und Sieger von Le Grand Bornand

7,5 km Sprintwettkampf der Fauen (16.12.2021):

1. Platz Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) 20:22.0 2. Platz Anais Bescond (Frankreich) +15.4 3. Platz Elvira Oeberg (Schwede) +16.1

10 km Sprintwettkampf der Männer (17.12.2021):

1. Platz Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 23:30.3 2. Platz Eduard Latypov (Russland) +7.2 3. Platz Filip Fjeld Andersen (Norwegen) +18.2

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (18.12.2021):

1. Platz Elvira Oeberg (Schweden) 29:27.0 2. Platz Julia Simon (Frankreich) +4.2 3. Platz Hanna Oeberg (Schweden) +11.6

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (18.12.2021):

1. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 30:58.3 2. Platz Eduard Latypov (Russland) +16.1 3. Platz Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) +16.2

12,5 km Massenstart, Wettkampf der Frauen (19.12.2021):

1. Platz Elvira Oeberg (Schweden) 35:21.7 2. Platz Julia Simon (Frankreich) +10.7 3. Platz Kristina Reztsova (Russland) +12.1

15 km Massenstart, Wettkampf der Männer (19.12.2021):

1. Platz Emilien Jacquelin (Frankreich) 35:54.8 2. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) +3.5 3. Platz Tarjei Boe (Norwegen) +10.3

Biathlon-Weltcup in Deutschland: 07.01. bis 09.01.2022 – Ergebnisse und Sieger von Oberhof

10 km Sprintwettkampf der Männer (07.01.2022):

1. Platz Alexander Loginov (Russland) 27:00.8 2. Platz Emilien Jacquelin (Frankreich) +6.5 3. Platz Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +15.1

Die deutschen Biathleten verpassten beim Sprint der Männer in Oberhof nur knapp das Podium. Johannes Kühn landete 18.6 Sekunden hinter dem Sieger Alexander Loginov auf Rang vier, direkt hinter ihm reihte sich Roman Rees mit 20.2 Sekunden Rückstand auf Platz eins in die Wertung ein. Erik Lesser wurde nur Fünfzehnter.

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (07.01.2022):

1. Platz Marte Olsbu Røiseland (Norwegen) 23:30.1 2. Platz Elvira Öberg (Schweden) +7.1 2. Platz Dzinara Alimbekava (Belarus) +7.1

4 x 7,5 km Mixed Staffel (08.01.2022):

1. Platz Norwegen 1:28:51.4 2. Platz Belarus +23.1 3. Platz Frankreich +2:08.4

Die deutsche Mixed-Staffel hat das Podium beim Heim-Weltcup in Obernhof am Samstag (08.01.2022) verpasst. Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz gingen für Deutschland ins Rennen und landeten am Ende auf dem sechsten Platz.

Single Mixed Staffel (08.01.2022):

1. Platz Russland 41:37.1 2. Platz Österreich +41.5 3. Platz Ukraine +1:03.6

Franziska Hildebrand und Erik Lesser erreichen bei der Single Mixed Staffel in Obernhof nur Platz 7. Während des Rennens sah es zeitweise deutlich besser aus für das deutsche Team.

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (09.01.2022):

1. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 36:48.3 2. Platz Sebastian Samuelsson (Schweden) +9.9 3. Platz Tarjei Bö (Norwegen) +15.6

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (09.01.2022):

1. Platz Marte Olsbu (Norwegen) 33:18.8 2. Platz Elvira Öberg (Schweden) +33.4 3. Platz Dzinara Alimbekava (Belarus) +42.7

Biathlon-Weltcup in Deutschland: 12.01. bis 16.01.2022 – Ergebnisse und Sieger von Ruhpolding

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (12.01.2022):

1. Platz Elvira Öberg (Schweden) 19:45.2 2. Platz Marte Olsbu (Norwegen) +21.6 3. Platz Dorothea Wierer (Italien) +29.7

10 km Sprintwettkampf der Männer (13.01.2022):

1. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 23:23.7 2. Platz Benedikt Doll +7.2 3. Platz Anton Smolski (Belarus) +32.1

4 x 6 km Staffelwettkampf der Frauen (14.01.2022):

1. Platz Frankreich 1:10:50.0 2. Platz Schweden +35.1 3. Platz Russland +1:12.2

Die deutsche Staffel der Frauen erreichte den vierten Platz mit 1:26.6 Abstand zu Frankreich.

4 x 7,5 km Staffelwettkampf der Männer (15.01.2022):

1. Platz Russland 1:11:06.1 2. Platz Deutschland +7.0 3. Platz Weißrussland +23.0

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (16.01.2022):

1. Platz Marte Olsbu Røiseland (Norwegen) 30:55.0 2. Platz Elvira Öberg (Schweden) +20.8 3. Platz Hanna Öberg (Schweden) +32.4

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (16.01.2022):

1. Platz Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 31:30.6 2. Platz Alexander Loginov (Russland) +8.8 3. Platz Anton Smolski (Belarus) +13.1

Biathlon-Weltcup in Italien: 20.01. bis 23.01.2022 – Ergebnisse und Sieger von Rasen-Antholz

20 km Einzelwettkampf der Männer (20.01.2022):

1. Platz Anton Babikov (Russland) 49:46.8 2. Platz Tarjei Bö (Norwegen) +9.7 3. Platz Said Karimulla Khalili +48.5

15 km Einzelwettkampf der Frauen (21.01.2022):

1. Platz Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) 42:20.6 2. Platz Julia Simon (Frankreich) +51.1 3. Platz Mona Brorsson (Schweden) +1:37.2

15 km Massenstart, Wettkampf der Männer (22.01.2022):

1. Platz Benedikt Doll (Deutschland) 37:14.9 2. Platz Johannes Thingnes Boe (Norwegen) +31.3 3. Platz Sturla Holm Laegreid (Norwegen) +1:28.8

4 x 6 km Staffelwettkampf der Frauen (22.01.2022):

1. Platz Norwegen 1:12:54.1 2. Platz Russland +24.6 3. Platz Frankreich +32.6

4 x 7,5 km Staffelwettkampf der Männer (23.01.2022):

1. Platz Norwegen 1:12:14.7 2. Platz Russland +1:57.2 3. Platz Deutschland +2:04.4

12,5 km Massenstart, Wettkampf der Frauen (23.01.2022):

1. Platz Dorothea Wierer (Italien) 35:58.7 2. Platz Dzinara Alimbekava (Belarus) +3.7 3. Platz Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +11.6

Biathlon-Weltcup 2021/2022: Wettkämpfe während Olympia 2022 in Peking

Im Februar beginnt der größte Sportwettkampf für jede Wintersportlerin und jeden Wintersportler: die Olympischen Winterspiele. In der chinesischen Hauptstadt werden elf Wettkämpfe ausgetragen. Diese fließen allerdings nicht in die Gesamtwertung des Weltcups mit ein. Nach den Wettkämpfen in Peking geht es in Finnland mit dem Biathlon Worldcup weiter.

4 x 6 km Mixed Staffel

15 km Einzwelwettkampf der Frauen

20 km Einzelwettkampf der Männer

7,5 km Sprintwettkampf der Männer

10 km Sprintwettkampf der Männer

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer

4 x 7,5 km Straffelwettkampf der Männer

4 x 6 km Staffelwettkampf der Frauen

15 km Massenstart, Wettkampf der Männer

12,5 km Massenstart, Wettkampf der Frauen

Alle Wettkämpfe bei Olympia 2022 finden zwischen dem 5. und 19. Februar statt. Die Wintersport-Ergebnisse finden Sie hier.

03.03. bis 06.03.2022 – Biathlon-Weltcup in Finnland: Ergebnisse und Sieger von Kontiolahti

4 x 6 km Staffelwettkampf der Frauen (03.03.2022): Ergebnisse folgen

4 x 7,5 km Staffelwettkampf der Männer (04.03.2022): Ergebnisse folgen

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (05.03.2022): Ergebnisse folgen

10 km Sprintwettkampf der Männer (05.03.2022): Ergebnisse folgen

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (06.03.2022): Ergebnisse folgen

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (06.03.2022): Ergebnisse folgen

10.03. bis 13.03.2022 – Biathlon-Weltcup in Estland: Ergebnisse und Sieger von Ötepäa

10 km Sprintwettkampf der Männer (10.03.2022): Ergebnisse folgen

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (11.03.2022): Ergebnisse folgen

15 km Massenstart, Wettkampf der Männer (12.03.2022): Ergebnisse folgen

12,5 km Massenstart, Wettkampf der Frauen (12.03.2022): Ergebnisse folgen

4 x 7,5 km Mixed Staffel (13.03.2022): Ergebnisse folgen

Single Mixed Staffel (13.03.2022): Ergebnisse folgen

17.03. bis 20.03.2022 – Biathlon-Weltcup in Norwegen: Ergebnisse und Sieger von Oslo

7,5 km Sprintwettkampf der Frauen (17.03.2022): Ergebnisse folgen

10 km Sprintwettkampf der Männer (18.03.2022): Ergebnisse folgen

10 km Verfolgungswettkampf der Frauen (19.03.2022): Ergebnisse folgen

12,5 km Verfolgungswettkampf der Männer (19.03.2022): Ergebnisse folgen

12,5 km Massenstart, Wettkampf der Frauen (20.12.2021): Ergebnisse folgen

15 km Massenstart, Wettkampf der Männer (20.12.2021): Ergebnisse folgen

Quelle: biathlonworld.com

Termine bisher lediglich geplant Bei den hier aufgeführten Uhrzeiten und Tagen handelt es sich lediglich um die geplanten Termine. Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie beispielsweise unpassende Witterungsverhältnisse, können sich die Termine und Uhrzeiten noch ändern oder verschieben. Auch die Corona-Pandemie kann zu kurzfristigen Änderungen im Terminplan des Biathlon-Weltcups 2021/2022 führen.

