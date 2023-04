Uhren, Auto, Prostituierte: Biathlon-Skandal um Ex-Präsident schlägt Wellen

Von: Marius Epp

Der wohl größte Skandal in der Geschichte des Biathlons: Anders Besseberg, 25 Jahre IBU-Präsident, wurde wegen Korruption angeklagt.

Oslo – „Systematisch korruptes und unethisches Verhalten“ – die Vorwürfe gegen Anders Besseberg wiegen schwer. Der Ex-Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU, Anders Besseberg, wird in Norwegen wegen schwerer Korruption angeklagt. Das teilte die norwegische Ermittlungsbehörde für Wirtschaftskriminalität am Montag mit.

Name: Anders Besseberg Geboren: 25. Februar 1946 (Alter 77 Jahre) Rücktritt als IBU-Präsident: 2018

Biathlon-Skandal: Ex-Präsident Besseberg angeklagt

Der 77-Jährige bestreitet die Vorwürfe, die bereits mehrere Jahre im Raum stehen. Im Zeitraum von 2009 bis 2018 soll er unter anderem Bestechungen in Form von Uhren, Prostituierten und einem Auto angenommen haben. Im Gegenzug soll er „offensichtlich russische Interessen, insbesondere im Zusammenhang mit der Dopingbekämpfung, geschützt“ haben, wie es in einer Mitteilung der IBU am Montag hieß.

Besseberg war von 1993 bis 2018 Präsident des Biathlon-Weltverbandes. Eine im November 2018 eingesetzte unabhängige externe Überprüfungskommission (ERC) hatte in einem Bericht Anfang 2021 viele Verfehlungen des Norwegers dargelegt. Danach soll er „systematisch korruptes und unethisches Verhalten“ an den Tag gelegt haben.

Biathlon: Ex-Präsident Besseberg bestreitet Vorwürfe

Bessebergs Anwalt Christian B. Hjort erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme an die norwegische Nachrichtenagentur NTB: „Besseberg bleibt dabei, dass er sich nie hat bestechen lassen oder versucht hat, die Anti-Doping-Arbeit der IBU zum Vorteil von jemandem zu beeinflussen.“

Sein Klient sei ein „Hardliner“ in der Bekämpfung von Doping gewesen. „Er hat darauf bestanden, dass alle Dopingfälle in Übereinstimmung mit den Regeln behandelt werden müssen, egal ob der Verdacht sich gegen Athleten aus West oder Ost richtet. Das hat ihn bei Einzelnen unbeliebt gemacht und Anlass zu mehreren grundlosen Beschuldigungen gegen ihn gegeben.“

„Er hat wie ein König agiert“: Ex-IBU-Präsident Besseberg muss vor Gericht

„Der Ernst der Angelegenheit wird durch den Vertrauensbruch unterstrichen, den seine Handlungen vor dem Hintergrund seiner Position als IBU-Präsident darstellen”, sagte die zuständige Staatsanwältin Marianne Djupesland laut einer Mitteilung.

Auch von deutscher Seite gab es bereits massive Kritik an Besseberg: Er habe „wie ein König agiert, es war ein autokratisches Herrschaftssystem“, sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach 2021 dem Spiegel. (epp/dpa)