Biathlon-EM: Zwei Medaillen im Sprint - Hinz und Nawrath jubeln

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Vanessa Hinz holt Bronze im Sprint. © Manzoni/IBU

Am zweiten Wettkampftag der Biathlon-EM in der Schweiz hat es die nächsten Medaillen für die deutsche Mannschaft gegeben. Vanessa Hinz und Philipp Nawrath liefen aufs Podest.

Lenzerheide - Die Biathlon-EM in der Schweiz läuft für die deutschen Athleten weiter sehr erfreulich. Auch am zweiten Wettkampftag gab es zwei Medaillen für die deutschen Biathleten.

Im Einzel am Mittwoch hatte Vanessa Hinz die Medaillen noch hauchdünn verpasst, im Sprint gelang der Sprung aufs Treppchen. Die Athletin vom SC Schliersee lief im Rennen über 7,5 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen auf den dritten Rang und musste sich nur der Ukrainerin Anastasiya Merkushyina und Tilda Johansson aus Schweden geschlagen geben.

Biathlon-EM: 1,8 Sekunden fehlen zur Goldmedaille

Das Rennen wurde zum echten Krimi. Nur 1,8 Sekunden fehlten Hinz auf die Goldmedaille, der Silberrang war nur 1,3 Sekunden entfernt. Während Hinz alle zehn Scheiben traf, brachte sich die 18-jährige Selina Grotian mit zwei Fehlern im Stehendschießen um die nächste Medaille und wurde Fünfte.

Hanna Kebinger, die an der Biathlon-WM teilnehmen wird, wurde Achte. Einzel-Europameisterin Lisa Maria Spark wurde 21., Juliane Frühwirt 34. und Marion Wiesensarter 37. Hier geht es zum Ergebnis

Biathlon-EM: Nawrath hat die Nase vorne, WM-Ticket greifbar

Auch bei den Herren lief ein einst etablierter Weltcupstarter aufs Podium. Der Philipp Nawrath erlaubte sich zwar zwei Strafrunden, glänzte aber über die 10 Kilometer und wurde Dritter. Gold ging an den Norweger Erlend Bjoentegaard, Silber sicherte sich sein Landsmann Vebjoern Soerum.

Damit empfahl sich Nawrath auch für die Biathlon-WM in Oberhof. Er, Lucas Fratzscher und Philipp Horn ermitteln den letzten Startplatz für die Heim-WM. Fratzscher wurde Siebter, Horn 13. Zweitbester Deutscher wurde Dominic Schmuck, der fehlerfrei auf den fünften Rang kam. Hier geht es zum Ergebnis

Fratzscher und Horn haben am Samstag eine neue Chance, dann stehen zwei Verfolgungsrennen bei der Biathlon-EM an. Die Grundlage der Rennen bilden die Sprintergebnisse vom Freitag. Am Sonntag werden zum Abschluss der Titelkämpfe in der Lenzerheide die Mixed-Staffeln ausgetragen.

Quelle: chiemgau24.de

truf