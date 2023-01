Biathlon-EM: Gold! Deutsches Supertalent sorgt weiter für Furore

Von: Tobias Ruf

Biathlon: Selina Grotian ist der Shootingstar bei der EM in der Schweiz. © Manzoni/IBU

Selina Grotian ist bei der Biathlon-EM in der Lenzerheide ein echter Coup gelungen. Gegen prominente Konkurrenz setzte sich die 18-Jährige im Verfolger durch und holte Gold.

Lenzerheide - Selina Grotian ist eines der größten Talente im deutschen Biathlon. Das bestätigte die 18-Jährige im Verfolgungsrennen bei den Europameisterschaften in der Schweiz auf beeindruckende Art.

Die Biathletin vom SC Mittenwald war als Fünfte mit 18 Sekunden Rückstand auf die Spitze in den Verfolger über 10 Kilometer gestartet. Bei vier Schießeinlagen leistete sie sich nur eine Strafrunde, zeigte auf der Strecke eine hervorragende Leistung und holte sich den EM-Titel.

Biathlon: Grotian schlägt wieder zu, Hinz verpasst Medaille knapp

17,6 Sekunden kam sie vor der Schwedin Tilda Johansson ins Ziel, Dritte wurde die Französin Gilonne Guigonnat. Nach Bronze im Einzel sicherte sich Grotian damit ihre zweite Medaille bei der Biathlon-EM in der Schweiz.

Vanessa Hinz, die im Sprint Bronze gewann, verpasste als Vierte eine weitere Medaille knapp. Hanna Kebinger (15.), Marion Wiesensarter (19.), Lisa Maria Spark (24.) und Juliane Frühwirt (30.) konnten nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Hier geht es zum Ergebnis

Biathlon-EM: DSV-Herren bleiben ohne Edelmetall

Im Verfolger der Herren hat Philipp Nawrath eine mögliche Medaille beim Stehendschießen vergeben. Der Dritte des Sprints lag nach zwei von vier Schießeinlagen fehlerfrei auf Medaillenkurs, schoss dann aber satte sechs Strafrunden und beendete das Rennen auf dem fünften Platz.

Lucas Fratzscher (11.), Dominic Schmuck (16.), Philipp Horn (21.) und Marco Groß (27.) hatten mit der Rennentscheidung nichts zu tun. Norwegen feierte einen Dreifacherfolg. Vebjoern Soerum siegte vor Erlend Bjoentegaard und Endre Stroemsheim.

Am Sonntag endet die Biathlon-EM in der Lenzerheide. Dann wird in der Single-Mixed-Staffel und in der Mixed-Staffel gelaufen. Deutschland gehört in beiden Disziplinen zu den Medaillenkandidaten.

Nach einer rund einwöchigen Biathlon-Pause beginnt dann das Saisonhighlight. Ab dem 8. Februar läuft die internationale Elite bei der Biathlon-WM in Oberhof.

