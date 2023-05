Ski-Star (31) verkündet sofortiges Karriereende und verrät neuen Beruf

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die österreichische Skirennfahrerin Ramona Siebenhofer erklärt ihren Rücktritt vom Weltcup-Sport und verrät ihren zukünftigen Beruf.

Wien - Die Rücktrittswelle im Wintersport geht weiter. Nun hat eine österreichische Skirennläuferin ihr Karriereende erklärt. Ramona Siebenhofer stellt die Skier in die Ecke und hinterlässt damit eine große Lücke im Speed-Team des ÖSV. Bereits kurz nach Saisonende gab es Gerüchte, dass die 31-Jährige ihren Rücktritt erklären wird. „Es steht im Raum, ja. Aber ich habe definitiv noch keine Entscheidung gefällt“, sagte sie damals zur Kronen Zeitung.

Ramona Siebenhofer Alter 31 Nationalität Österreich Sportart Ski alpin

Skirennfahrerin Ramona Siebenhofer erklärt Rücktritt

Knapp zwei Monate später steht die Entscheidung aber fest. „Ich freue mich jetzt auf einen neuen Lebensabschnitt“, so Siebenhofer. „Ich habe das Privileg, meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Jetzt ist es aber an der Zeit, dem Ski-Weltcup „Adieu“ zu sagen und das ist kein „auf Wiedersehen“, sondern ein „Goodbye“. Bereits am Ende der letzten Saison habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr alles riskiere, um ganz vorne mitzumischen“, sagte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Account.

„Außerdem bin ich nicht mehr dazu bereit, alles dem Skisport unterzuordnen. Deshalb sage ich heute „Pfiat eich“ und ein ganz großes Dankeschön an meine Familie und meinen Freund, die mir den Skisport ermöglicht haben. Danke an alle Sponsoren, Ausrüster und Partner, die mich unterstützt haben. Danke an alle Kolleginnen, Trainer und Betreuer, sowie das gesamte Team des ÖSV, ohne die diese Erfolge nicht möglich gewesen wären“, so die 31-Jährige weiter.

Ramona Siebenhofer hat ihren Rücktritt erklärt. © IMAGO/GEPA pictures/ Harald Steiner

Ramona Siebenhofer feierte im Dezember 2009 ihr Debüt im Weltcup. Höhepunkt ihrer Karriere war die Saison 2018/19, in der sie in der Abfahrt von Cortina d‘Ampezzo einen Doppelsieg feierte. Insgesamt stehen sieben Podestplätze in ihrer Vita, alle in den Speed-Disziplinen. Bei der WM 2023 in Méribel/Courchevel schrammte sie ganz knapp an ihrer ersten Medaille vorbei. In der Kombination belegte sie nach beiden Disziplinen Platz vier.

Skirennfahrerin Ramona Siebenhofer verrät neuen Beruf

Wie es in Zukunft weitergeht mit Ramona Siebenhofer ist auch bekannt, die 31-Jährige wechselt von der Skipiste hauptamtlich zur Polizei. „Sie wird für uns in der Polizei eine wichtige Ergänzung sein. Ramona hat über die Jahre eine wichtige Rolle im Damen-Team eingenommen“, bestätigte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

„Sie wird ihren Weg weiter zielstrebig gehen - und wer weiß, wo dieser Weg noch hinführen wird“, so Innenminister Gerhard Karner zur österreichischen Tageszeitung Kurier. Ihren Dienst als Polizisten wird sie ab Mitte des Jahres in der österreichischen Stadt Murau antreten. (smr)