Olympia 2036 in Berlin exakt 100 Jahre nach „NS-Spielen“? „Gute Idee“

Von: Lina Krull

Die Olympischen Spiele 1936 gingen als „Nazi-Spiele“ in die Geschichte ein. 100 Jahre später könnte das Sportereignis erneut in Berlin Halt machen.

Berlin – Es ist ein dunkles Kapitel in der deutschen Olympiageschichte: Die aufwändig inszenierten Propaganda-Spiele 1936 in Berlin. Stark beeinflusst von der NS-Ideologie überbrachten sie ein Abbild des friedliebenden Deutschlands in die ganze Welt. Trotz der dunklen olympischen Vergangenheit in der Stadt soll Olympia in Berlin wiederbelebt werden. Das geht aus dem neuen Koalitionsvertrag der Berliner CDU und SPD hervor.

„Berlin ist Sportmetropole“: Olympia-Traum steht

Im Vertrag heißt es: „Die Koalition bekräftigt die Bereitschaft, dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer möglichen nationalen Bewerbung mit einem nachhaltigen Konzept um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Deutschland zur Verfügung steht. Wir sehen das als große Chance für Berlin, die wir nutzen wollen.“

Im Hinblick auf die Kosten möchte die Hauptstadt bereits gebaute Stadien und Hallen nutzen und modernisieren, um nach einer möglichen Austragung eine weitere Nutzung der Sportstätten möglich zu machen. Ein ähnliches Konzept fuhr München im vergangenen Sommer: Die European Championships überzeugten Sportdeutschland und entfachten eine neue deutsche Olympia-Euphorie. Der Olympiapark wurde von Menschenmassen überrannt. Diese Begeisterung erhoffen sich die Befürworter auch für die nächsten möglichen Spiele 2036 in Deutschland.

Zustimmung bei Experten: „Gute Idee“

Positiv angetan von dem Vorschlag einer erneuten Olympia-Austragung in Deutschland ist Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald. In einem MDR-Interview findet Wagner, „sei es eigentlich eine gute Idee, Olympia 2036 nach Berlin zu holen“. Eine kritische Auseinandersetzung mit den „Spuren der NS-Herrschaft“ in Berlins Sportstätten hält er jedoch für wichtig.

Philip Krämer (Die Grünen), stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses im Bundestag, spricht sich auch mit einem „Ja“ für die Olympischen Spiele im Jubiläumsjahr 2036 aus. Mit seiner Zustimmung verknüpft der Politiker den Vorschlag, eine Roadtour durch Deutschland zu veranstalten.

„Roadtour“: Rollt der Olympia-Zug 2036 durch Deutschland?

Krämer schlägt eine Art Roadtour vor, die durch ganz Deutschland gehen soll. „Weil man dann die Möglichkeit hat, das in ganz Deutschland zu diskutieren, weil auch 1936 waren in Berlin die speziellen Ereignisse. Es war aber natürlich auch etwas, das ganz Deutschland betroffen hatte. Ich glaube auch schon, dass wir dazu auch in der Lage sind […]“, sagte der Bundestagsabgeordnete gegenüber dem MDR.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) steht der Idee von Berlin 2036 allerdings im Weg. Vor allem die „autokratischen Strukturen“ des IOC könnten bei einer möglichen Bewerbung laut Phillip Krämer ein Problem darstellen. Und natürlich die weiteren Bewerber.

Weitere Länder mit Olympia-Wunsch 2036

Neben Deutschland zeigen Mexiko und auch Katar Interesse an einer Austragung. Gerade Katar möchte nach der Fußball-WM 2022 die Olympischen Spiele als Mega-Event an den Persischen Golf holen. Ob Deutschland mit einem möglichen Konzept 100 Jahre nach den „Nazi-Spielen“ im Rennen um den Austragungsort an den Start gehen wird, ist auch von Entscheidungen des Deutschen Olympischen Sportbunds abhängig.

