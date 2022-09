Deutschland gegen Spanien: Basketball-EM Halbfinale live im TV und Stream

Von: Johannes Skiba

Teilen

Deutschland steht sensationell im Halbfinale der Basketball-EM. Dort trifft die deutsche Nationalmannschaft in Berlin auf Spanien.

Berlin – Die landesweite Euphoriewelle ist groß. Die Basketball-EM zieht immer mehr Leute in ihren Bann – kein Wunder bei dieser Mannschaft! Im Viertelfinale am Dienstag gegen die favorisierten Griechen brillierte das DBB-Team über die komplette Spielzeit und gewann am Ende mit einem auch in der Höhe verdientem 107:96. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Auf der anschließenden Pressekonferenz gab Coach Gordon Herbert zu verstehen, dass er den großen Zwischenerfolg erstmal verarbeiten muss, bevor er sich auf das schwere Halbfinale gegen Weltmeister Spanien vorbereite: „Ich werde diese Nacht genießen. Ich werde nicht über Spanien nachdenken. Wir haben Mittwoch einen Tag frei, gehen am Donnerstag wieder an die Arbeit und genießen die Situation.“

Dennis Schröder und die deutsche Basketballnationalmannschaft nach dem Sieg des im Viertelfinale der Basketball-EM gegen Griechenland © Wiedensohler/imago

Basketball-EM: Noch nie so erfolgreich ohne Dirk Nowitzki

Es winkt die dritte Medaille bei der Basketball-EM für die deutsche Nationalmannschaft. 1993 gewann man die Europameisterschaft, 2005 gab es immerhin Silber. Der erste Halbfinaleinzug seit 17 Jahren lässt viel Raum zum Träumen. Das erfolgreichste Turnier seit dem Karreireende von Basketball-Legende Dirk Nowitzki ist es jetzt schon.

Der kommende Gegner ist mit Weltmeister Spanien jedoch noch eine Nummer größer als die ohnehin schon starken Griechen. Der deutsche NBA-Star Dennis Schröder warnte bereits nach dem Spiel vor dem übermächtigen Gegner: „Die sind physisch ein gutes Team. Wir müssen natürlich ready sein“, und fügte an, dass Spanien viele gute Rollenspieler habe, „die auch wirklich 20 Punkte auflegen können.“ Die Mercedes-Benz Arena wird wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Es wird ein heißer und hochspannender Tanz in der Hauptstadt.

Das erste Halbfinale der Basketball-EM 2022 zwischen Deutschland und Spanien in Berlin findet am 16. September um 20.30 Uhr statt. Hier zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie die Spiele im Live-Stream verfolgen können.

Basketball-EM: Deutschland gegen Spanien live im Free-TV?

RTL hat sich wie auch schon im Viertelfinale die Rechte an der deutschen Halbfinalpartie der Basketball-EM zwischen Deutschland und Spanien am 16. September um 20.30 Uhr gesichert und übertragt die Partie im Free-TV

zwischen am gesichert und übertragt die Partie im Free-TV In der Spitze schalteten bis zu 2.5 Millionen Zuschauer zum Spiel gegen Griechenland ein

Deutschland gegen Montenegro: Basketball-EM im Live-Stream bei Magenta Sport

Das Pay-TV Angebot der Telekom MagentaSport zeigt die komplette Basketball-EM. Das Halbfinale der zwischen Deutschland und Spanien fehlt dabei natürlich nicht

Anpfiff ist um 20.30 Uhr

Die deutschen Spiele zeigt Magenta Sport im Live-Stream für alle Zuschauer frei empfänglich

MagentaSport kann im Jahresabo für 4,95 Euro im Monat oder im monatlich kündbaren Abo für 9.95 Euro im Monat gebucht werden

Apps: MagentaSport im iTunes-Store (Apple); MagentaSport im Google-Play-Store (Android)