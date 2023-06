NFL in Frankfurt: Fans sauer wegen „frechen“ und „brutalen“ Ticketpreisen

Von: Marcel Schwenk

2023 finden zwei NFL-Spiele in Frankfurt statt, unter anderem ist Chiefs-Star Patrick Mahomes zu Gast. Günstig wird ein Stadionbesuch aber nicht.

Frankfurt – Das NFL-Spiel in München erwies sich im vergangenen November als ein voller Erfolg. Die Partie der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks (21:16) begeisterte die Massen, auch die Akteure selbst zeigten sich im Nachgang angetan.

National Football League (NFL) Gründungsjahr der Liga: 1920 Anzahl der Teams: 32 Rekordsieger in der Super-Bowl-Ära (seit 1967): New England Patriots, Pittsburgh Steelers (jeweils 6x) Amtierender Champion: Kansas City Chiefs

NFL: Zwei NFL-Spiele Anfang November in Frankfurt

„Das war eine der großartigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Dafür, dass ich seit 23 Jahren in der Liga bin, sagt das eine Menge aus. Die Fans waren unglaublich“, schwärmte der mittlerweile zurückgetretene Buccaneers-Quarterback Tom Brady im Anschluss.

Da in der Saison 2023 die Partie in Mexiko aufgrund von Umbaumaßnahmen des Aztekenstadions für die WM 2026 nicht stattfinden kann, lässt die Football-Liga zwei Begegnungen in Deutschland ausspielen. Zunächst stehen sich im Frankfurter Deutsche Bank Park die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins gegenüber (5. November), sieben Tage später treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts.

Um die Partie der Kansas City Chiefs in Frankfurt live zu sehen, müssen NFL-Fans tief in die Tasche greifen. © Ed Zurga/dpa

NFL in Frankfurt: Tickets kosten zwischen 75 und 225 Euro

Somit wird auch der amtierende Super-Bowl-Sieger am Main zu sehen sein. Das NFL-Finale im Februar gewannen die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes mit 38:35 gegen die Philadelphia Eagles, auch in der Saison 2023 gilt das Team mit Head Coach Andy Reid als großer Favorit.

Mittlerweile wurden auch die Ticketpreise für den Besuch von einer der beiden Partien bekanntgegeben – und die haben es in sich. Eine Karte der günstigsten Kategorie ist für 75 Euro zu haben. Ein Ticket der höchsten Kategorie kostet hingegen 225 Euro, die Sitze befinden sich allerdings auch im Unterrang auf Höhe der Mittellinie und bieten somit die beste Sicht. Beim Spiel in München lagen die Preise noch zwischen 75 und 155 Euro.

NFL in Frankfurt: Registrierung für Ticketkauf unumgänglich

Auf Twitter sorgte die Verkündung der Preise für gemischte Reaktionen. „Brutale Preise, nochmal teurer als in München. Puuuh“, schreibt ein User, ein anderer kritisiert neben den Kosten auch die Einteilung des Stadions: „Die Preise und gerade die komplette Aufteilung der Blöcke ist mehr als frech. Für diese Preise könnte man mehrere Mal zur CL fahren.“ So manchem ist jedoch auch gleich, was der Besuch letztlich kostet. „Hauptsache eine Karte bekommen“, hält ein Nutzer fest.

Um überhaupt Chancen auf ein Ticket zu haben, muss man sich bis zum 16. Juni um 18.00 Uhr unter diesem Link registriert haben. Eine Garantie für den Erhalt einer Karte ist dies jedoch keinesfalls, die Registrierung berechtigt allein zum Zugang zum Ticketverkauf.

Dieser startet für das Aufeinandertreffen der Chiefs und Dolphins am 27. Juni um 12.00 Uhr, am 11. Juli um 12.00 Uhr gehen schließlich die Karten für Patriots vs. Colts in den Verkauf. Wie schon beim Munich Game 2022 ist mit einer hohen Anfrage zu rechnen. Laut NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hätten rund drei Millionen Tickets verkauft werden können. (masc)