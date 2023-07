Ukrainische Olympiasiegerin wünscht sich Wettkämpfe gegen Russinnen

Von: Marcel Schwenk

Die Ukrainerin Olha Charlan (re.) will bei der anstehenden Fecht-WM auch gegen Russinnen kämpfen. © IMAGO

Der Ukraine-Krieg hat auch Auswirkungen auf den Sport. Eine ukrainische Fechterin will gegen russische Athletinnen antreten.

Kiew – Olha Charlan zählt zu den erfolgreichsten ukrainischen Athletinnen der jüngeren Vergangenheit. Bereits vier Mal stand sie bei Olympischen Spielen auf dem Podium, hinzu kommt fünf Mal Gold bei Weltmeisterschaften.

Olha Charlan Geboren: 4. September 1990 (Alter 32 Jahre) in Mykolajiw Sportart: Fechten (Säbel) Größte Erfolge: 4 Medaillen bei Olympia, 5x WM-Gold, 7x EM-Gold

Ukraine verbietet Einzelwettkämpfe gegen russischen Athletinnen und Athleten

Als Ukrainerin gehört auch Charlan zu den direkt vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen, der auch Auswirkungen auf die Sportwelt hat. So wurden russische Sportlerinnen und Sportler zeitweise von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen, dies war beispielsweise im vergangenen Jahr beim Tennis-Turnier in Wimbledon der Fall.

Im März 2023 erlaubte das Olympische Komitee schließlich, dass Russinnen und Russen wieder an Wettbewerben teilnehmen dürfen. Der Fechtverband (FIE) gestattete die Teilnahme ebendieser unter neutraler Flagge. Da die Ukraine ihren Athletinnen und Athleten aber verbietet, in Einzelwettkämpfen gegen Personen aus Russland und Belarus anzutreten, boykottierten die ukrainischen Fechterinnen und Fechter den Weltcup sowie die Olympia-Quali.

Olha Charlan würde im Wettkampf gegen Russin antreten

An der Entscheidung des IOC äußerte damals auch der Deutsche Olympische Sportbund Kritik, dasselbe tat auch Fechterin Charlan. In einem FAZ-Interview warf sie IOC-Präsident Thomas Bach vor, die Realität zu verkennen. „Neutralität ändert gar nichts daran“, so Charlan in Bezug auf russische Sportlerinnen und Sportler, die als „Propagandawerkzeug“ eingesetzt würden.

Wie die 32-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nun verdeutlichte, würde sie aber gerne wieder mit russischen Kontrahentinnen bei der anstehenden Fecht-Weltmeisterschaft in Mailand die Klingen kreuzen. „Es ist wichtig für unsere Nation, dass wir nicht auf der Couch sitzen bleiben“, wird Charlan zitiert, denn der Kampf solle „an allen Fronten“ geführt werden. Zudem erneuerte sie ihre Kritik am IOC, dass „die Dinge total gegen uns“ entscheide.

Auf einen Handschlag würde sie im Anschluss eines Duells laut eigener Aussage verzichten – so, wie es aktuell auch viele Tennisprofis aus der Ukraine machen. So verweigerte die Ukrainerin Elina Svitolina im Juni bei den French Open ihrer belarussischen Gegnerin Aryna Sabalenka den Handschlag. (masc)