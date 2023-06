Spielgeld im Spielfeld

Von: Thomas Kilchenstein

Kai Havertz wechselt für 70 Millionen Euro vom FC Chelsea zum FC Arsenal. © dpa

Fußball-Romantiker hatten gedacht, die Corona-Krise relativiere womöglich manch Absurdität in der Branche. Die Summen, die diesen Sommer wieder gezahlt werden zeigen: Da hat man sich sehr getäuscht.

Mal schnell eine Fachfrage vorweg: Wo spielt Guglielmo Vicario Fußball?

Eigentlich spielt er gar keinen Fußball, er ist Torwart. Wo? Beim FC Empoli, Serie A, Italien, stolzer Tabellen-14. Aber bald spielt er in Tottenham, der Londoner Klub hat 20 Millionen für einen im Grunde allenfalls Fachkreisen bekannten Ballfänger locker gemacht. Peanuts, denn Tottenham, in der neuen Saison von allen lästigen internationalen Aufgaben befreit, rückt weitere 46 Millionen Euro raus für Herrn James Maddison. James Who? Der Mann spielte bisher bei Leicester City, gerade aus der Premier League abgestiegen, ein Jahr lief sein Kontrakt noch, 46 Millionen, eine stolze Summe für einen, der das Klassenziel verpasst hat. Das wäre in etwa so, als würde Borussia Mönchengladbach 46 Millionen für Marius Bülter von Absteiger Schalke 04 bezahlen.

Und das sind ja nur Summen im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich, eigentlich kaum der Rede wert, vernachlässigbar. In England, dort, wo Honig und Milch und viele Pfunde in den Markt fließen und der abgeschlagene Tabellenletzte noch mehr TV-Geld (und Zuwendungen externer Staatsinvestoren und anderer Milliardäre) bekommt als hierzulande der FC Bayern München, in England also, agieren sie doch längst in ganz anderen Sphären. 70 Millionen lässt sich der FC Arsenal den Straßenwechsel von Kai Havertz kosten, Schnäppchen eigentlich, denn die gleichen Gunners, die einst unter Arsene Wenger eher zurückhaltend mit den zur Verfügung gestellten Geldmitteln umgingen, legen für Declan Rice vom Stadtrivalen West Ham 122 Millionen Euro auf den Tisch des Hauses. Weil sie es können.

Die Summen, die bewegt werden für Fußballer, für schlichte Unterhaltung, sind längst ein einziger Wahnsinn, der „Kicker“ spricht von „Spielgeld-ähnlichem Zustand“, in dem sich der Transfermarkt auf der Insel befände. Und der ist lang nicht gesättigt: Harry Kane soll sich mit den Bayern einig sein, 100 Millionen sind da das Mindestgebot, 25 Millionen Jahressalär dazu, für vier Jahre, macht weitere 100 Millionen. „Gaga“ hat Uli Hoeneß noch vor ein paar Monaten getönt, er hat ja Recht, aber er macht das Spiel jetzt auch mit.

180 Millionen für Victor Osimhen in Neapel, 100 Millionen für Randal Kolo Muani (nach einer guten Saison) in Frankfurt, 100 Millionen für Dusan Vlaovic in Turin, Fantastillionen für Kylian Mbappé in Paris. Wo soll das nur alles enden? Und alle, zumindest die Großen, machen mit, kratzen alles Geld zusammen, das ja im Markt ist, weiterhin im Markt ist, immer noch. Fußball-Romantiker hatten gedacht, vielleicht gehofft, die Corona-Krise relativiere womöglich manch Absurdität in der Branche, führe zu etwas mehr Vernunft oder Weitsicht. Da hat man sich sehr getäuscht.

Aber irgendwann ist die Spirale überdreht. Bestimmt.