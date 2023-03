Skyliners werfen Trainer Hammink raus

Von: Timur Tinç

Entlassen: Frankfurts Trainer Geert Hammink. © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Assistent Klaus Perwas rückt vorerst als Chefcoach bei den abstiegsgefährdeten Frankfurter Basketballern auf und soll die schnelle Wende hinbekommen

Der 17. März ist kein guter Tag für Cheftrainer der Frankfurt Skyliners. Im Jahr 2022 wurde der erst im Sommer verpflichtete Spanier Diego Ocampo beim hessischen Basketball-Bundesligisten entlassen. Ein Jahr später hat es den Niederländer Geert Hammink getroffen. Elf Spieltage vor Saisonende wollen die Skyliners einen „neuen Impuls“ setzen, wie es Geschäftsführer Yannick Binas formulierte.

Von den vergangenen neun Partien haben die abstiegsbedrohten Hessen acht verloren und liegen mit nur fünf Siegen auf Rang 17. Co-Trainer Klaus Perwas übernimmt vorerst das Ruder. Am Sonntag (15 Uhr) wird der 52-Jährige beim Heimspiel in der Ballsporthalle gegen die Niners Chemnitz als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen.

Als Grund für die Entlassung nannte Binas „die fehlende Konstanz“. In keinem der Spiele habe man zuletzt Lösungen auf Änderungen beim Gegner finden können und das eigene Spiel über 40 Minuten durchziehen können. Die aktuelle Situation sei „kein Himmelfahrtskommando“, betonte Binas. „Wir haben noch elf Spiele. Da ist es absolut alles möglich.“ Das ist richtig, die Skyliners liegen nur zwei Zähler hinter dem Tabellen-16. Braunschweig. Allerdings präsentieren sich die Skyliners von allen Abstiegskandidaten in der schlechtesten Verfassung.

Die Fehler aus der vergangenen Saison wiederholen sich. Der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Es gibt keine Spieler, die den Unterschied ausmachen können und als Kollektiv präsentiert sich das Team zu wankelmütig. Die Skyliners haben noch eine Lizenz für eine Nachverpflichtung übrig. Allerdings hätten sie dann neun Ausländer im Kader von denen nur sechs spielen dürfen.

Ob Perwas bis zum Saisonende Cheftrainer bleibt ist noch offen. Der langjährige Frankfurter Headcoach und aktuelle Bundestrainer Gordon Herbert wird definitiv nicht für ein kurzes Intermezzo zurückkehren. Es ist vertraglich festgelegt, dass der Bundestrainer keinen Bundesligisten trainieren darf. Im vergangenen Jahr holten die Skyliners den Italiener Luca Dalmonte als Feuerwehrmann. Ohne Erfolg.