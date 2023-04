Skyliners unter massivem Druck

Von: Timur Tinç

Ratlos: Routinier Quantez Robertson. © Okan Barut/Jan Huebner

Frankfurter Basketballer müssen nach Pleite gegen Bayreuth in Braunschweig gewinnen

Mit hängenden Köpfen und ausdruckslosen Mienen klatschten die Spieler der Frankfurt Skyliners die Fans auf der obligatorischen Runde nach jedem Spiel in der Ballsporthalle ab. Quantez Robertson war wie immer derjenige, der vorneweg ging und dann knallhart die 107:113-Niederlage gegen Bayreuth analysierte: „Wenn du am Anfang nicht hart genug spielst, fast das ganze Spiel über nicht kommunizierst und zwei Spieler 67 Punkte machen lässt, kannst du nicht gewinnen“, sagte der 38-jährige Veteran.

Die Skyliners haben dem Druck nicht standgehalten und sich nun noch massiveren Druck für die Partie am Dienstag (20.30 Uhr) in Braunschweig aufgeladen. Dort kann sich die Zukunft des Klubs entscheiden. Das Hinspiel haben die Frankfurter zu Hause 59:61 verloren. Mit einem Sieg von mehr als drei Punkten würden sie an den dann punktgleichen Löwen vorbeiziehen, weil sie den direkten Vergleich auf ihrer Seite hätten. Dann wären sie Tabellen-16. Verlieren die Skyliners aber, dürfte das den Abstieg besiegeln, weil sie dann vier Punkte Rückstand auf die Konkurrenz hätten und nur gegen den Mitteldeutschen BC den besseren direkten Vergleich. Dann müssten sie ihre Spiele gegen Würzburg (1. Mai) in Crailsheim (5. Mai) und in Göttingen (7. Mai) alle gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Kein wahrscheinliches Szenario.

„Wir haben es uns heute wieder schwerer gemacht“, sagte Lukas Wank. Wenn man Bayreuth zocken lasse, könnten die auch ganz gut sein. Ahmed Hill, 37 Punkte und Otis Livingston, 30 Zähler, spielten die Frankfurter schwindelig. Da reichte es auch nicht, das gleich sechs Frankfurter zweistellig punkteten. Isaiah Washington war mit 23 Zählern der erfolgreichste. 113 Punkte haben die Skyliners in einem Heimspiel noch nie kassiert. Nach der ersten Hälfte lagen die Skyliners 36:55 gegen ein Team zurück das bis dato kein einziges Auswärtsspiel gewonnen hatte, ihren eigentlich besten Spieler, Brandon Childress, nicht einsetzen konnten. „Wenn du nicht physisch spielst, kannst du so ein Spiel nicht diktieren“, sagte Cheftrainer Klaus Perwas.

In der zweiten Halbzeit spielten die Skyliners offensiv wie entfesselt, trafen im dritten Viertel neun von elf Dreierversuchen und erzielten 40 Punkte. Es reichte aber nur, um den Rückstand auf fünf Punkte zu verkürzen, weil sie keine defensiven Stopps bekamen. In der Schlussphase brachte Robertson sein Team sogar auf drei Zähler (92:95) ran. Doch die Frankfurter kamen nie an den Punkt, wo sie das Spiel wirklich hätten drehen können.

Prinzip Kurzzeitgedächtnis

„Ich habe es mir auch anders vorgestellt“, sagte Perwas. Er habe im Vorfeld viele Stimmen gehört, die das Bayreuth-Spiel als sicheren Sieg abgehakt und auf das Braunschweig-Spiel geschaut hätten. „Wenn wir heute gewonnen hätten und du verlierst am Dienstag mit 30 in Braunschweig...“, sagte Perwas ohne den Satz zu beenden. Er hat seinem Team das Prinzip Kurzzeitgedächtnis verordnet. Jedes Spiel schnell abhaken und auf das nächste schauen.

„Wir haben eine Mannschaft, wenn sie von Anfang an so zusammen gewesen wäre, die eine 50-zu-50-Chance hat, Spiele zu gewinnen“, sagte Perwas. Allerdings sei man jetzt in einer Phase, wo man 75 Prozent der Spiele gewinnen müsse. Das heißt, dass jeder Einzelne in jedem Spiel am absoluten Limit spielen muss, damit es noch für den Klassenerhalt reicht. Der erste Schritt ist, in Braunschweig zu gewinnen. Noch haben die Skyliners ihr Schicksal selbst in der Hand. Am Dienstag gegen 22.15 Uhr wird entschieden sein, in welche Richtung es geht.