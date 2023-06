Skyliners fangen „bei Null an“

Basketball

Von Timur Tinç schließen

Cheftrainer Dennis Wucherer muss in kurzer Zeit einen Kader für die zweite Liga basteln

Seit einer Woche macht Dennis Wucherer nichts anderes, als Gespräche zu führen. Mit den Klubverantwortlichen der Skyliners, mit Spielern, die bereits unter Vertrag stehen, mit Agenten. Und natürlich mit Spielern, die er überzeugen will nach Frankfurt zu kommen. „Die Pro A ist eine interessante Liga“, findet der 50-Jährige. Ihn habe die Aufgabe in Frankfurt an seine Zeit in Gießen erinnert. Dort hatte der gebürtige Mainzer im Jahr 2013 angeheuert und war im zweiten Jahr aufgestiegen.

„Das Ziel ist der Wiederaufstieg“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Gunnar Wöbke. „Wir sind aber nicht so vermessen zu sagen: nächstes Jahr steigen wir definitiv auf. Dafür ist die Liga zu stark.“ Außerdem sei der Klub viel zu unerfahren in der Pro A, räumte Wöbke ein. Um oben mitzuspielen brauche es einen Netto-Spieleretat, wie ihn die Skyliners in der BBL hatten. Bis Mitte August stehen noch Sponsorengespräche an. Kürzlich haben die Hessen an einem erfahren Center gebaggert, der aber letztlich einem anderen Klub den Vorzug gab. „So eine Summe ist in der Pro A vorher nicht bezahlt worden“, sagt Wucherer.

Aktuell hat er vier Spieler zur Verfügung: Jordan Samare, Justin Onyejiaka, Nolan Adekunle und Felix Hecker. Mit Alexander Richardson, dessen Vertrag ausgelaufen ist, werden Gespräche geführt. Genauso wie mit Marco Völler. Der 34-Jährige war zuletzt zwei Jahre lang Manager Sport und hat parallel in der zweiten Mannschaft in der drittklassigen Pro B gespielt. Mit Völler hat Wucherer schon in seiner Zeit in Gießen zusammengearbeitet und sagt zu dessen möglichem Verbleib: „Wir müssen kreativ sein.“ Denn viele Klubs haben auf den deutschen Positionen ihren Kader schon fast fertig zusammengestellt, weil sie mehr Planungszeit hatten. „Wir fangen bei Null an“, sagt Wucherer. Er hätte gerne drei, vier erfahrene, gute deutsche Spieler, die das Team führen könnten. Dazu sollen drei bis vier ausländische Akteure den Kader ergänzen.

Das Pro-B-Team werden die Skyliners trotz der Zweitklassigkeit weiter erhalten. „Wir wollen unser System nicht kaputtmachen“, sagt Wöbke. Es kann auch sein, dass die Skyliners ein oder zwei ausländische Spieler für die Pro B holen. Klar ist nur: Der Kader insgesamt wird deutlich kleiner sein, als in den BBL-Jahren. Auch im Office wird gespart. Zwei Personen seien schon weg. „Es ist noch nicht final“, sagt Geschäftsführer Yannick Binas, wie viele Angestellte es am Ende noch sind.

Die Skyliners kalkulieren mit 3000 bis 3500 Zuschauer:innen pro Partie in der Pro A. Vergangene Saison kamen trotz des sportlichen Misserfolgs 4340 Fans im Schnitt. Wie viele den Skyliners die Treue halten, wird sicher auch davon abhängen, wie das Team von Wucherer performen wird. Viel Zeit, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, hat er dabei nicht.