Skyliners: Die Causa Nolan Adekunle

Von: Timur Tinç

Will er seinen Wechsel nach Chemnitz erzwingen? Nolan Adekunle. © IMAGO/Eibner

Der 21-jährige Nolan Adekunle hat einen gültigen Vertrag bei den Frankfurt Skyliners, wie das Arbeitsgericht – trotzdem trainiert er zur Verblüffung der Hessen beim Bundesligisten in Chemnitz. Will er seinen Wechsel erzwingen?

Bei den Frankfurt Skyliners war man einigermaßen erstaunt, als sie am Montag einen Artikel der „Freien Presse“ aus Chemnitz zugespielt bekamen. Auf dem Bild des Textes über den Vorbereitungsstart vom Basketball-Bundesligisten Niners Chemnitz war ihr Spieler Nolan Adekunle zu sehen, wie er sich mit dem Team warmläuft. Der 21-Jährige war im Sommer vergangenen Jahres von Lok Bernau aus der drittklassigen Pro B zu den Skyliners gewechselt. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres. Nun ist es nur allzu verständlich, dass ein talentierter junger Spieler nach dem Abstieg der Skyliners lieber in der Bundesliga statt in der zweiten Liga Pro A spielen will.

Vor einigen Wochen hat der Berater von Adekunle den Wechselwunsch seines Mandanten bei den Hessen hinterlegt. Die Skyliners wollen den zwei Meter großen Flügelspieler jedoch in ihren eigenen Reihen halten. Trainer Denis Wucherer hat ihn fest in seiner Rotation eingeplant. Daraufhin sind Adekunle und sein Berater vor ein Arbeitsgericht gezogen, um die Gültigkeit des Vertrags für die zweite Liga anzufechten. Eine Richterin am Frankfurter Arbeitsgericht hat am Donnerstag allerdings den Skyliners Recht gegeben: Der Vertrag ist gültig. Ob Adekunles Seite in Revision geht ist unklar. Eine Ablöse, so viel ist klar, wollen die Niners für den 21-Jährigen nicht zahlen. Nur in ganz seltenen Fällen greifen Klubs in die Kasse, um einen Spieler trotz gültigem Arbeitspapier zu transferieren.

„Wir planen weiterhin fest mit ihm für die kommende Saison. Er soll bei uns eine tragende Rolle spielen“, sagt Skyliners-Geschäftsführer Yannick Binas. Zum Trainingsauftakt am Samstag ist Adekunle trotz des Urteilsspruch nicht erschienen und trainiert zur Verblüffung der Skyliners stattdessen in Chemnitz. Will er seinen Wechsel also erzwingen?

Es ist mindestens fahrlässig. Sollte Adekunle sich bei den Sachsen verletzen, könnte ein neuer Rechtsstreit drohen und es würde nur Verlierer geben. Der Spieler wäre einer, weil er nicht spielen kann und ihm rechtliche Konsequenzen drohen. Die Skyliners, weil sie eine tragende Säule ihrer Rotation nicht für die Mission Wiederaufstieg haben. Und die Chemnitzer müssten sich auf saftige Regressforderungen der Frankfurter einstellen. Darauf soll es nach dem Wunsch der Skyliners nicht hinauslaufen. „Wir halten die Tür für Nolan offen“, betont Binas. Über Cheftrainer Denis Wucherer wollen sie noch einmal Kontakt zu Adekunle aufnehmen.

Am Ende liegt die Entscheidung beim Spieler, in welche Richtung sich dieser Streit entwickelt.