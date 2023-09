Skyliners brauchen neuen Hauptsponsor

Von: Timur Tinç

Muss jetzt den Laden zusammenhalten: Skyliners-Geschäftsführer Gunnar Wöbke. © Arne Dedert/dpa

Die Fraport steigt 2024 aus, zahlt aber dafür jetzt mehr an den Basketball-Zweitligisten.

Die Frankfurt Skyliners müssen sich für die kommende Saison einen neuen Hauptsponsor suchen. Die Fraport steigt nach 13 Jahren zum Ende der Saison 2023/2024 aus. Dafür zahlt der Flughafenbetreiber des Frankfurter Flughafens nicht nur den diese Saison fälligen Sponsorenbetrag, sondern auch für die beiden kommenden Spielzeiten. „Die nun gebündelten finanziellen Mittel versetzen uns diese Saison in eine wesentlich bessere Ausgangslage“, sagt Gunnar Wöbke, geschäftsführender Gesellschafter der Skyliners. Der Spieleretat sei so auf dem Niveau von den vergangenen beiden Bundesligajahren. „Wir müssen natürlich versuchen, sofort wieder aufzusteigen“, sagte Wöbke. Trotz des gleichbleibenden Spielerbudgets sei es bei weitem nicht sicher, dass es mit dem Aufstieg klappt. Die Hessen suchen noch einen deutschen Spieler.

Nach dem sportlichen Abstieg fehlen den Hessen die Argumente für neue Sponsoren. Nach dem ersten Abstieg wurden 700 000 Euro für eine Wildcard investiert. Nach dem zweiten Abstieg sind einige Partner abgesprungen, die Summen der bleibenden Sponsoren haben sich reduziert. Außerdem fehlt ein sechsstelliger Betrag an TV-Einnahmen.

Zusätzlich belastet wurde das Budget in den vergangenen Jahren durch eine rund siebenstellige Summe für die Planung einer Multifunktionsarena am Kaiserlei. Da die Skyliners „die versprochene Anhandgabe“ (Wöbke) zur weiteren Planung nicht bekommen haben, weil sich die Frankfurter Stadtregierung nicht einig war, sind die Ausgaben umsonst gemacht worden. Sportdezernent Mike Josef (SPD) hat im März 2022 den Standort Stadion für eine neue Halle für bis zu 13 500 Zuschauende ins Spiel gebracht. Aktuell läuft die Erstellung eines Verkehrskonzept, das bis Ende des Jahres stehen soll. Die entscheidenden Fragen sind jedoch, wie so eine Halle finanziert werden und wer sie bauen soll.

Versprochen hat Josef, der mittlerweile auch Oberbürgermeister ist, dass die Ballsporthalle in der kommenden Saison Logen bekommen soll. „Wir zahlen für die Hallen- und Trainingsmieten, Reinigung, Sicherheitsdienst und Catering mehr als der kleinste Pro-A-Standort Gesamtbudget hat“, sagt Wöbke. Die Skyliners sehnen sich nach einem Lichtstreif am Horizont. Noch ist er nicht zu sehen.