Ski-Legende zeigt schnell Fortschritte nach erneuter Knie-OP: „Bedauere nichts“

Schon wieder sportlich aktiv

Von Stefan Schmid schließen

Ski-Abfahrtslegende Lindsey Vonn hat eine Knie-OP gut überstanden. Nach dem Karriereende hat die 38-Jährige immer noch mit den Folgen des Sports zu kämpfen.

Utah/Arizona - Auch über vier Jahre nach ihrem Rückzug aus dem Wintersportzirkus hat Lindsey Vonn mit den Folgen des anspruchsvollen Sports zu kämpfen. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 musste sich erst kürzlich einer erneuten Knie-Operation unterziehen. Umso besser, dass die 38-Jährige das Leben schon wieder in vollen Zügen genießen kann.

Lindsey Vonn Geboren am: 18. Oktober 1984 (38 Jahre) in Saint Paul, Minnesota (USA) Größte Erfolge: Olympiasieg 2010 (Abfahrt), 2 mal WM-Gold (Abfahrt, Super-G) Karriereende: 10. Februar 2019

Lindsey Vonn unterzog sich erneuter Knie-OP

Vor zwei Wochen teilte Lindsey Vonn ihren Followern auf Instagram mit, dass sie sich erneut einer Operation am Knie unterzogen habe. Der Grund dafür liege in ihrer Karriere als ehemalige Profi-Skirennläuferin. Sie habe mit den Schäden ihrer „Skirennsportkarriere zu kämpfen“. Mit der Operation wolle sie „die Schmerzen so gut wie möglich in den Griff“ bekommen.

Der Heilungsverlauf nach dem Eingriff schien schnell vonstatten zu gehen, denn schon eine Woche später gab sie ihren Fans ein Update und zeigte ihre Narben. Wahrlich kein Anblick für jedermann, doch dafür lieferte Vonn einen extra Disclaimer bei. „Schaut nicht zu, wenn ihr zimperlich seid“, so ihre Warnung für diejenigen, die nicht scharf darauf sind zuzusehen, wie sich Vonn an ihren Pflastern und Nähten zu schaffen macht.

Vonn ist zwei Wochen nach der OP bestens gelaunt

Wie schon während des akuten Heilungsverlaufs hält die ehemalige Skirennläuferin ihre Fans auch weiterhin beinahe täglich auf dem Laufenden. Ihre neuesten Beiträge sind in einem deutlich weniger tristen Setting aufgenommen als die direkt nach der Operation. Vonn macht gerade Urlaub am Lake Powell, einem Stausee im Grenzgebiet von Utah und Arizona, und gibt sich dort in bester Laune.

Zwar gibt eine leichte Kniebandage noch einen Hinweis auf die kürzlich erfolgte Operation, doch ansonsten ist Vonn davon wenig anzumerken. Boot und Jetski werden zur Erkundung des Sees genutzt, der sich tief in die Felsen eingegraben hat. „Vom Arzt genehmigte Aktivitäten“, versichert Vonn ihren Followern.

Trotz langfristiger Folgen: Vonn bedauert nichts

Und so gut gelaunt wie sie sich jetzt gibt, so blickt sie auch auf ihre Karriere zurück – trotz der Schmerzen, die sie jetzt hat. Unter dem Beitrag, in dem sie über ihre Operation informierte, stellte Vonn klar: „Trotz all dieser Operationen bedauere ich nichts. Ich habe das Skifahren geliebt und ich werde mich nie über all die Dinge beschweren, die mir widerfahren sind.“

Dabei sind es beileibe nicht nur die physischen Wunden, die Lindsey Vonn auch schon während ihrer Karriere zu schaffen machten. Im Interview mit unserer Zeitung sprach sie über den Moment ihrer Laufbahn, der bei ihr eine Depression auslöste. (sch)